От Франкенштейна до Терминатора. Ждем восстания машин

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

«Машинный разум» все чаще становится предметом как искусства, так и популярной культуры. Почему он так интересен?

В этом году на мировые экраны вышел комедийный боевик, который так и называется — «Искусственный интеллект». Фантастический фильм рассказывает о помешанной на технике американке Кэрол Питерс, которую нейросеть выбрала в качестве подопытной крысы, чтобы наблюдать за человечеством и изучать его. Теперь судьба всего мира зависит от Кэрол и ее действий.

— Взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, как ни странно, один из универсальных литературных сюжетов, — рассуждает культуролог и киновед Кирилл Разлогов. — Просто в Древней Греции, когда все сюжеты были, собственно, и придуманы, роль искусственного интеллекта играли боги и герои. Механический суперразум, в известном смысле, богов и героев заменил.

В литературе, впрочем, произошло то же самое. Один из самых ярких примеров — роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», написанный еще в 1818 году. Суть, напомню, в том, что ученый создает и оживляет биологическую машину — монстра, который начинает мстить своему создателю, уничтожая членов его семьи. Доведя ученого до гибели, монстр кончает с собой из-за мук сожаления.

— Уже тогда, 200 лет назад, был поставлен вопрос о том, что несут эксперименты по созданию искусственного разума, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — И на этот вопрос был дан ответ— ничего хорошего. Этот разум убивает своего творца, потому что, наверное, нельзя пытаться подменить собою создателя всего сущего. В этом ключе, во всяком случае, рассуждают многие создатели произведений, в которых в качестве героя фигурирует искусственный интеллект.

Одно из классических произведений на эту тему — «Я, робот», Айзека Азимова. Человечество придумало роботов — верных слуг и надежное подспорье в грядущих свершениях. Но новый разум тоже ищет ответы на вечные вопросы, а иногда и вовсе вступает в споры с создателями.

— Вообще практически в любом произведении научно-фантастической литературы фигурирует искусственный интеллект, — рассуждает Кирилл Разлогов. — Везде какие-то роботы или компьютерные программы, влияющие на развитие сюжета. Но кинематограф, конечно, осваивал эту тему активнее. Из шедевров я бы отметил «Метрополис» — немой художественный фильм Фрица Ланга. Там героиня существует в двух ипостасях — она сама и компьютерный дубль, играющий, конечно, роль злодея. Такое вот архитепическое противопоставление. Из кинохитов я бы назвал киноэпопею о Терминаторе и «Звездные войны».

По словам Кирилла Разлогова, фильмы, где фигурирует искусственный разум, будут все популярнее.

— Дело не только в том, что актуальнее становится сама тема, но и в выигрышном визуальном ряде. Фильмы на эту тематику по определению включают компьютерную графику и разного рода спецэффекты, которые так нравятся зрителю. Поэтому, конечно, их будет все больше, — считает Кирилл Эмильевич.

По словам эксперта, сейчас одна из самых интересных стратегий развития кинематографа связана как раз с темой совершенствования искусственного интеллекта.

— Уже давно обсуждается идея о том, что вполне реально создать компьютерные двойники известных актеров, чтобы они продолжали жить и играть уже после своей смерти! Это будет искусственный интеллект в жизни. Тела умрут, а образы на экране останутся. Причем эти образы будут не хуже, чем при жизни, а может быть, и лучше. Что-то отдаленно, похоже, не очень удачно пытались воплотить в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Но там играл не «цифровой» двойник, а реальный актер в маске. А вот «компьютерный вариант» великого актера — это уже следующая ступень, — считает эксперт.

По мнению Разлогова, тема «механического разума» в будет популярна всегда.

— Дело в том, что человеку присуще расширять свои возможности в понимании мира. А искусственный интеллект — одна из вещей, делающих эти возможности поистине безграничными, — рассуждает культуролог.

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