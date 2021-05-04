Гардемарины возвращаются

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В мае возобновляются съемки фильма «Гардемарины-5» — продолжения культового советского мини-сериала. Накануне этого события исполнитель одной из главных ролей Дмитрий Харатьян рассказал «Вечерке» об амбициях, отношении к сиквелам (продолжениям. — «МВ») и важных этапах карьеры.

— Дмитрий, несмотря на пандемию, летом и осенью вам удалось поработать над «Гардемаринами-4». Поделитесь впечатлениями.

— Нам повезло. Продолжение «Гардемарин» снимали в Крыму, все прошло успешно. А потом я еще организовал в Евпатории, в здравнице, существующей с советских времен, четвертый по счету фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», готовимся к юбилейному пятому. Там же впервые провели кино школу. В ней приняли участие около двухсот детей из разных регионов страны. Слава богу, никто не заболел. В общем, сумели осуществить то, что запланировали.

— Как психологически лично вы переносите все, что связано с пандемией?

— Вся наша семья привилась еще в январе, но в том году мы с женой пережили страшное. В апреле из-за коронавируса у Марины умер отец, а моего папы не стало в июне.... Ковид — это некое очередное испытание для всего человечества. Сейчас ситуация чуть изменилась. Появилась вакцина, и психологически люди уже более устойчивы. Человек привыкает ко всему, в том числе и к плохому. Произошла переоценка ценностей. Наверное, нас всех иногда надо опускать на землю, напоминать о том, что самое важное — человеческая жизнь.

— Пандемия наверняка отразилась на вашей концертной деятельности?

— В прошлом году был запланирован большой юбилейный тур, но состоялись лишь мероприятие в Кремле и еще три выступления в Москве и Казахстане. Остальное заморозилось: и Белоруссия, и Прибалтика, и Германия. Концертная история есть, но пока она полностью не восстановилась. Будем ждать. А в театре я не работаю уже последние несколько лет. Здесь ничего не лишился. Что касается работы над «Гардемаринами-5», ждем продолжения.

— Как в целом вы восприняли идею возродить фильм «Гардемарины»?

—Прекрасно. Как должное и естественное. Гардемарины — словно русские мушкетеры, которые не оставляют равнодушными ни одно поколение. Конечно, риск есть. Тем не менее любопытно понаблюдать за судьбами наших героев.

— А насколько «Гардемарины» могут быть интересны сегодня публике?

— Думаю, что эта картина актуальна, поскольку все действительно перекликается с тем, что сейчас происходит в современной России и в мире. А Крым в последние годы можно назвать субъектом всеобщего внимания.

— На какую аудиторию рассчитана эта картина сегодня?

— На широкую. Жанр — историко-приключенческий. Снято все современно, убедительно, ярко. Патриотическая составляющая сейчас очень важна, потому что происходит какая-то девальвация человеческих и исторических ценностей. Большая часть «Гардемаринов-5» на корабле уже «отработана», скоро будем снимать саму войну на суше.

— Трудитесь, должно быть, с удовольствием?

— Конечно. Одно общение со Светланой Дружининой и Анатолием Мукасеем, легендами нашего кинематографа, чего стоит. Светлана Сергеевна находится в прекрасной форме. Хочется во всем соответствовать — ее энергии, способностям, режиссерскому и человеческому таланту. И приятно продолжать трудиться над такой важной для нашей страны и подрастающего поколения темой.

— А как вы относитесь к сиквелам?

— Если сделано достойно и талантливо, то да, просто прекрасное. Зависит от качества фильма. Может ведь быть все снято бездарно, бессмысленно и неубедительно. Сиквел сиквелу рознь.

— «Гардемарины» сыграли в вашей карьере огромную роль. Ведь так?

— Да. Можно сказать, что это моя визитная карточка, работа знаковая. «Гардемарины» по мощности и яркости, по образу романтического героя занимают отдельное место в моей актерской биографии. Я бы сравнил эту роль с ролью Михаила Боярского в «Трех мушкетерах» или Александра Демьяненко в «Приключениях Шурика». Хотя помню и тот успех, который в конце 1970- х мне принес фильм «Розыгрыш». Первые съемки, всенародная слава и любовь. Мое поколение отлично помнит эту картину. Потом еще был «Зеленый фургон». Тоже очень яркий и запоминающийся фильм.

