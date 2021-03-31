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Безработной вдове звезды «Глухаря» помогли погасить ипотеку
Кадр из фильма «Глухарь»

Безработной вдове звезды «Глухаря» помогли погасить ипотеку

Анастасия Колоскова

Звезды

Безработной вдове актера Дмитрия Гусева, которая после смерти супруга оказалась вместе с детьми без средств к существованию и с огромным долгом по ипотеке, помогли решить вопрос с кредитом. Об этом рассказал Олег Леушин, руководитель Московского театра на Юго-Западе, где 20 лет играл Гусев.

По его словам, Светлана очень тяжело переживает смерть мужа. Неравнодушные друзья и коллеги Дмитрия помогли ей погасить долг перед банком, который составлял около одного миллиона рублей.

— Кроме того, Светлане помогают делать ремонт, так что все спорится. Жизнь понемногу налаживается в бытовом плане. После смерти мужа Света осталась в тяжелом положении — у нее не было работы. Сейчас ей, насколько я знаю, поступают хорошие предложения, — цитирует Олега Леушина «СтарХит».

Он вспомнил, что первые проблемы со здоровьем у Гусева появились около десяти лет назад. Тогда он даже потерял сознание. У актера обнаружили проблемы с сосудами. После этого он лечился. Леушин предположил, что обострение болезни у Гусева произошло из-за отсутствия работы на фоне пандемии.

Напомним, звезда сериалов «Метод» и «Глухарь» был найден мертвым в своей машине 13 января. Предположительно, Гусев умер из-за остановки сердца.

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