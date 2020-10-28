Вкалывают роботы. Живых людей заменяют электронные системы

Алеша – робот, который у пассажиров МЦД научился проверять билеты и приобрел большую популярность/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В ближайшие пять лет более 40 процентов работодателей планируют сократить число сотрудников, заменив их роботами или автоматическими системами.

Такое заключение опубликовали эксперты Всемирного экономического форума, который завершился недавно в Давосе. Специалисты опросили руководителей компаний, представляющих 15 отраслей из 26 стран. По оценкам аналитиков, внедрение новых технологий приведет к исчезновению 85 миллионов рабочих мест.

— Все привыкли к голосовым помощникам, но это только верхушка айсберга. Автоматические системы и нейронные сети развиваются стремительно. Роботы способны рисовать картины, копируя стиль великих художников. Нейросеть может оживить на экране известного актера с помощью компьютерной графики, — говорит декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Владимир Парфенов.

Люди не останутся без работы. Новые технологии потребуют от них повышения квалификации. Более 70 процентам сотрудников придется приобрести дополнительные навыки к 2025 году. Изменения на рынке труда приведут к созданию 97 миллионов рабочих мест. Такие профессии, как бухгалтер, не исчезнут, но трансформируются.

— Мелкий и средний бизнес с радостью перейдут на автоматическую отчетность. Другое дело — крупные корпорации или госструктуры. Там бухгалтерию не доверят роботу — высока цена ошибки. Рутину отдадут алгоритму, но ключевые позиции оставят за людьми, — считает Парфенов.

На российском рынке труда уже есть спрос на такие профессии будущего, как специалист по искусственному интеллекту, автоматизации процессов, машинному обучению и анализу данных, разработчик программного обеспечения и приложений. Главным навыком станет умение комплексно решать проблемы.

НАДО ЖЕ!

Робот Sophi Automation стал лауреатом конкурса Online Journalism 2020. Программа, работающая на сайтах двух популярных канадских изданий, признана лучшей в номинации «Технические инновации в области цифровой журналистики». Sophi пишет простые новостные заметки. Читатели даже не заметили, что тексты созданы не человеком.

СТАЛИ ИСТОРИЕЙ

Прогресс задолго до изобретения компьютеров и интернета отправил несколько профессий на покой. Одна из них — фонарщик. Вечерами человек ежедневно вручную зажигал фонари на столбах, а поутру гасил. Для обеих операций использовался длинный шест. С изобретением электричества нужда в таком человеке исчезла.

Еще пример — телефонистка. Женщины в XX веке вручную соединяли абонентов. Профессия исчезла после 80-х годов с введением автоматических телефонных станций.

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