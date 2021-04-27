«Надо бить первым»: актер Роман Курцын — о конфликтах, личной жизни и местах силы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

22 апреля в прокат вышла комедия «Любовь и монстры», одну из главных ролей в которой исполнил Роман Курцын. Актер рассказал «Вечерке», как он побеждает страх, кого любит и почему скрывает подробности семейной жизни.

— Роман, в фильме ваш герой борется нестандартным способом (алкоголем) с нетипичными монстрами. Не жалко было их уничтожать?

— Перед нами не стояла задача напугать зрителей, это же не ужастик. И одни из самых запоминающихся чудовищ, которых мы все любим, — такие как в фильмах «Люди в черном» (1997) или «Охотники за привидениями» (1984). Они ни у меня в детстве, ни у моих детей сейчас не вызывают желания убежать и спрятаться под кроватью. Наоборот, дарят приключение, в котором хочется участвовать и победить. Как сны, которые бывают ужасными, а бывают забавными, и их ты смотришь с восторгом. Наша история именно такая. И прежде всего она про любовь, а потом про монстров.

— Многое вы снимали в Болгарии. А не так давно с вашим участием вышел фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Снимались и в Сочи, и в Геленджике. Куда бы вы поехали отдыхать?

— Мне везет — съемки часто проходят в экспедициях. Один из проектов мы снимали на Горном Алтае. В данный момент я бы отправился именно туда, потому что это невероятное место, которое произвело на меня очень мощное впечатление.

Я, конечно, люблю тепло и море, но то ощущение, которое ты испытываешь во время пребывания на Горном Алтае, то, как эти места заряжают тебя, ни с чем не сравнимо. Не зря говорят, что это волшебные места, где когда-то давно зародилась жизнь. Вообще, я люблю тихий отдых там, где никого нет, потому что на протяжении года нахожусь в насыщенном съемочном процессе, в котором много людей, встреч, знакомств. Так что мой выбор — именно тюлений отдых. Но это бывает редко.

— Что помогает поддерживать силы в рабочее время: сон, правильное питание?..

Это пункты — номер один на протяжении всей жизни. Я уверен, что для здорового сильного организма очень важно, что мы едим и как мы двигаемся. Еще я много сплю, когда есть перерывы в съемочном процессе: когда еду на площадку, да и в обед час стараюсь закладывать на сон.

При интенсивном графике же, а у меня бывает, что съемочный процесс длится и по восемь месяцев вообще без выходных, я просто не трачу энергию впустую. Аккумулирую и направляю весь жизненный ресурс организма только в съемки. Не хожу тусить, не занимаюсь чем-то посторонним.

— То есть все способы подзарядиться — физические?

— Не только. Вообще вся энергия берется из любви и благодарности. Здорово, когда по утрам ты просыпаешься и первое, что испытываешь, — благодарность. И когда стараешься убрать из жизни все негативные чувства: злость, зависть, агрессию. Злопамятство и желание отомстить разрушают тебя изнутри и вытягивают энергию. Чтобы быть счастливым, очень важно научиться прощать обиды. Отрицательные эмоции ведь очень опустошают! Даже в трудности стоит не погружаться с головой, а воспринимать их как приключение, которое можно решить и получить ценный опыт. Пусть это звучит банально, но работает.

— Говоря о трудностях, вы каскадер и сами исполняете трюки на площадке. Травмы случаются?

— Да. Я не умею себя беречь. Если отдаюсь делу, проекту, то инстинкт самосохранения у меня притупляется. За этим следят мой агент и трюковая команда. Но эмоции у меня всегда зашкаливают. Так что, несмотря на то что мы все проверяем, травмы все равно бывают.

— Как на это реагируют ваши близкие?

— Они не знают. Я им об этом просто не рассказываю. Появляюсь перед ними после больничек и прочего.

— Вы часто играете представителей силовых структур и бандитов. В жизни вам свойственно силовое решение конфликтных ситуаций?

— Раньше, когда я был юн и эмоции перекрывали рассудок, да, приходилось решать конфликты силой. Сейчас уже нет. С возрастом и более осознанным отношением к миру это отходит на второй план. Теперь я уверен, что любой конфликт можно решить словами и что хороша та драка, что не произошла, которую ты сумел урегулировать. Но, когда она неизбежна, надо бить первым.

— Что касается любви и юности — вы в студенчестве познакомились со своей женой, актрисой Анной Назаровой?

