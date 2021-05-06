Целовался на халяву: актер Александр Лыков о бурной юности, неожиданном повороте судьбы и патриотизме

Александр Лыков / Фото: Михаил Садчиков-младший / Вечерняя Москва

Накануне Дня Победы на экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Исполнитель одной из знаковых ролей Александр Лыков рассказал «Вечерке» военную историю своей семьи, о планах стать строителем и поделился причиной для гордости.

— Александр, как проходили съемки?

— Был жаркий летний день. Мы снимали в трамвае — перегородили пути и без перерыва гоняли его часов 6–8, чтобы снять нужную сцену. Было много дублей. Чтобы сделать все как надо, пришлось сосредоточиться и сконцентрироваться. Эпизод короткий, но емкий.

— Фильмы на военную тематику сохраняют память о Победе?

— Лишить нас воспоминаний ни у кого не получится. Я по себе сужу — у меня двое детей, четверо внуков. И, конечно, я расскажу своим внукам про их прадедушек и прабабушек. Даже если никто больше об этом говорить не станет. Даже если это будет по каким-то причинам запрещено. То же самое, уверен, сделают в любой семье бывшего Советского Союза. Это же наше прошлое!

— Поделитесь историей своей семьи с читателями?

— Когда я рос, вокруг было много фронтовиков. Хотя о войне старались не вспоминать — это жутко. Моя бабушка, когда переправлялась через Ладогу, пыталась эвакуировать единственную дочь, потому что перед тем двое ее детей — Валентин и Валентина — умерли. И вот она плывет на утлой калоше и видит, как два баркаса покрепче, куда она пыталась попасть, но ее не пустили, разбомбили. Был авианалет, и корабли пошли ко дну. И люди тонули на глазах у бабушки в ледяной воде...

— В «Девятаеве» вы играете отца одного из персонажей. В фильме знаковая тема отцовской гордости. Скажите, каким из достижений своих детей вы гордитесь?

— Знаете, если бы моему герою вдруг сказали, что его сын — предатель, наверное, он бы не смог дальше жить... Что же касается моих детей, по-моему, самое важное — это то, что они создали свои семьи и ими живут. Слава богу, рожают своих детей, воспитывают их и как-то правильно, на мой взгляд, все делают. Конечно, и у них бывают разные сложности. Но они стараются, чтобы их семьи были крепкими, настоящими. Не знаю, стоит ли этим гордиться. Мне кажется, это нормально. По крайней мере, скажу так — мне не стыдно за них.

— Вы считаете, семья — это главное? Как ее беречь?

— Да, для меня семья очень важна. И, конечно, это живой организм, который требует трепетного отношения. И в то же время семейный институт — устойчивый. В нем каждый может получить поддержку, узнать себя с какой-то новой стороны, раскрыться. Что касается сохранения семьи, вы знаете, нельзя же чисто механически взять и насильно соединить разобщенных людей. Так не бывает. Это происходит довольно долго — процесс длительный, который требует большого терпения от каждого. Все что-то уступают, иначе в семье не бывает.

Или все просто развалится на части. Внутри семьи же, конечно, иной раз и погордишься, и похвалишь близких. Но к этому тоже нужно подходить разумно, чувствовать, когда это нужно. Вообще больше всех похвалы жду я. Потому что я же как бы главный. Близкие знают это и периодически меня подхваливают.

— Как пережили пандемию?

— Довольно тяжело. Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились. Мы же не одни так переживали, а вся страна. Ведь было же объявлено серьезное положение. Мы же поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки. Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация. Но ничего — и любовь сохранили, и детей вырастили. Подызносились, правда, наши бабушки тогда, зато пример подали внукам! Так нам-то что? Мы же под бомбежками не сидели, от фашистов в подвалах не прятались... Так что у нас еще ничего ситуация.

— Как вы поняли, что хотите быть актером?

