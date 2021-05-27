«Люди придумывают грязные сплетни»: телеведущий Владимир Маркони — о современном обществе

Фото: Из личного архива Владимира Маркони,

Шоумен Владимир Маркони, прославившийся своим провокационным YouTube-проектом Comment Out, в котором он придумывает для своих звездных гостей сумасшедшие наказания, сменил амплуа. На днях на телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового музыкального шоу «Я вижу твой голос», где Маркони выступил в роли ведущего большого шоу. «Вечерка» разузнала закулисные подробности нового проекта, расспросила артиста о взглядах на современную комедию и будущее семьи.

— Владимир, недавно вышла русская версия шоу «Я вижу твой голос», где вы выступили в роли ведущего. Чем эта программа отличается от прочих музыкальных передач?

— Это весело, драматично, музыкально, захватывающе и немного сексуально, если вы понимаете, о ком я! Кстати, как вам мой укороченный шелковый халат? А если смотреть на цветном телевизоре — еще и в цвете.

Наше шоу отличается тем, что в нем использован опыт всех двадцати стран, где с большим успехом идет шоу «Я вижу твой голос», так как наш проект — официальная адаптация южно-корейского формата. К тому же шоу — это настоящий музыкальный квест, в конце которого либо игрок, либо обманщик получит миллион рублей!

— Смотрели ли вы зарубежные версии шоу при подготовке к съемкам? Почему каналы адаптируют иностранные форматы, а не создают свои?

— Да, конечно, я смотрел, и скажу, что наш вариант мне нравится гораздо больше. Во-первых, русский язык я знаю чуть лучше, чем корейский. Во-вторых, у нас в шоу классный ведущий.

В-третьих — великолепные эксперты и суперзвезды! Могут ли похвастаться южнокорейские телевизионщики тем, что у них в качестве суперзвезды выступает Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Джони? Конечно же, нет! А могут ли англичане вальяжно заявить, что у них в экспертах сидят Лариса Рубальская, Ольга Шелест, Биг Ник (Николай Фоменко) и рэпер ST? Тоже нет! Есть ли в американской версии изобретательница джаза Лариса Долина? Тоже нет, не могут себе позволить такую роскошь! Видите, превосходим во всем!

— Вы работаете под псевдонимом Маркони, почему и как он появился?

— Если верить вам, вы не из налоговой, поэтому могу признаться — так я ухожу от налогообложения, да и брачным аферистом с псевдонимом работать легче, спросите у Прохора Шаляпина и Ивана Урганта. Если прочитать Маркони в обратную сторону, то увидите Волковыский. Это моя настоящая фамилия, древний волго-вятский род в городе Кирове, откуда я. Фамилия встречается у каждого 125-тысячного жителя.

— Вам больше нравится вести шоу в интернете или на телевидении?

— И в своем YouTube-шоу Comment Out, и на шоу «Я вижу твой голос» я чувствую себя максимально легко, весело, свободно и сексуально, если вы понимаете, о чем я. И не только потому, что я опытная телевизионная штучка, а потому что я нахожу общий язык с разными аудиториями, не изменяя себе и не блефуя. И аудитория чувствует, что я свой.

— В шоу Comment Out вы с командой придумываете всевозможные наказания для участников. Какое из них было сложнее всего организовать?

— Самые сложные впереди, потому что пока не знаю, где достать 12 дирижаблей и тысячу карликов.

— Вы согласны с тем, что любой пиар хорош, даже «черный»?

—Ну что вы, у нас провокационное психологическое шоу, где мы нащупываем морально-этические рамки современного общества, некоторые темы бывают очень смелыми, но смелость берет города и тренды YouTube.

— Почему зрителям нравится шоу Comment Out?

— Потому что в шоу очень много слоев: есть и веселые наказания, и хлесткие комментарии, и черный юмор, сатира, политический троллинг, исследовательская миссия шоу. Каждый раз участники раскрываются с лучших сторон, и в комментариях зрителей видно, как они бывают рады, что недооценивали участников. Удивительно, но каждый раз участники набирают баллы в глазах аудитории, и это приятная часть шоу.

— Кто-то называет ваш юмор пошлым, черным. Как бы вы сами охарактеризовали свое чувство юмора?

