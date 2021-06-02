Актриса Валерия Ланская: Могла стать кухаркой
Московском театре оперетты 18 июня начнется показ мюзикла «Анна Каренина» по роману Льва Толстого, главную роль в котором исполняет Валерия Ланская. Актриса рассказала «Вечерке» о новых проектах, как противостоять хараcсменту и легко ли быть женой режиссера.
— Валерия, вы писали, что Анна Каренина для вас как Иисус, идущий на Голгофу. Как удалось так ее проработать?
— Героиня непростая. Но эта роль чудесная, роль — подарок. Одно удовольствие было ее разбирать, искать между строк у Льва Толстого, что он имел в виду. Жанр вносит коррективы — многих линий нет, в три часа мюзикла не уместить весь роман. В то же время приходилось что-то додумывать, оправдывать, чтобы зрителю все было понятно и он шел с Карениной до конца, сопереживая ей, приносящей жертвы ради любви.
— В мае на экраны вышел сериал «Немцы», где вы сыграли одну из главных ролей. Этот персонаж вам близок?
— Cовсем нет. Я играю криминального журналиста Аллу — одинокую женщину, сложную, живущую работой. Это острохарактерная роль. Девушка в очках, с брекетами, картавит. Могу сказать, вряд ли кто-то, кроме близкого человека, в моем случае мужа Стаса Иванова, мог бы актрисе, большую часть жизни играющей лирических героинь, предложить такую роль. Режиссерам легче не рисковать, взять ту, кто всегда в этом амплуа. Хотя, учась в институте, я только и играла характерных персонажей. Для меня большая удача, победа — открыться в новом качестве многим.
— Доводилось на съемках преодолевать испытания?
— Все время, а на площадке с мужем — особенно! Ты доказываешь, что не просто жена режиссера, а артистка, профессионал, достойна этой роли. Ценной похвалой было, когда давно знакомый звукорежиссер, работавший со мной на другом сериале, на постпродакшене «Немцев» спросил продюсера: «Где нашли эту артистку?» Он вообще меня не узнал!
— Снимаясь у мужа, трудно ли разделять рабочее и личное? Он строг?
— Очень. И требователен. От своих всегда ждешь больше, чем от других! Но это не первая наша совместная картина. Я абсолютно ему доверяю, обожаю с ним работать. Мне кажется, у него максимально раскрываюсь в кино. А еще в «Немцах» собралась чудесная актерская команда. Байки, хохмы, смех все время. С сыгравшим главную роль Евгением Коряковским мы хорошо знакомы, играли вместе в Театре Луны. Очень рада была встрече на площадке.
— Зрители тепло встретили и картину «Конец невинности», которая этой весной вышла на экраны…
— Да! Очень ждала выход этого сериала. Мне кажется, это первая для меня роль такого масштаба, такой глубины, настолько многослойная.
— У вас очень женственные увлечения: вышивание, живопись. А есть, может, менее типичные для женщины?
— Конструкторы люблю собирать, мебель. (Улыбается.) Для меня лучший подарок — набор отверток, дрель. Муж не знает, где у нас что лежит, за это я отвечаю. Видимо, я в папу — он любит мастерить, ухаживать за вещами, у него велосипед может 40 лет жить.
— Похожа работа над ролью на сборку конструктора?
— Нет. (Смеется.) Хоть и звучит красиво. Для меня конструктор — возможность отключить голову, делать что-то механически. А когда создаешь роль, это работа души.
— Где сниматься сложнее — в фильме или в сериале?
— Трудно сказать. Сериалы — более подробная история. Если роль крупная, возможно прожить жизнь героини от и до, кропотливо проработать образ. В полном метре все более пунктирно.
— Какое вы любите кино?
— По настроению. Но есть то, к чему возвращаюсь вновь и вновь: Тарантино, Тарковский, Бергман. Сейчас бы пересмотрела «Унесенные ветром».
— В какую эпоху вы хотели бы жить?
— Нравится наше время, хоть оно и непростое. Но кажется, я жила уже где-то на рубеже ХIX и XX веков, в эпоху Николая II. И с радостью оказалась бы там снова. Странные эмоции испытываю, читая про то время. Будто что-то очень близкое...