— А я и не хотел... Собирался стать строителем, да меня переориентировали. Однажды меня позвали сыграть в спектакле поселкового клубного театра. На роль Прова из пьесы «Гнездо глухаря» Виктора Розова — был такой известный драматург в советское время. Пров — мальчик из богатой семьи, который любил девочку из семьи бедной, что всегда актуально, как мне кажется. Я в этом спектакле целовался задарма, вообще ничего не надо было для этого делать! Мне нравилось..

— Вы занимались в театральной студии?

— Нет. А пригласили в спектакль, потому что я хорошо читал в школе речовки — звучно, громко, дерзко, про пионерию и комсомол. Но я и не знал, что это имеет отношение к актерскому мастерству. Выступил, ну прочитал стихи — и забыл. Серьезно не относился.

Меня заметили руководитель театрального коллектива Ирина Борисовна Нагаева и режиссер Леонид Семенович Галосьев. Он был из Школы профсоюзов, а там давали хорошее образование — воспитывали уже взрослых людей, которые потом уходили работать с художественными коллективами по всей стране.

— Легко вы поступили в театральный вуз?

— Владимир Викторович Петров сразу взял меня на свой курс. Правда, я об этом не знал. У меня в то время была любовь, из-за которой я все пропустил — все туры, кроме первого, экзамены. А потом узнал, что уже зачислен.

У меня же был красный диплом строительного училища. А по нему, оказывается, вступительных сдавать не нужно было. И вот приехал домой, все ждут, что я поступил в инженерно-строительный институт ЛИСИ. Думают — стану нормальным строителем. А я говорю: «В театральный поступил, в ЛГИТМиК!» Все сразу так и сели: «Да ты что?! Когда?» Я же им ничего не говорил, думал — не хватает еще опозориться, пролечу, и за дурака меня будут держать. Но так сложилось, что взяли. И дальше как-то уже пошло.

ДОСЬЕ

Александр Лыков родился 30 ноября 1961 года. Окончил театральный институт ЛГИТМиК. После выпуска служил в нескольких театрах. Зрителям запомнился по ролям в кино и сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Турецкий гамбит», «Хрусталев, машину!», «Диверсант», «Ленинград 46», «Год культуры», «Бомба» и многим другим проектам.

Близкие люди

Александр Лыков познакомился со своей женой Аллой во время поступления в театральный. Сейчас супруга работает его директором. Кстати, в роду у Аллы Лыковой есть кубанские казаки. Сын Матвей — актер и один из самых успешных моделей в мире. Он со своей семьей живет в Париже. Дочь Александра Лыкова — искусствовед из Санкт-Петербурга. В обеих семьях воспитывают по двое детей.

Спортивное прошлое

У Лыкова есть черный пояс по карате, а также несколько медалей за юношеские соревнования по биатлону.

Воспитали женщины

Будущий актер рос без отца. Его воспитывали мама и бабушка. Мама работала кладовщицей на складе Ленинградского оптико-механического завода. Бабушка была поваром в рабочей столовой.

Известный Казанова

Всенародную популярность артисту принесла роль следователя Владимира Казанцева, которого в сериале «Улицы разбитых фонарей» (на фото) называли Казановой. Однако Александр Лыков не хотел становиться заложником одного образа, потому по собственной воле покинул съемки в долгоиграющем сериале.

Служил!

Актер служил не только в театрах, но и в армии. После окончания вуза его призвали в вооруженные силы, и он два года отслужил в строительном батальоне на севере страны.

Лишился главной роли

Александр Лыков мог бы сыграть главную роль в фильме Алексея Германа — старшего «Трудно быть Богом», но решил принять участие параллельно в еще одном проекте, чего режиссер не одобрил. В итоге Румату сыграл Леонид Ярмольник.

Островитянин

В 2002 году Александр Лыков участвовал в телепроекте «Последний герой — 3: Остаться в живых» вместе с Мариной Александровой, Иваром Калныньшом и другими артистами.

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