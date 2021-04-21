«Жениться не планирую»: Александр Устюгов — о личной жизни и встрече с инопланетянами

Фото: Из личного архива Александра Устюгова

На популярном видеосервисе продолжается премьерный показ комедийного фэнтези-сериала «Вампиры средней полосы» о семейке российских вампиров. Одну из главных ролей в сериале сыграл Александр Устюгов. Актер рассказал «Вечерке» о воспитании дочери, планах на создание семьи и любви к горным восхождениям.

— Александр, как вас занесло в вампирскую историю?

— У нас снимают не так много подобных сказочно-фантастических проектов, вампиры — это все-таки несколько иная культура, не русские чудовища. Поэтому я среагировал в первую очередь на слово «вампиры», а фраза «средней полосы» придавала происходящему иронию. Первое, что вспоминается — кровь, холод и то, что мне пришлось много летать. Съемки были сложными, было много трюковых сцен, нужно было взлетать и падать на тросах, имитировать вампирскую силу.

— Сами все делали или дублеры помогали?

—Дублеры были только в сценах горения, несовместимых с жизнью (улыбается). Там и у каскадера возникли большие трудности: мой костюм оказался не кожаным, а дерматиновым, и в процессе горения он начал резко усыхать, сжиматься и, соответственно, сковывал движения каскадера в полете.

— Вам приходилось в жизни сталкиваться с чем-то сверхъестественным — таким, чтобы аж дух перехватывало?

— Конечно, в моей жизни происходили события, не поддающиеся объяснению. Я даже летающую тарелку видел у себя над дачным участком в Подмосковье. Благо я был не один, иначе бы решил, что сошел с ума и у меня начались галлюцинации. Гулял вечером с собакой и увидел висящую в небе светящуюся тарелку, именно такую, как ее всегда описывают — в виде огромной перевернутой суповой тарелки. Вернулся домой в раздумьях: говорить — не говорить. Все же сказал тестю, пошли вместе смотреть.

Слава богу, тарелка висела на том же месте. Мы постояли, покурили, я даже попытался ее сфотографировать, но ничего не получилось. Причем летающую тарелку я видел еще в детстве, когда мы с родителями ехали на поезде из Киева в Северный Казахстан почти четверо суток. В какой-то момент почти все пассажиры наблюдали, как светящийся шар достаточно долго двигался почти параллельно с поездом. Почти все успели проснуться, чтобы посмотреть на это явление, и потом очень долго обсуждали.

— В вашей творческой жизни что происходит? График вернулся к доковидным временам?

— Да, ковид, конечно, напугал, когда два с половиной месяца сидел дома без работы, так что сейчас, наверное, даже перебрал ее, решил, пусть лучше будет больше, чем меньше. Сейчас проектов много, только что закончились съемки в триллере «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. Также зимой завершились съемки 20-серийной докторской саги «Метод Михайлова». Снимаюсь в 16-серийном проекте «Художник» режиссера Тимура Алпатова, с которым работаю уже в третьей картине. Сейчас в процессе подготовки два проекта — «Рикошет 2» и «Киллер». Выходных нет вообще, графики расписаны до нового года, и я потихоньку начинаю уже лезть на стенку.

— Ваша музыкальная группа «Экибастуз» — это хобби для души или заработок?

— Мне, конечно, хочется думать, что это работа и заработок. Мы набрали хорошие обороты перед пандемией, и я думал, что можно уже составлять гастрольный тур и играть — как настоящие музыканты. Все-таки музыкант рождается на сцене и в турах, когда идут концерты по пяти-шести городам.

Так что моя главная мечта — чтобы у нас поскорее начались туры по стране, чтобы мы могли играть для народа, а музыканты бы зарабатывали на этих концертах. Когда у них будет финансовый комфорт, я буду чувствовать себя намного спокойнее.

— Вы признавались, что если выпадают неожиданные выходные, вы сразу едете покорять вершины, причем в одиночку. Чем можете объяснить такую любовь к горам?

