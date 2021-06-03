«Сам себе режиссер»: артист Дмитрий Певцов о творчестве, соцсетях и отцовстве

Фото: Пресс-служба Дмитрия Певцова

Актер театра и кино, общественный деятель Дмитрий Певцов накануне Дня защиты детей выпустил клип на песню «А знаешь, все еще будет!» вместе с творческими коллективами столицы. Артист рассказал «Вечерке» о том, что считает важным в своей жизни, почему соцсети могут быть полезны и как ему удается уживаться с творческой супругой.

— Дмитрий, на одном из творческих вечеров вы сказали, что в последнее время вас мало волнует актерская карьера и более интересно общение с людьми. Почему так? Оттого, что все роли мечты уже сыграны или просто с возрастом меняются жизненные ценности?

— Актерскую профессию считаю своим призванием и буду заниматься ею до тех пор, пока есть возможность и есть потребность во мне как актере. Никогда ничего не мечтал сыграть, играл то, что дают, но поскольку давали лучшие роли мирового театрального репертуара, я никогда не был обделен интересными проектами. Но в последние годы в рамках профессии стало узко, и сегодня мне хочется говорить с людьми о том, что меня волнует, бесит, раздражает и о том, над чем я готов смеяться, плакать и радоваться.

Хочется поделиться этим с другими не в рамках какой-либо роли, а от себя лично. Именно поэтому существует мой музыкальный проект, где я сам себе режиссер и выбираю материал и темы, на которые общаюсь.

— И все же Дмитрий Певцов в первую очередь — это актер? Автогонщик? Музыкант? Педагог?

— Дмитрий Певцов в первую очередь не актер, не музыкант и уже давно не автогонщик. Дмитрий Певцов в первую очередь — муж своей жены (артист женат на актрисе Ольге Дроздовой. — «МВ»), православный россиянин. Это самое главное. А потом уже все остальное, профессии и виды общения в рамках или вне рамок этой профессии с людьми.

— Вы родились в Москве, город на ваших глазах строился, преображался, менялся. Какая Москва живет в вашем сердце?

— Я родился и вырос в Москве. И помню Москву, где не было совсем ни одной машины иностранного производства и вообще машин было мало, и улицы были где-то гораздо уже, где-то было больше зелени, но то, что происходит в столице, особенно последние лет десять, меня радует.

Хотелось бы, чтобы москвичи сохраняли то особое тепло, которое было раньше во взаимоотношениях соседей. У нас в коммуналке моего детства все праздники вместе справляли, вместе горевали, помогали друг другу. А теперь иногда не знают, кто сосед по лестничной клетке. Важно общаться, поддерживать друг друга.

— И что можете сказать о столице сегодня?

— Москва становится краше, красочней, веселее, удобнее для всех людей. Я знаю, что правительство Москвы ведет гигантскую работу по расширению автомагистралей, чтобы водителям было комфортно передвигаться, и это серьезная работа. У нас огромный город, где только официально проживают 12 миллионов человек. В общем и целом мне нравится, куда движется Москва.

— Вы в прекрасной физической форме, как поддерживаете?

— Признаюсь честно, физическая форма поддерживается с большим трудом, но стараюсь себя не запускать, поскольку пока это еще и важно. Например, на сцене «Ленкома» в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который идет уже 28 лет и в котором я играю Фигаро, как в 1993 году садился на шпагат, так продолжаю этим заниматься и сегодня. Поддерживать физическую форму нужно, пришло то время, когда необходимо заниматься здоровьем, чтобы сохранить его. Помогает то, что я воспитывался в спортивной семье, привычка побеждать самого себя осталась. Ведь в спорте главное — победа не над соперником, а над самим собой.

— Дмитрий, вы давно занимаетесь музыкой. Думали стать автором слов?

— Никогда не был автором, просто такого таланта Бог мне не дал. Я исполнитель. Могу прочувствовать материал и передать это чувство другим. Мои концерты — это не только музыка, это искренний разговор со зрителем о том, что мне близко, что меня волнует. Радует, что зал откликается. Значит, мы переживаем в унисон.

— Интересно, а как уживаются два творческих человека в одной семье? Сложно или, наоборот, на «одной волне» все легко и просто?

— Если это не два эгоцентрика, все будет нормально. Мы прежде всего дома муж и жена и самые большие друзья. А профессия — да, она имеет места пересечения в том плане, что у нас всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить. Я играю даже в спектаклях своей супруги, которые она ставит со студентами-выпускниками. Но это не мешает нам оставаться нормальной любящей семьей.

Фото: instagram/dima_pevtsov

— У вас растет сын, который, несмотря на юный возраст, уже имеет опыт съемок в кино. Хотели бы, чтобы он продолжил семейную актерскую династию?

— Кем станет Елисей в смысле выбора профессии, решать ему. Главное, чтобы он вырос человеком с доброй душой и открытым сердцем. Мы стараемся воспитывать его в уважении к старшим, любви к родине, но он, как любой подросток, на все имеет свое мнение.

— Будете ли как-то влиять на его профессиональный выбор?

— Влиять на его выбор не буду, но могу сказать, что стараюсь, чтобы он развивался многосторонне и в различных областях. Он кадет Московского суворовского военного училища, уже понимает, что такое дисциплина. При этом занимается математикой, очень музыкален. Но я не объективен — я же его очень люблю.

— Вы активный пользователь социальных сетей. Сами ведете свою страницу?

— Да, сам. Это мой способ общения. Понял, что можно с людьми общаться, не только выходя на сцену. Можно абсолютно честно и откровенно общаться в соцсетях. И говорить правду. А не работать на дутую популярность.

— Социальные сети — добро или зло?

— У любой палки есть второй конец, как и у медали оборотная сторона. Соцсети могут приносить огромный вред, а также могут быть полезными. Смотря как их использовать, ровно так же, как это бывает на сцене, где иногда вылезает бесовщина, идиотизм и пошлость, и все это выливается на головы зрителей со сцены. Этого хватает сейчас. А можно иначе — ставить спектакли светлые, о добре, любви, самопожертвовании. Поэтому все зависит от того, каково содержание, какой посыл исходит из соцсети или от ее пользователей.

ДОСЬЕ

Дмитрий Анатольевич Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве. В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и сразу же был принят в труппу Театра на Таганке. В 1991 году актер был приглашен в труппу театра «Ленком». За заслуги в области искусства в 2001 году получил звание народного артиста России.

Дебют

Дмитрий вспоминает, что свою первую роль он сыграл в День театра, 27 марта 1984 года. На сцене Театра на Таганке в спектакле «На дне» в постановке Анатолия Эфроса он сыграл роль Васьки Пепла. Это был срочный ввод, так как спектакль уже шел в театре и, несмотря на то что все репетиции были отыграны, в день выхода на сцену адреналин у артиста зашкаливал.

Случайности не случайны

О профессии актера, всенародной любви и признании Дмитрий Певцов не мечтал. В детстве занимался спортом — конным, дзюдо и карате. После школы поступал в Педагогический, но не удалось — поймали со шпаргалкой. Год работал на заводе фрезеровщиком, а потом подал документы в ГИТИС и неожиданно для себя стал студентом крупнейшего театрального вуза Европы.

Певцов — один

Музыкальная карьера актера началась в 1999 году, именно тогда Дмитрий Певцов записал первую песню. Через пять лет вышел его музыкальный диск «Лунная дорога», который сразу же стал популярным. Сегодня артист гастролирует со своей разножанровой музыкальной программой по городам России, география поездок обширна. Как в шутку говорит актер: певцов много, а Певцов — один!

Счастливое число

Как говорит артист, число 7 приносит ему удачу. С этой цифрой связаны многие знаменательные события в его жизни. Дмитрий родился в 7-м месяце (июле), 7-го числа впервые встретился со своей супругой Ольгой Дроздовой и 7-го числа родился их сын Елисей. Поэтому каждое 7-е число месяца в семье Певцова особый день.

Преподаватель

Несмотря на то что Певцов не поступил в Педагогический институт, как изначально планировал, преподавательская деятельность все же не обошла его стороной. В 2013 году совместно с супругой Ольгой Дроздовой они набрали актерский курс. Дмитрий преподает актерское мастерство в Институте современного искусства, а также с 2019 года заведует кафедрой театрального искусства.

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