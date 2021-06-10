Топ-8 красивых и успешных возлюбленных российских футболистов

Фото: instagram/mariapoga_

Чемпионат Европы по футболу стартует уже 11 июня и пройдет в 11 странах. Он продлится до 11 июля. Интересно, что, несмотря на отмену футбольного состязания в прошлом году, оно сохранило свое название — Евро-2020. В России болельщики смогут вживую посмотреть на игру в Санкт-Петербурге. Помимо профессионального интереса, российские футболисты часто привлекают к себе внимание и из-за своих деятельных и красивых возлюбленных. «Вечерняя Москва» составила список восьми самых шикарных избранниц популярных спортсменов.

Кристина Дзюба

Фото: РИА Новости

Жена нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не любит медийность. Поэтому у девушки нет аккаунтов в соцсетях, ее фотографий в Сети тоже очень мало. Известно, что Кристина имеет высшее юридическое образование, вкусно готовит и занимается воспитанием троих сыновей. Кареглазая брюнетка часто сопровождает своего супруга на спортивных и светских мероприятиях. А еще Кристину Дзюбу считают одной из самых загадочных жен российских спортсменов.

Катерина Герун

1/2 Фото: instagram/igor_igor_akinfeev 2/2 Фото: instagram/igor_igor_akinfeev

Супруга вратаря Игоря Акинфеева родилась на Украине. Катерина Герун является моделью и актрисой. Она снималась во многих клипах российских звезд: у Сергея Лазарева, Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Стаса Михайлова и Тимати. Также девушка снималась в кино и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2007». Сейчас Катерина занимается воспитанием троих детей.

Марьяна Шотт де Фрейтас

1/3 Фото: instagram/_mario_fernandes02_ 2/3 Фото: instagram/_mario_fernandes02_ 3/3 Фото: instagram/_mario_fernandes02_

В прошлом году защитник московского клуба ЦСК Марио Фернандес женился на своей девушке Марьяне. Красивая блондинка является выпускницей юридического факультета Университета Коимбры, работала фотомоделью. Как пишут в СМИ, Марьяна достаточно скромна и религиозна, поэтому особо не афиширует происходящее в личной жизни. Также девушка красиво поет и играет на гитаре.

Екатерина Смольникова

1/3 Фото: instagram/ekaterina__smolnikova 2/3 Фото: instagram/ekaterina__smolnikova 3/3 Фото: instagram/ekaterina__smolnikova

Супруга российского футболиста Игоря Смольникова достаточно медийная личность. Екатерина вела программу на «Зенит-ТВ» Zenit Family, является основательницей благотворительного фонда Play and Help и центра «Без границ». Она активно ведет аккаунт в «Инстаграме», в котором Екатерина также указала, что она меценат и писатель. Смольниковы воспитывают двух сыновей.

Рамина Зобнина

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин уже несколько лет женат на Рамине. Пара воспитывает сына Роберта и дочь Регину. Рамина училась в Московском университете управления. Девушка хотела быть молодой мамой и поскорее создать семью, поэтому сейчас она полностью посвящает себя материнству. Как ранее в одном из интервью говорил Роман, он запрещает своей супруге прибегать к помощи пластических хирургов. Зато не скупится на шопинг, который Рамина очень любит.

Загадочная Елена

1/3 Фото: instagram/bamsbams/ 2/3 Фото: instagram/bamsbams/ 3/3 Фото: instagram/miranchuk/

Не так давно в СМИ появилась информация, что сердце российского футболиста Алексея Миранчука больше несвободно. В Италии он живет вместе со своей девушкой Еленой, которая учится в Бергамо в магистратуре маркетинга. Она также занимается обустройством их квартиры, а в свободное время вместе с Алексеем рисует картины. В своем аккаунте в Instagram стройная блондинка любит выкладывать фото в купальниках и платьях.

Мария Погребняк

Пожалуй, одна из самых известных жен футболистов — это супруга Павла Погребняка. Мария является активным блогером, продюсером одного из TikTok-домов и владелицей интернет-магазина одежды для женщин. Также вместе с Павлом они воспитывают троих сыновей. Мария успевает регулярно посещать светские рауты и активно ведет личные соцсети. Успешная дама увлекается иконописью, пробовала себя в роли певицы и ведущей.

Анастасия Костенко

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Нынешняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова является моделью и второй вице-мисс России 2014 года. Сейчас Анастасия занимается воспитанием детей и активно ведет блог о материнстве. Она уже подарила своему супругу двух дочерей — Милану и Еву. В настоящее время пара ждет третьего ребенка, у них должен родиться сын.

Евро-2020 начнется с матча Турции и Италии 11 июня. А уже на следующий день первая игра ожидает Россию. Наши футболисты будут выйдут на поле против команды Бельгии. До 11 июля игры пройдут в Баку, Копенгагене, Амстердаме, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Глазго, Севилье, Будапеште и в Бухаресте.

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