— Какие только грязные сплетни не начинают придумывать люди, если не их, а меня утвердили на проект. Я рад был бы уступить, но талант не спрятать! И, наверное, вы неверно выразились — вы хотели сказать, юмор быстрый и хлесткий. Я работаю по концепции югославской юмористической школы, три кита которой — быстро, тонко, весело. Во времена, когда обижаться стало так приятно и даже полезно и обида стала какой-то странной валютой, я не ограничиваю себя в темах для шуток, обо всем можно пошутить, главное — нужные слова.

Юмор для этого и существует, чтобы в ироничном ключе говорить о том, что беспокоит, пугает и раздражает. И как здорово, что такого очень много!

— Все новые юмористы настроены против КВН. Можно ли вернуть авторитет программы в глазах интернет-молодежи?

— Все, где есть юмор, любым комиком расценивается как конкуренция. Это часть юмористического взросления. Возможно, кому-то кажется, что юмор в КВН — юмор конформистов и приспособленцев. Я же считаю, что для каждой аудитории есть свое шоу.

Владимир Маркони / Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

— Когда вы думаете о будущем, не предполагаете, что можете заняться чем-то другим?

— Звучит так, как будто вы знаете что-то, чего не знаю я. Ну так как я давно в телевизионном и развлекательном бизнесе и карьера развивается, свой диплом ученого-агронома пока оставлю где есть — пусть дальше подпирает диван.

— Каково работать, когда твой агент и твоя жена — это один человек?

— Непросто, ведь часто агент недоплачивает, да что там, просто подло обманывает с гонорарами. Но к счастью, в такие моменты морально поддерживает жена.

— Как удается разделять семейную жизнь и работу?

— Да как можно не разделять семейную жизнь и работу, если мы постоянно пересчитываем пачки денег и взвешиваем золотые слитки, но квартира у нас скромная.

— У вас подрастает дочь Агния. Хотели бы вы, чтобы в будущем она тоже занялась медийной деятельностью?

— Я знаю, кто подговорил задать этот вопрос. Неплохая попытка, Агния! У меня и сын Лев подрастает. Я желаю для нее доли, в идеале, в многомиллионной компании. Как и всем зрителям шоу «Я вижу твой голос»!

Эксперименты

Летом 2020 года Владимир Маркони стал ведущим шоу «Галилео», которое перезапустили после долгой паузы. Как и прежде, в каждом выпуске ведущий проводил различные эксперименты и давал ответы на не самые очевидные вопросы.

Журналист Шмель

Маркони это не единственный псевдоним Владимира Волковыского. В знаменитом шоу «Реутов ТВ» он представлялся как журналист Анатолий Шмель.

Чистота речи

Несмотря на то что юмор Владимира Маркони порой переходит границы дозволенного, ведущий избегает матерных слов и брани. Шоу, где используется такая лексика, он не любит. Владимир считает, что построить шутку на матерном слове — это слишком легкий путь.

Начинал копирайтером

До того как Владимир получил свою первую работу на телевидении, ему приходилось зарабатывать написанием текстов. Он был копирайтером в одном из кировских рекламных агентств. За эту работу он получал всего 3 тысячи рублей в месяц.

Необычное предложение

В 2014 году Владимир сделал предложение своей жене необычным способом. Сначала они сидели в пабе на Сретенском бульваре. В первой половине вечера Владимир постоянно отвлекался на звонки и нервничал. Ксения даже начала беспокоиться. Позже на прогулке по бульвару пара наткнулась на оркестр, играющий в свете прожекторов. Вокруг были установлены камеры. Ксения решила, что это съемки фильма. Но Владимир стал петь песню собственно сочинения, взял кольцо у одного из музыкантов и сделал предложение.

Оценка отца

Каждый выпуск шоу Comment Out смотрит отец Владимира. Далеко не все шутки он одобряет, но старается поддерживать сына.

Звездный забег

Владимир успел поучаствовать во многих телевизионных шоу со звездами. Он проходил испытания в перезапуске «Форд Боярд». Держал на руках фигуристку Маргариту Дробязко на шоу «Ледниковый период». А в рамках программы «Мама Russia» юмористу пришлось жить в глуши и общаться с шаманами. На шоу «Остров героев» Владимир даже похудел на несколько килограммов.

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