Безработной вдове звезды «Глухаря» помогли погасить ипотеку

Кадр из фильма «Глухарь»

Безработной вдове актера Дмитрия Гусева, которая после смерти супруга оказалась вместе с детьми без средств к существованию и с огромным долгом по ипотеке, помогли решить вопрос с кредитом. Об этом рассказал Олег Леушин, руководитель Московского театра на Юго-Западе, где 20 лет играл Гусев.

По его словам, Светлана очень тяжело переживает смерть мужа. Неравнодушные друзья и коллеги Дмитрия помогли ей погасить долг перед банком, который составлял около одного миллиона рублей.

— Кроме того, Светлане помогают делать ремонт, так что все спорится. Жизнь понемногу налаживается в бытовом плане. После смерти мужа Света осталась в тяжелом положении — у нее не было работы. Сейчас ей, насколько я знаю, поступают хорошие предложения, — цитирует Олега Леушина «СтарХит».

Он вспомнил, что первые проблемы со здоровьем у Гусева появились около десяти лет назад. Тогда он даже потерял сознание. У актера обнаружили проблемы с сосудами. После этого он лечился. Леушин предположил, что обострение болезни у Гусева произошло из-за отсутствия работы на фоне пандемии.

Напомним, звезда сериалов «Метод» и «Глухарь» был найден мертвым в своей машине 13 января. Предположительно, Гусев умер из-за остановки сердца.

Читайте также: Светлана Лобода подаст многомиллионный иск на пластического хирурга