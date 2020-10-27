Открылся онлайн-форум «Умные технологии Москвы — энергоэффективного города»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Во вторник, 27 октября, состоялось открытие XXXVII онлайн-форума «Умные технологии Москвы — энергоэффективного города». В общей сложности на мероприятия зарегистрировалось более трех с половиной тысяч специалистов со всего мира, в том числе из 105 городов России.

В рамках первого дня работы конференции специалисты столичных ведомств обсудили итоги работы за период с октября 2019 по октябрь 2020 года. Николай Виноградов, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального-хозяйства, рассказал о системе развития энергоснабжения Москвы, а заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов поделился со слушателями подробностями процесса создания информационного общества и интеллектуализации городского хозяйства.

Во второй половине дня отечественные производители обсуждали внедрение блочных тепловых пунктов и гибких теплотрасс из полиэтилена для улучшения теплоснабжения столичных жилых и государственных объектов.

В ходе обсуждения были внесены предложения об использовании новых подходов в разных отраслях.

Представители онлайн-форума отметили, что в рамках встреч также планируется обсудить темы умного потребления ресурсов, а также создание и внедрение современных средств наружного освещения.

— Специалисты ежегодно обсуждают и предлагают новые технологические решения и их использование в городской среде. Эксперты говорят о спецификации и потребностях в отдельных отраслях городских систем, среди которых электро-, газо-, теплои водоснабжение, — пояснили в пресс-службе форума.

В последующие дни планируется провести обсуждения реновации жилищного фонда, методов переработки отходов и кадрового обеспечения структур различных ведомств. Отдельно специалисты Мосводостока и производители инновационного оборудования расскажут о модернизации насосных станций и методах учета водопотребления.

Представители Департамента здравоохранения представят технологии, которые обеспечивают санитарно-гигиенические требования к микроклимату помещений и воздушной среде в медицинских учреждениях, а сотрудники Департамента ГО ЧС и ПБ объяснят изменения в нормативных документах по пожарной безопасности.

ЦИФРА

30 городов из 13 стран приняли участие в обсуждениях тем столичного форума. В их числе специалисты из Алжира, Бельгии и Сербии.

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