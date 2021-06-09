«Теперь главная мечта —парник»: Глюк’oZa — о тяге к грядкам

Глюк’оZа / Фото: Роман Горчаков

7 июня певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) отметила юбилей — 35 лет, к которому приурочен выход ее нового анимационного клипа «Мотыльки». А еще они с супругом Александром Чистяковым отметят 15-ю годовщину свадьбы. О семейных ценностях, воспитании детей и новом увлечении певица рассказала «Вечерке».

— Наталья, сильно волновались в преддверии юбилея?

— Я просто в шоке, сколько всего навалилось за последние месяцы, не понимаю, как все можно было успеть. Помимо юбилея, в июне также 15-летие со дня нашей с мужем свадьбы. К тому же я снимаюсь в фильме «Моя ужасная сестра», а в июне съемки проходят в Санкт-Петербурге.

— Что считаете своим главным достижением к 35 годам?

— Мою семью. В профессии бывают взлеты и падения, моменты успеха и затишья, и связывать свое ощущение счастья с этим было бы неправильно. Для меня сегодня и всегда на первом месте семья. Именно там я получаю заряд энергии, переключаюсь, получаю максимальную поддержку, какие бы проблемы ни случались в моей жизни.

— Что удерживает вас с супругом рядом вот уже полтора десятка лет?

— Прочитаю вам нашу последнюю переписку, которой я улыбаюсь так, как будто мы только сегодня познакомились. «Мусечка, удачи тебе сегодня на пробах!» — пишет мне Саша. И я ему в ответ пишу: «Спасибо, мусечка! И тебе прекрасного дня и удачи во всем!». И вот на это «удачи во всем» муж мне отвечает: «Надолго со мной не попрощаешься, не выйдет!» (Смеется.)

В нашей паре есть и юмор, и постоянные подколы, мы всегда на одной волне, и главное, что есть еще чувство доверия и чувство своего собственного пространства. Я легко могу мужу сказать: «Мы сегодня встречаемся с друзьями, хотим пообщаться сами, наедине». И он также может провести вечер со своими друзьями в клубе и прийти в пять утра. Я не переживаю и абсолютно за него спокойна. И вот за это чувство абсолютного счастья, доверия и уверенности друг в друге хочется отпраздновать эти 15 лет максимально громко. Когда я формировала список гостей на торжество, я поняла, что практически все эти люди были у нас на свадьбе!

— Муж советуется с вами по каким-то своим рабочим вопросам?

— Ну конечно, по бизнесу и каким-то экономическим вопросам мне сложно ему что-то подсказать, но я могу дать совет в плане тех же деловых, дипломатических отношений. Муж в бизнесе бывает жестким и прямолинейным, а люди в последнее время стали слишком ранимы, с ними надо понежнее и помягче. Это мой муж — сталь, от которой можно закаляться, а люди рядом все разные, и к каждому нужен свой подход. И я как женщина всегда стараюсь сглаживать все неловкие ситуации.

— Ваша старшая дочь Лида в свои 14 лет спрашивает разрешения проколоть нос или покрасить волосы в красный цвет?

— Конечно, спрашивает, все решения мы принимаем вместе. Я сама в детстве прокалывала нос, пупок, красила волосы и потому прекрасно понимаю свою дочь. Мне кажется, все должно случаться в нужном возрасте. Ну, не разрешу я ей сейчас, она себя разрисует в 35 лет. Пускай этот бунт, эксперимент, поиск себя пройдет в нужном возрасте.

— А смена Лидой трех школ с чем была связана?

— Первая школа не нравилась Лиде тем, что в ней преимущественно учились богатенькие дети, мажоры, скажем так, которые хвастались машинами, одеждой и всем остальным. А ей хотелось, чтобы вокруг была демократичная тусовка. Поэтому в какой-то момент та школа стала Лиде в тягость.

Вторая школа была в городе, но туда было очень тяжело ездить, каждый день вставать в шесть утра, полтора часа в дороге. Я видела, что ребенок перегружен и не может заниматься какими-то своими любимыми делами, даже с друзьями встретиться не было времени.

