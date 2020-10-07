Самый большой танк в мире и его создатель

Директор Музея истории танка Т-34 в Шолохове Геннадий Панькин возле уникальной техники (1) 1915 год. Царь-танк на испытаниях / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Музея танка Т-34 обнаружили личное дело Николая Лебеденко — создателя самого большого танка в мире. С историческими материалами ознакомился корреспондент «Вечерней Москвы».

История изобретения

Царь-танк, «Нетопырь», «Летучая мышь» — такими эпитетами награждали конструкцию самой большой в мире боевой машины, выпущенной в 1915 году в столице Российской империи. О технике и ее конструкторе известно очень мало — сохранилось лишь несколько фотографий и сообщений в газетах.

Во Франции, Англии, Германии строились совершенно неправдоподобные (по сегодняшним меркам) и даже архаичные машины, которые сегодня украшают фильмы и компьютерные игры в стиле стимпанк.

Конструкторы шли самыми разными путями — и команда проектировщиков под руководством российского приват-доцента Николая Лебеденко выбрала свой, уникальный на тот момент вектор. Они создали огромного трехколесного монстра, способного передвигаться по местности с приличной для того времени скоростью — 30 километров в час! В основе конструкции — бронированное шасси, приводимое в движение двумя стальными колесами со спицами, общим диаметром 10 метров! Впереди у чудо-танка было третье колесо, похожее на валик от катка для укладки асфальта. Точных данных о конструкции нет — однако есть доказательства в виде фотографий и нескольких отчетов, подтверждающих, что этот стальной левиафан существовал.

Тайна инженера

Перед началом Первой мировой войны военные ведомства царской армии размещали заказы на производство новых систем вооружения и всевозможной вспомогательной техники у частных фирм. Якобы Николай Лебеденко сумел добиться аудиенции у самого императора Николая Второго и совершенно покорил его, демонстрируя миниатюрного «Нетопыря» с приводом от заводной часовой пружины. Но документов, подтверждающих эту встречу, ни в дневниках последнего самодержца, ни в сторонних источниках нет. Советские историки считали Лебеденко и его команду просто жадными дельцами, сумевшими урвать военный заказ.

Судьба Царь-танка была подробно описана писателем Александром Беком в романе «Талант», где главный герой — одаренный инженер Бережков имел большое сходство с Николаем Лебеденко. Тем более что консультировали Александра Бека как раз двое коллег Николая Лебеденко по его лаборатории — Борис Стечкин и Александр Микулин, одни из самых известных и успешных инженеров-конструкторов СССР.

Однако в Советском Союзе было принято считать все достижения царских инженеров провальными. Мол, помимо Царь-пушки, которая никогда не стреляла, и Царь-колокола, который никогда не звонил, создали вот и огромный танк, который никогда не ездил. Существует и другая, конспирологическая версия, где указывается, что члены Генерального штаба, завербованные германской разведкой, специально запустили в производство работу, потребовавшую больших вложений, чтобы завести конструкторскую мысль русских в тупик. Так это или не так, сумели отчасти разобраться научные сотрудники Музея танка Т-34 в Шолохове.

Новые факты

Заместитель директора по науке Андрей Смирнов и научный сотрудник Андрей Карпов обнаружили личное дело таинственного создателя Царь-танка. До них военные историки тщетно ворошили документы Министерства обороны — информации было очень мало. А вот Андрей Смирнов и Андрей Карпов решили искать информацию во всех архивах. И в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) обнаружили множество записей, не только проливающих свет на личность Лебеденко, но и на саму атмосферу, в которой приходилось российским инженерам экстренно перевооружать армию перед началом Первой мировой. Найденные ими отчеты военных обществ дали точные даты рождения создателя «Нетопыря». Выяснилось, что Лебеденко родился в 1879 году в Москве, в 1922-м эмигрировал из страны, а в 1948 году умер в Берлине.

Запросы в другие архивы — например, Московского государственного университета имени Ломоносова — тоже увенчались успехом. Сейчас сотрудники Музея Т-34 могут рассказать, что и когда выполнял Лебеденко для военных ведомств, и даже обнаружили два его фотопортрета, подписанных им самим лично! Но они не будут останавливаться в своих поисках.

— Мои сотрудники провели серьезнейшую и скрупулезнейшую работу по поиску документов, проливающих свет на российскую науку начала ХХ века. Обнаружены уникальные документы, дающие нам понять, как именно работала военная наука в царской армии и каких успехов она достигла, — сказал «ВМ» директор Музея танка Т-34 Геннадий Панькин.

Секреты конструкции

Выяснилось, что, возможно, у громоздкой конструкции Лебеденко— Микулина — Стечкина был один двигатель (а не два), причем отечественный. В легендах же упоминается о двух двигателях иностранного производства, якобы снятых с подбитого германского дирижабля. А «лаборатория» Лебеденко была аналогом крупного НИИ. Там успешно разрабатывались многие виды машин и механизмов, принятых на вооружение российской армией — прицелы, спецавтомобили, вспомогательная техника.

— Царь-танк был спроектирован необычайно быстро — меньше, чем за год, — делится наблюдениями научный сотрудник музея Андрей Карпов.

Есть в документах и информация о том, что с Лебеденко даже взяли неустойку — за задержку в производстве одного из прицелов. Но разобравшись, деньги ему вернули, так как вины его в задержке не было.

— Изучая новые документы, мы понимаем, что Николай Лебеденко был талантливым инженером-конструктором, а не распределителем финансовых потоков, — говорит заместитель директора музея по науке Андрей Смирнов. — После чтения стенограмм съездов изобретателей он предстает перед нами в совершенно новом свете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проект колесной боевой машины Лебеденко подразумевал, что управлять ею и обслуживать будет экипаж в составе 15 человек. Габариты танка действительно поражают: длина машины составляла 17,8 метра, ширина — 12 метров. И это все — при девятиметровой высоте.

Танк был покрыт стальной броней, толщина которой была от 8 миллиметров на днище, крыше и борту башни, до 10 — на лобовой части. Вооружена боевая машина двумя пушками калибра 76,2 миллиметра с боекомплектом около 60 снарядов. Кроме того, танк был оснащен пулеметами максим калибра 7,92 миллиметра с 8–10 тысячами патронов в запасе. Стальной левиафан имел запас хода в 60 километров при движении по шоссе, и 40 — по пересеченной местности.

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