— Мы с ней приняли решение не комментировать личную жизнь. Я считаю, что все это должно оставаться в семье. Актер не должен выставлять на всеобщее обозрение свою частную жизнь. В моем детстве актеры для зрителей были людьми, находящимися по ту сторону голубого экрана, недосягаемыми звездами, которые жили какой-то иной жизнью. И им хотелось подражать.

Кадр из фильма «Любовь и монстры» / 2020

А сейчас артисты в разных ток-шоу вытаскивают всю чернуху, все свои скелеты из шкафов. Безусловно, я понимаю, что у каждого свои трудности и проблемы. Но, по-моему, важно сохранять некую тайну, магию актерской личности. Ведь наша профессия включает в себя огромную ответственность. Она меняет судьбы людей. Я бы хотел, чтобы зрители, которые смотрят фильмы с моим участием, стремились быть похожими на моих персонажей. Хотел бы служить положительным примером.

— Возвращаясь к публичности. Вы не выкладываете в соцсети фото детей. Но выложили собаку — Марфу. Расскажите, как она появилась.

— У нас семь собак, и все разные. Еще есть пони, которого зовут Тортик. Есть кошки, голуби... В общем, много живности. А собака Марфа появилась последней из моих питомцев. Она бельгийская овчарка. Единственная породистая собака из моего питомника. Остальные либо приютские, либо брошенные, либо с нелегкой судьбой. А Марфу мне подарил друг Сергей Ануфриев. Говорит: «Надо тебе породистую собаку!»

— Как провели период ограничений, связанных с пандемией?

— Замечательно! Дома, с семьей. Я уверен, что это время не просто так нам было дано. Людей словно вырвали из суеты, встряхнули и сказали: «Цените жизнь! Цените все моменты, которые вам даны!» Сейчас мы научились испытывать благодарность просто за то, что можно сходить в магазин за продуктами, пройтись по улице. А до этого все уткнулись в свои планшеты, и через две недели, когда это стало уже невыносимым, каждый начал радоваться тому, что может выглянуть из окна или просто постоять на балконе. А когда ограничения стали снимать, мне кажется, люди вообще по-другому жить стали. Начали гулять, общаться...

Я бы вообще хотел на какое-то время отключить интернет, просто чтобы вернуть живое общение. Чтобы наши дети начали гулять и воспитываться так, как мы в свое время — не сидя в сети и переписках, а играя в прятки, футбол, в квадраты.

ДОСЬЕ

Актер Роман Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме. Окончил Ярославский государственный театральный институт. В его фильмографии 75 ролей. Дебютировал в сериале «Всегда говори «всегда»». Лауреат множества кинонаград и премий, а также ряда спортивных достижений. Снимается в кино, играет в антрепризном театре.

Не принимает отказ

Роман из тех людей, которые своего не упустят. Так, на пробы в сериал «Меч»он приходил 9 раз, вновь и вновь получая отказ, но продолжая убеждать постановщиков, что роль в проекте должна быть именно его. Убедил!

Спортсмен

В 2010 году Роман стал чемпионом России по армрестлингу. В 2019-м — обладателем черного пояса по карате 2 дан. Еще он владеет фехтованием на шпагах и на саблях, акробатикой, рукопашным боем, кикбоксингом.

Стать как Д`Артаньян

Мечта стать артистом появилась у парня, когда в детстве он посмотрел фильм «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979). Его впечатлила игра Михаила Боярского, и мальчик решил, что, когда вырастет, хочет быть таким же.

Плохая компания

Роман Курцын, будучи подростком, дружил с довольно проблемными ребятами. Кто-то употреблял наркотики, другие воровали. Сам же Рома не пил и не курил. Разве что в барах побеждал в армрестлинге, зарабатывая там на ставках.

Свой бизнес

Семья Романа живет в Ярославле. В этом же городе находится его собственная школа-театр каскадеров «Ярфильм», в которой занимаются как дети, так и люди старше 45 лет. Воспитанники Романа работают каскадерами даже в голливудских проектах. Еще у актера есть своя школа карате, доставка здорового питания, свой тренажерный зал.

Выступал с фаер-шоу

В Ярославский государственный театральный институт Роман Курцын поступил с первой попытки. Но его 4 раза отчисляли. Мастерам не нравилось, что он выступал в клубе с фаер-шоу под псевдонимом Роман Пламенный.

Открытое горение

На съемках фильма «Огонь» Роман исполнил опасный трюк. С помощью защитной мази из Голливуда три минуты можно было снимать пламя на его теле. Однако без травм не обошлось — артист получил ожоги.

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