Поэтому мы решили остановиться на школе рядом с нашим домом. И ребята там учатся творческие, а не разговоры исключительно о шмотках и деньгах. Молодежь сейчас подвергается провокации, они не понимают, что то, что они видят на картинках у блогеров, красивые тачки и прочее, можно просто взять в аренду, а люди подают их как свои собственные. И дети сходят с ума, они хотят все и сразу, здесь и сейчас.

— Какими-то домашними делами любите сами заниматься?

— Меня вдруг на грядки потянуло! Сейчас моя главная мечта — парник, я уже всех с ним достала. (Смеется.) Обожаю цветы и потихоньку учусь их сажать. Со страхом смотрю на свою маму, которая у себя на даче развернула бурную деятельность — картошка, морковка, огурцы и все прочее. За прошлое лето она уже четыре раза сорвала спину, и только на остеопата мы потратили вагон огурцов!

Глюк’оZа / Фото: Роман Горчаков

Конечно, я очень люблю принимать гостей и, когда есть время и вдохновляющее настроение, начинаю готовить. А еще потрясающе готовит моя старшая дочь, причем ее никто никогда этому не учил. Лида готовит азиатскую, японскую кухню, прекрасно работает с тестом, реально чувствует вкусы, цвета, пропорции. И часто именно дочь зовет меня на кухню совершать кулинарные подвиги. И я ей говорю: «Дочь, может, в повара уже пойдешь?» А с младшей дочкой мы любим сами наловить рыбы и потом ее пожарить.

— Помнится, вы говорили, что на двух дочках останавливаться не планируете?

— Да, мы пока в стадии переговоров, потому как Вера нам тут заявила, что пока хочет еще побыть младшим ребенком. Ей еще хочется нежности и чтения книг с обнимашками перед сном. Старшая же хочет ходить с мамой на тусовки, что тоже не предполагает наличие грудного ребенка. А папа хочет поехать с мамой в романтическое путешествие! Так что у меня еще есть два-три года, что нас всех в принципе устроило на семейном совете. А пока в качестве репетиции перед рождением малыша мы завели новую собаку — прекраснейшее существо породы лабрадудль по имени Нала.

ДОСЬЕ

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. С 11 лет снималась в детском тележурнале «Ералаш». В 2003 году выпустила дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» и получила премию MTV EMA. В 2006 году вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Помимо музыки, Наталья известна как актриса кино и озвучивания, а также телеведущая.

Персонаж-загадка. В 2002 году родился проект «Глюкоза»

Его особенность заключалась в том, что вместо настоящей певицы в клипах появлялась ее мультяшная версия. Зрители гадали — кто скрывается за этим персонажем? Глюкоза стала первой певицей, которая жила в сети, скрывала свою личность и превратилась в символ поколения. Свой образ для клипов Наталья, кстати, придумала лично. Особое внимание она уделила прорисовке добермана Дока, который сопровождал ее героиню везде.

Случайно попала в большое кино

Как утверждает Наталья, ее киноистория началась с детского юмористического шоу «Ералаш». К ней просто подошли на улице и предложили пройти кастинг. Во многих сюжетах Наталья играла боевую пацанку. Через некоторое время ей предложили роль в полнометражном фильме «Триумф». Тогда ей было всего 13 лет.

Судьбоносная встреча

Своего будущего мужа — бизнесмена Александра Чистякова — Наталья встретила в самолете, отправившись на концерт в Чечню. Вылет был ранним утром, поэтому певица села в самолет и сразу же уснула. Оказалось, что это место предназначалось для Чистякова, который любезно уступил его уставшей певице. Пара провела вместе весь день до концерта и путь обратно в Москву. Наталью и Александра часто называют одной из самых образцовых пар в российском шоу-бизнесе.

Под запретом

В 2010 году появился скандальный клип на песню «Вот такая любовь», который запретили к показу на ТВ. А все из-за того, что 23 летняя певица там слишком раздета и раскованна, а в песне звучит нецензурная брань и упоминается название наркотика.

Пацанка

В детстве Наталья большую часть времени проводила в компании мальчишек — она стреляла из рогатки и дралась с другими девчонками.

Будущая певица признается, что часто попадала в разные передряги. Например, когда-то их компания ограбила аптеку для животных. Ей до сих пор стыдно за этот поступок.

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