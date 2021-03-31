«Молодой человек, вы попали»: Лобода подаст многомиллионный иск на пластического хирурга

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода планирует взыскать крупную сумму денег с пластического хирурга, который показал в разделе Stories своего Instagram-аккаунта операцию по исправлению носа девушке, которая внешне очень напоминает артистку, и отметил на публикации Лободу.

В ответ на это Лобода опубликовала видео, где сообщила что намерена судиться с медиком.

— Я нахожусь в Москве. Хожу по эфирам. Презентую песню, а в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает ее моей фамилией, посмотрите. Что вам сказать, молодой человек? Вы попали, мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию, — заявила знаменитость.

Стало известно, что узбекский хирург уже получил письмо, в котором Лобода сообщает, что рассматривает его поведение как «преднамеренное психологическое насилие и манипулирование общественным мнением, основываясь на ложных фактах в коммерческих целях».

Текст претензии опирается на ряд статей гражданского кодекса РФ. Звезда потребовала, чтобы медик опроверг опубликованную информацию и принес публичные извинения. Кроме этого, по данным «СтарХит», певица готовит иск на 172 тысячи долларов (около 13 миллионов рублей).

После такого поворота событий хирург из Узбекистана выложил несколько оправдательных видео в Stories. В них он уверяет, что не думал, что кто-то примет информацию о Лободе на видео всерьез. По словам медика, ему уже приходилось оперировать звезд, и в такой ситуации он подписывает документ о неразглашении.

— А вот если этого документа нет… Неужели вы думаете, что мы ограничились бы скромной отметкой в сториз, без сопроводительных подписей? Мы бы выпустили бы серию постов о том, что звезда такой величины доверила нам свою красоту. Это точно не осталось бы незамеченным, — написал хирург.

Ранее хирург Иван Володченков заявил, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова стала жертвой пластики.

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