— А кем вы там могли быть?
— Сложно сказать. Кем угодно: может, кухаркой, может, самим Николаем...
— В «Инстаграме», обращаясь к абитуриентам, вы упоминали борьбу с театральной системой. В чем она состоит?
— Выросла конкуренция. Я окончила институт в 2006 году, и даже тогда трудо устроиться было очень сложно. Было большим счастьем, если нескольких выпускников брали в репертуарные театры, если ты сразу получал роль. А сейчас это практически невозможно — единичные случаи.
— Конкуренция честная — проходят лучшие?
— В основном да. И тот, кто сильнее энергетически заряжен, более пробивной, не ждет, когда его талант разглядят. Есть очень одаренные ребята, не умеющие лишний раз напомнить о себе — это важный навык.
— У вас особая любовь к дому, к быту. Как это сочетается с работой?
— Дом — уютное гнездо, где хорошо восстанавливать силы. Для меня очень важен визуальный ряд: не должно быть лишних предметов. Чтобы поддерживать чистоту и красоту, хочешь не хочешь — находишь время.
— В чем секрет?
— Когда с детства водят на 10 разных секций, с возрастом приобретаешь навык грамотно планировать день — и свой, и ребенка.
— Многие женщины сталкиваются с харасcментом. Как противостоять ему?
— Чаще всего спасает юмор. Всегда старалась отшутиться, притворялась, что глупая, ничего не понимаю. Человек не может обидеться в таком случае. Если это не работает, нужно просто говорить: «Нет».
— Где та грань между артистом и человеком, за которую не пустите никого?
— Зависит от ситуации. Я трудно открываюсь. Только если чувствую, что это очень интересный человек, мы на одной волне. Бываю собой дома, с семьей. И, пожалуй, в женской гримерной Театра мюзикла.
ДОСЬЕ
Валерия Ланская — актриса кино и театра, певица. Родилась в Москве 2 января 1987 года. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина в 2006 году. Сотрудничала с театром «Сатирикон», Театром Луны, Театром имени Вахтангова, МХТ имени Чехова, Театром мюзикла и многими другими. В фильмах и сериалах снимается с 2005 года.
Принцесса цирка
На счету у Валерии много проектов, но есть несколько, в которых она особенно запомнилась зрителю. Нельзя не отметить 115-серийную «Принцессу цирка». Для этих съемок актрисе пришлось учиться основам искусства у артистов Цирка на Цветном бульваре.
Могла стать фигуристкой
Валерия в детстве занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием. Учитывая, что ее мать, Елена Масленникова — известный спортивный тренер, то можно было ожидать, что Валерия пойдет именно по ее стопам. Но уже в 1996 году она начала играть в Музыкальном театре юного актера. Навыки, обретенные в детстве, однако, помогли Валерии ярко проявить себя в шоу «Ледниковый период», где она была партнершей Алексея Ягудина.
Сменила фамилию
Фамилию отца, хореографа Александра Зайцева, девушка, повзрослев, сменила на девичью фамилию бабушки, чтобы ее не путали с другой актрисой — полной тезкой.
Мечта
Больше сниматься в кино — по словам Валерии, она любит театр, но в той пропорции, что есть сейчас, ей его достаточно, а появления на экранах — нет. При этом актриса хотела бы сняться в доброй комедии с добрым юмором.
Любовь, камера, мотор!
Валерия Ланская любит талантливых и целеустремленных мужчин. Избранником артистки стал режиссер Станислав Иванов. Пара поженилась в 2015 году. В браке родился сын Артемий — сейчас он осваивает мастерство актера.
Вызов себе
Были роли, которые дались актрисе непросто — например, Марии в спектакле «Тот самый день». По сюжету мать советует дочери родить ребенка, и та срочно ищет мужчину на одну ночь. Героиня мало похожа на интеллигентную актрису — она груба, ругается матом, в возрасте и не уверена в себе. Но Валерия смело пошла на этот эксперимент и справилась.
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