— Приходилось ли отказываться от ролей?

— Случалось. Хотя, наверное, артист не должен такого делать. Это ведь часть его работы, и ему нужно попытаться разобраться в персонаже, суметь перевоплотиться и создать образ. Другое дело, мне не нравится исследовать зло. Оно отражается на личности. Здесь вопрос такого морально-нравственного подхода. Еще я отказывался от ролей, когда надо было играть каких-то прямолинейных, односложных персонажей. Это просто неинтересно.

— А может быть, есть роль, о которой Дмитрий Харатьян мечтает?

— У меня нет никаких актерских амбиций. И дело здесь не в возрасте и статусе, я не успокоился и на пенсию не собираюсь. Просто считаю так: появится какая-нибудь интересная роль — хорошо.

Дмитрий Харатьян в фильме «Зелёный фургон» (1983) / Фото: kino-teatr.ru

Нет — так нет. Я уже многое сыграл. И вообще мне есть чем заняться — фестивали, концерты, телевидение, Центр творческого развития и патриотического воспитания «Школа гардемаринов», который мы с моей женой Мариной развиваем уже на протяжении восьми лет. За это время у нас получили образование более двухсот детей. Обучаем актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, танцу, фехтованию. В общем, есть все профильные предметы, которые существуют в театральных высших учебных заведениях. Такая вот передача эстафетной палочки новому поколению. И главная составляющая — патриотическое воспитание. Не все ребята станут артистами, но базовым ценностям тоже пытаемся их научить. Ставим различные спектакли.

— Каждый желающий может попасть в «Школу гардемаринов»?

— Да. Только принимаем, конечно, на конкурсной основе. Ведем набор ежегодно. Желающих очень много, что радует.

ДОСЬЕ

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в Алмалыке Ташкентской области Узбекской ССР. Заслуженный артист РФ (2000), народный артист РФ (2007). В 1978 году Харатьян поступил в Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина. Окончил в 1982-м. Дебют в кино состоялся в 1977 году в картине «Розыгрыш».

Любитель спорта

Дмитрий старается держать себя в хорошей физической форме. Каждый день по полчаса делает зарядку, играет в теннис, ходит в тренажерный зал и бассейн и еще выступает за футбольную команду «Старко». В 2020 году артист принял участие в «Матче благодарности», где состоялась встреча с командой врачей, лечащих больных ковидом.

Уронил телевизор и стал звездой

Харатьян понял, что станет актером, еще лет в пять. На него упал телевизор, который стоял на шкафчике для белья. Диме захотелось его открыть, и он очень сильно дернул дверцу: телевизор упал и накрыл мальчика так, что тот буквально оказался внутри экрана. Из кухни прибежали родители и помогли сыну. А Харатьян с тех пор не сходит с экрана.

Вещий сон

Однажды Дмитрию приснился вещий сон. Будто он, снимаясь в «Зеленом фургоне», не справился с лошадьми, выехал на проезжую часть, и из-за него произошла авария. Следующий эпизод — старинный особняк, нарядно одетые люди сгрудились над кем-то. Как только Харатьян вошел в зал, почувствовал, что за содеянное его сейчас будут судить… Собравшиеся расступились, а женщина-прокурор грозным голосом спросила: «Почему вы скрыли, что у вас родилась дочь»? В этот момент Дмитрий проснулся и увидел, что его жена собирается ехать рожать. Дочь Саша появилась на свет в день рождения актера — 21 января.

Вечно молодой

В 61 год Харатьян выглядит намного моложе. Ходят слухи, что он пользуется услугами пластических хирургов. Дмитрий все отрицает. Говорит, что секрет его «вечной молодости» в генах, отказе от вредных привычек, спорте и добрых мыслях.

Королевский рэпер

Впервые запел в 16 лет на съемках картины «Розыгрыш». Сейчас у него уже большой репертуар, который накопился с 9-го класса. Это песни из кинофильмов, в которых он снимался, и не только. Исполнял даже однажды «королевский рэп». Сейчас в коллективе Харатьяна четыре музыканта из группы Cokteil Project. На концертах он также исполняет песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Олега Митяева.

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