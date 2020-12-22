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Проект «Московская электронная школа» станет более удобным и полезным для пользователей — педагогов, учеников и родителей
Заместитель директора «ТемоЦентра» Департамента образования и науки Москвы Юрий Куприянов в своем рабочем кабинете, где он совместно с командой специалистов занимается улучшением проекта «Московская электронная школа» / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Проект «Московская электронная школа» станет более удобным и полезным для пользователей — педагогов, учеников и родителей

Марьяна Шевцова

Технологии

В понедельник, 21 декабря, Департамент образования и науки Москвы объявил о создании команды по управлению развитием важного городского проекта «Московская электронная школа».

«Московская электронная школа» (МЭШ) на протяжении многих лет является незаменимым помощником педагогов. Функционал платформы настолько многогранен, что с его помощью можно не только создавать электронные сценарии уроков, но и проводить тесты, дистанционные занятия, отслеживать приход ребенка в школу и выход из здания, успеваемость ученика и многое другое.

Особую роль платформа сыграла во время пандемии, когда потребовалась максимальная интеграция онлайн-сервисов в образовательный процесс. Во многом именно благодаря проекту удалось не приостанавливать процесс обучения.

Несмотря на то что аналогов «Московской электронной школы» нет, столичные власти постоянно работают над ее улучшением. Недавно в Департаменте образования и науки Москвы даже была сформирована специальная команда, которая займется модернизацией платформы. Заместитель директора «ТемоЦентра» Юрий Куприянов рассказал, что в развитии МЭШ Департамент образования возьмет на себя роль постановщика задач.

— Мы будем собирать все запросы, предложения, идеи от школ, администраторов электронных журналов, родителей и учеников, аккумулировать их, продумывать лучший вариант реализации, апробировать его и принимать обратную связь от учителей и администраторов. И только после этого передавать запрос в Департамент информационных технологий. Мы будем заниматься проектированием и проработкой стратегии развития МЭШ, — пояснил он.

Новые сервисы платформы будут аккумулировать все лучшее для того, чтобы учитель работал с пользой и удовольствием. Например, в ближайшее время будет модернизирован конструктор тестов, которые создают сами педагоги. Кроме того, разработчики планируют много времени посвятить внедрению виртуальных лабораторий, что особенно актуально во времена дистанционного обучения. А еще к запуску уже готовится тренажер для учеников с возможностью адаптивного обучения и многие другие системы.

— Главное — сделать МЭШ удобной и полезной для всех, чтобы технологии служили человеку, — отметил начальник отдела развития новых типов контента «ТемоЦентра» Иван Леонов.

В приоритете — конечные пользователи системы. Это учителя, завучи, директора школ, родители и ученики. Основная цель — добиться того, чтобы они с легкостью могли использовать цифровую платформу «Московской электронной школы», работая с теми новыми возможностями, которых раньше не было.

Помогать в освоении платформы теперь будет Служба цифровых кураторов — это команда высококвалифицированных профессионалов, оказывающих информационно-методическую поддержку пользователям. Кроме того, служба возьмет на себя немаловажное направление деятельности — сбор обратной связи, потребностей и пожеланий пользователей, которые как раз и помогут сделать «Московскую электронную школу» еще более полезной и востребованной.

— Мы надеемся, что наша команда сделает все возможное, чтобы МЭШ перешла на новый качественный уровень и стала популярна не только в Москве, но и во всем мире, — отметил заместитель директора «ТемоЦентра» Игнат Игнатов.

ЦИТАТА

Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла «Московская электронная школа» — уже знакомый и удобный ресурс. В нем собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

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