— Мне кажется, горы и одиночество — очень правильный тандем. Я больше такой романтический пешеход, чем альпинист, который смотрит вверх, в отличие от туриста, смотрящего вперед. Я вот тоже чаще вперед смотрю. Был на Баян-Аульском хребте — это моя родина, там невысокие горы — всего две тысячи метров, но очень интересные ландшафты. Также в моей коллекции Чимкентские горы, любимый Эльбрус, который невозможно обойти ни за раз, ни за два, ни за три.

В этом году побывал на Горном Алтае и влюбился в эти места — это настоящий восторг, там ходить не переходить до Монголии.

— Вы сами в 14 лет осознали, что хотите заниматься актерской профессией, Жене сейчас почти столько же, вы кем-то уже видите ее в будущем?

— Никем не вижу, и даже не пытаюсь. Если она выберет любую профессию, кроме актерской, в глубине души я буду даже рад. Потому что профессия наша тяжелая, и я не думаю, что есть хоть один нормальный родитель, который скажет: «Я хочу, чтобы моя дочка стала актрисой!» Таких родителей нужно лишать родительских прав (смеется). А если дочь изъявит желание стать актрисой, ничем ей помогать не буду, скажу: «Меняй фамилию и иди, поступай!»

Фото: Из личного архива Александра Устюгова

— А еще жениться и нарожать детей планируете?

— Я ничего в своей жизни не планирую, тем более жениться. Это девчачья история — планировать выйти замуж и рожать детей. Я понимаю, что это связано с различными предрассудками, возрастными ограничениями и прочей ерундой.

У мужчин всего этого нет, поэтому планы я себе такие не строю, детородный возраст меня не поджимает, так что еще подожду (смеется). Но многодетным папой я вполне могу себя представить, заботы о детях меня не пугают. Я считаю, что это вопрос определенной успокоенности, когда ты себе уже говоришь: «Ну да, а теперь я хочу строить дом, разводить карасей в своем пруду и растить детей». Пока себе этого не представляю, потому как пока нахожусь в неком творческом зашоре. Но ни от чего и не зарекаюсь, как говорят православные, «Как Бог даст!».

ДОСЬЕ

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в Экибастузе (Казахстан). Окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. В 2003–2014 годах работал в Российском академическом Молодежном театре. Известность актеру принесла роль Романа Шилова в телесериале «Ментовские войны».

Хотел стать милиционером

Александр был трудным подростком, и однажды его даже направляли на «перевоспитание» в специальный кружок при милиции. Будущему актеру настолько понравилась атмосфера в правоохранительных органах, что он даже всерьез задумывался о том, чтобы поступать в Высшую школу милиции.

Слесарь

После школы Устюгов поступил в ПТУ, где получил специальность «слесарь-электрик». После этого он даже успел поработать на угольном разрезе «Восточный».

Любитель старых авто

Александр признается, что он любит старые вещи из натуральных материалов. Это касается и средств передвижения. «Я не понимаю, как мотоцикл может быть пластмассовым, поэтому все мои машины и мотоциклы — за пределами 1970-х годов», — рассказывал актер журналистам.

Не шопоголик

Александр не считает себя фанатом шопинга. Обновлять гардероб он предпочитает всего лишь раз в три года. «Учитывая то, что у меня гастроли и я постоянно в разъездах, мне вообще удобнее в спортивном костюме: сел в трениках в самолет — и отлично», — рассказывал артист.

Стал питерцем

Несколько лет назад актер переехал из Москвы в Санкт-Петербург. По его словам, этот город устраивает его по всем параметрам. «Я сам человек спокойный, не люблю никуда спешить. Живу в Центральном районе около Смольного — это единственный жилой дом в районе, кругом тишина, красота, соловьи поют. Я могу практически в любую точку попасть за восемь-десять минут», — поделился с «Вечеркой «Александр.

Играет рок

В детстве Александр Устюгов пытался поступить в музыкальную школу, но его туда не брали «из-за отсутствия слуха, чувства ритма и голоса». Несмотря на это, будущий актер не оставил занятия музыкой. Позже он создал собственную рок-группу «Экибастуз — название ей он дал в честь своего родного города.

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