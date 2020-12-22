Столичные власти представили сервис «Банк технологий», который помогает разработчикам находить клиентов для своих идей

Гендиректор столичной компании Андрей Спиридонов держит в руках промышленный робот-манипулятор, который представлен в «Банке технологий» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве состоялась презентация сервиса «Банк технологий» для промышленных предприятий. Во вторник, 22 декабря, столичные власти рассказали о пользе платформы для компаний.

Сервис «Банк технологий» — это платформа, где собраны все самые инновационные разработки столичных предпринимателей, которые могут быть использованы в промышленности. Он начал свою работу пару месяцев назад и уже имеет большой спрос среди промышленных компаний.

— За два месяца в «Агентство промышленного развития Москвы» поступило более десяти заявок на подбор технологий или их включение в наш банк. На данный момент сервис содержит порядка 40 технологических решений от более чем 20 вендоров (компании, поставляющие товары или услуги под собственным брендом. — «ВМ»), сгруппированных по нескольким направлениям, — рассказала директор «Агентства промышленного развития Москвы» Ирина Дегтярева.

Стоит отметить, что системное развитие городской промышленности невозможно без цифровизации и внедрения высокотехнологичных разработок. В целом, по данным Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, на сегодняшний день решения для промышленной цифровизации в городе поставляют около 150 компаний.

— Консолидация всех самых эффективных решений на одном ресурсе, в «Банке технологий», позволит предприятиям существенно экономить время при поиске подрядчиков и впоследствии пользоваться технологиями, которые получили положительную оценку экспертов, — пояснили в Комплексе.

Преимущества такого сервиса в первую очередь оценили разработчики. Одна из столичных компаний создала робота-манипулятора, способного заменить на производстве часть функций, выполняемых человеком.

— Например, один из наших роботов закидывает свинцовые слитки в печь. Есть и целый комплекс роботов, которые укладывают керамическую плитку в определенном порядке, — рассказал один из разработчиков Петр Зиновьев.

По словам операционного директора этой компаний Николая Кротова, «Банк технологий» улучшает репутационную составляющую предприятия.

— Когда мы говорим, что у нас стартап, то к нам чаще всего относятся с осторожностью. А если мы рассказываем, что наша разработка входит в «Банк технологий» правительства Москвы, то это вызывает больше доверия у заказчиков, — отметил он. — Кроме того, это дополнительная и довольно эффективная площадка для продвижения нашей продукции.

В пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавили, что любой пользователь может оставить заявку на подбор технологического решения под индивидуальный запрос. Специалисты сформируют предложения и расскажут о каждом из них.

СПРАВКА

Воспользоваться «Банком технологий» можно на сайте Агентства промышленного развития Москвы. Доступен выбор по категориям: аппаратные решения, программное обеспечение и компании-интеграторы автоматизированных решений. Кроме того, запрос можно будет сузить по отраслям производства, а также по ожидаемому эффекту от внедрения технологии. Настроить поиск можно и по полезному эффекту, например, сокращение производственных издержек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Кузменко, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— На презентации мы рассказали о работе нашего нового сервиса «Банк технологий», который позволяет найти оборудование, программное обеспечение, а также другие вспомогательные решения для промышленных предприятий столицы. Компании — производители технологических решений представили свои продукты, уже вошедшие в банк, и рассказали о конкурентных преимуществах, которые получат предприятия при внедрении в производственную деятельность их разработок.

Читайте также: От Франкенштейна до Терминатора. Ждем восстания машин