Берегись фантома. Почему от нас скрывают новейшие разработки

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Мир вокруг нас окружен тайной. В том числе это относится и к миру технологий. Множество из них попросту недоступны обычным людям. «Вечерка» узнала о тех из них, которые могут существовать в реальности.

Плащ-невидимка

Одной из таких разработок является материал-невидимка. Его разрабатывает канадская компания HyperStealth Biotechnology. Видео с прототипом уже есть в сети, но о методе создания плаща не рассказывают. По словам уфолога Юрия Ликарева, многие из них скрывают от глаз общественности по нескольким причинам.

— Первая — люди могут оказаться не готовыми к высокотехнологичным устройствам. Например, к устройству, которое будет делать вас невидимым. Это может в какой-то степени уничтожить социум, — отмечает Ликарев. — Отсюда вытекает и вторая проблема — злоумышленники. Если им в руки попадут такие технологии, то они могут запросто применить их для своего обогащения. В самом худшем раскладе событий существует вероятность, что может пострадать много людей.

Прототип телепорта

Уфолог отметил, что в мире может существовать еще множество секретных технологий.

— Никто не отменяет того, что где-нибудь в исследовательских лабораториях может существовать ранний прототип телепортационной машины. Если мы и узнаем об этом, то не раньше чем через несколько десятков, а то и сотен лет, — говорит Ликарев.

Почему? Да хотя бы потому, что появление такой технологии отправит на дно целые отрасли промышленности.

3D-печать

Экономист-аналитик Алексей Коренев считает, что есть технологии с не меньшим потенциалом, например 3D-печать.

— Думаю, что эта технология и станет в некотором роде заменой телепортирования объекта из одного места в другое. Особенно если вскоре будет создана технология 3D-печати не только из пластика, но и из других компонентов, — отмечает Коренев.

Представим, что вместо перевозки сушей, морем или по воздуху какого-то крупногабаритного объекта достаточно переслать оператору 3D-принтера информационный пакет с требующимися спецификациями. И нужное изделие напечатают прямо на месте из соответствующих композитов.

— С одной стороны, будет намного проще доставлять объекты из одной точки в другую. С другой — это вызовет глобальные проблемы и, возможно, коллапс. Масса людей попросту лишится работы, — поясняет аналитик.

Но вместе с тем развитие технологий создает и новые рабочие места.

Полет Железного человека

Впервые реактивный ранец продемонстрировали в Лос-Анджелесе в 1984 году. Полет продолжался около 30 секунд. В октябре 2020-го британские военные испытали на учениях разработку Ричарда Браунинга: в его «костюме Железного человека» боец может провести в воздухе уже 8 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории:

— Некоторые люди пытаются объяснить себе с помощью выдуманных историй те события, которые трудно объяснить обычными словами или доказать их существование. Это вполне нормальная практика, будь то вопросы, откуда взялся коронавирус или почему в небе летает какой-то объект.

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