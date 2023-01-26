Владислав Овчинский: Московское предприятие разработало новую систему охраны объектов

Фото: «Москабельмет»

Столичная ГК «Москабельмет» разработала кабельную систему контроля периметра, которую можно использовать для охраны предприятий, режимных объектов и других объектов инфраструктуры. Об этом в четверг, 26 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработка поможет в режиме реального времени отслеживать и обнаруживать угрозы безопасности периметра, в том числе попытки проникновения на объект, повреждения ограждения периметра и активность в охранной зоне.

— Сегодня треть работающих в городе промышленных компаний относится к высокотехнологичным, и с каждым годом их доля только растет. Столичные предприятия продолжают увеличивать количество собственных разработок и инновационных позиций в ассортименте, необходимых для работы ряда отраслей. Так, например, новую кабельную систему контроля периметра «Москабельмет» можно применять для охраны предприятий, режимных объектов, транспортных узлов — морских портов, аэропортов, а также трубопроводов и других объектов инфраструктуры, — сказал Владислав Овчинский.

Фото: «Москабельмет»

Система состоит из уложенного в грунт оптического сенсорного кабеля, а также программно-аппаратного комплекса, который включает в себя оптический модуль и промышленный компьютер с программным обеспечением.

Как отметил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, благодаря применению скрытой прокладки кабель-датчика затрудняется проведение разведки местности потенциальными нарушителями, сохраняется ландшафтный облик объекта мониторинга и появляется возможность использовать разработку в особо охраняемых зонах культурного наследия.

Фото: «Москабельмет»

Программно-аппаратный комплекс системы способен распознавать шаги человека, проведение земляных работ с использованием ручного инструмента, движение автомобилей и работу тяжелой техники и выводить информацию на автоматизированное рабочее место оператора, пульт охраны или передавать сигнал в комплексную систему безопасности.

Фото: «Москабельмет»

Группа компаний «Москабельмет» — одно из первых в России предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции. Заводы группы компаний выпускают различные типы энергетических кабелей, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку.