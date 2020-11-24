Онлайн-сервисы охватили все сферы жизни

Менеджер одного из отделений банка в центре Москвы Алена Суслопарова работает с заявками на получение кредитов, которые клиенты подали дистанционно. Количество таких онлайн-обращений в 2020 году заметно увеличилось / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столице завершился форум «Финтех-2020. Антикризисная цифровизация». Эксперты обсудили новые модели работы банков и компаний отрасли.

Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что финансово-технические организации как в Москве, так и в других регионах России были вынуждены в ускоренном режиме переходить на дистанционные методы работы.

— Популярной стала концепция открытого банкинга. Это технология передачи данных клиентов между кредитными организациями в электронном виде. Сейчас, например, если вы хотите взять кредит, нужно прийти в отделения банков, где у вас есть счета, попросить выписки и потом отнести эти бумаги туда, где вы хотите получить деньги. Открытый банкинг упрощает этот процесс. Достаточно дать согласие на передачу персональных данных. Банк сам соберет информацию о ваших счетах. Развивается безбумажное взаимодействие, — сказала руководитель пилотных проектов направления «Открытые API» Ассоциации развития финансовых технологий Елена Крупа.

В апреле 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Центральный банк запустили проект «Цифровой профиль». Он предполагает предоставление информации о человеке с портала госуслуг банкам и другим компаниям по разрешению клиента.

— Согласия фиксируются в личном кабинете пользователя. Все их можно видеть и в любое время отзывать. Тогда передача данных между порталом и профильной компанией прекратится, — уточнил руководитель проекта «Цифровой профиль» Ассоциации развития финансовых технологий Денис Афанасьев.

Помимо этого, финансово-кредитные организации, в числе которых Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие» и другие, перевели многие услуги в онлайн-формат. Например, они тестируют сервисы идентификации клиентов для получения займа по видеосвязи.

— В начале пандемии вся офлайн-жизнь будто заморозилась. Только за апрель 2020 года мы выпустили столько же цифровых сервисов, сколько за весь предыдущий год, — сказал директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. — Мы видим потребность клиентов в удаленной идентификации и работаем над этим.

Еще одной современной тенденцией стало создание крупных экосистем банков, включающих различные компании. Это дает пользователям возможность на одной онлайн-платформе заказать такси, доставку еды, купить билеты, проводить финансовые операции и решать другие повседневные проблемы.

— Популярность таких сервисов связана с консолидацией пользовательского опыта. По сути, людям удобно «жить» в одном приложении. Главная цель современных компаний — сохраниться в пользовательском сценарии клиента максимальное время. Такие сервисы продолжат развиваться и в будущем. На них есть пользовательский спрос, — поделился основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации:

— Развитие крупных экосистем компаний — главный современный тренд. Это объективный процесс. Но появление таких гигантов грозит монополизацией рынка. Поэтому мы будем работать над тем, как в этих условиях обеспечить конкуренцию между компаниями. Еще одна важная тенденция — создание цифровых профилей граждан.

Но крупные банки обладают большим доступом к государственной и муниципальной информации. Они смогут работать в этой системе. Поэтому наша задача — включить в этот процесс малые банки, которые не имеют финансовых возможностей для развития этих услуг. Таким образом мы опять же поддержим здоровую конкуренцию на рынке.

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