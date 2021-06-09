«Такие красивые»: Кудрявцева опубликовала видео в честь годовщины свадьбы

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео в честь годовщины свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым, показав трогательные семейные моменты. На торжестве она была в пышном платье, расшитом стразами. Знаменитость не отходила от молодого мужа.

На других кадрах можно увидеть, как Кудрявцева в платье в горох и с платком на голове крестит маленькую дочку Марию в храме.

— 8 лет официально, — написала звезда под постом.

Друзья и поклонники тепло поздравили супругов.

«Вот время летит, будьте счастливы!»; «Такое трогательное видео! Вы такие красивые и счастливые!»; «Какая вы красивая пара», — написали фолловеры.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой от первого брака есть взрослый сын Жан. Он уже подарил телеведущей внука Льва.

Ранее Лера Кудрявцева раскрыла детали своего недуга.

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