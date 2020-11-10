Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Берегись фантома. Почему от нас скрывают новейшие разработки
Фото: mos.ru

Берегись фантома. Почему от нас скрывают новейшие разработки

Самер Мустафа

Технологии

Мир вокруг нас окружен тайной. В том числе это относится и к миру технологий. Множество из них попросту недоступны обычным людям. «Вечерка» узнала о тех из них, которые могут существовать в реальности.

Плащ-невидимка

Одной из таких разработок является материал-невидимка. Его разрабатывает канадская компания HyperStealth Biotechnology. Видео с прототипом уже есть в сети, но о методе создания плаща не рассказывают. По словам уфолога Юрия Ликарева, многие из них скрывают от глаз общественности по нескольким причинам.

— Первая — люди могут оказаться не готовыми к высокотехнологичным устройствам. Например, к устройству, которое будет делать вас невидимым. Это может в какой-то степени уничтожить социум, — отмечает Ликарев. — Отсюда вытекает и вторая проблема — злоумышленники. Если им в руки попадут такие технологии, то они могут запросто применить их для своего обогащения. В самом худшем раскладе событий существует вероятность, что может пострадать много людей.

Прототип телепорта

Уфолог отметил, что в мире может существовать еще множество секретных технологий.

— Никто не отменяет того, что где-нибудь в исследовательских лабораториях может существовать ранний прототип телепортационной машины. Если мы и узнаем об этом, то не раньше чем через несколько десятков, а то и сотен лет, — говорит Ликарев.

Почему? Да хотя бы потому, что появление такой технологии отправит на дно целые отрасли промышленности.

3D-печать

Экономист-аналитик Алексей Коренев считает, что есть технологии с не меньшим потенциалом, например 3D-печать.

— Думаю, что эта технология и станет в некотором роде заменой телепортирования объекта из одного места в другое. Особенно если вскоре будет создана технология 3D-печати не только из пластика, но и из других компонентов, — отмечает Коренев.

Представим, что вместо перевозки сушей, морем или по воздуху какого-то крупногабаритного объекта достаточно переслать оператору 3D-принтера информационный пакет с требующимися спецификациями. И нужное изделие напечатают прямо на месте из соответствующих композитов.

— С одной стороны, будет намного проще доставлять объекты из одной точки в другую. С другой — это вызовет глобальные проблемы и, возможно, коллапс. Масса людей попросту лишится работы, — поясняет аналитик.

Но вместе с тем развитие технологий создает и новые рабочие места.

Полет Железного человека

Впервые реактивный ранец продемонстрировали в Лос-Анджелесе в 1984 году. Полет продолжался около 30 секунд. В октябре 2020-го британские военные испытали на учениях разработку Ричарда Браунинга: в его «костюме Железного человека» боец может провести в воздухе уже 8 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории:

— Некоторые люди пытаются объяснить себе с помощью выдуманных историй те события, которые трудно объяснить обычными словами или доказать их существование. Это вполне нормальная практика, будь то вопросы, откуда взялся коронавирус или почему в небе летает какой-то объект.

Читайте также: Резиденты технополиса «Москва» получили 175 патентов

Технологии и инновациинаучные проекты и разработкироботы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Все мнения
О проекте