Пять необычных гаджетов для здоровья: есть ли от них польза

Фото: lumobodytech.com

Сегодня можно встретить в продаже множество различных гаджетов для всех сфер жизни и установить на телефон приложения, помогающие по дому, в работе и учебе. Однако не все из устройств и сервисов оказываются полезными. А если гаджет ориентирован на поддержание здоровья, то есть риск и навредить организму? Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о самых необычных гаджетах и популярных приложениях для здоровья, а также о том, действительно ли они полезны или вредны.

Нервный, но ровный

Правильная осанка — показатель здоровья и уверенности в себе. При физических нагрузках и ряде других факторов она может серьезно испортиться. Для сохранения красивой осанки и ее коррекции сегодня на рынке представлены различные гаджеты.

Одним из наиболее популярных является устройство Lumo Lift — маленький датчик, который следит за грудным отделом. Он надежно крепится на одежде с помощью магнитов и может запоминать правильное положение тела. Если человек сутулится, прибор подает вибросигнал. Кроме того, устройство совмещает в себе шагомер, а на основе собранных данных вычисляет, сколько калорий человек потратил за день.

Гаджет настраивается через мобильное приложение. Цены на устройство начинаются от шести тысяч рублей.

— Он не врет, — рассказал врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов. — Но сама по себе постура, что с латыни — «осанка», определяется отнюдь не усилием, когда нужно постоянно разгибаться, когда идет борьба с самим собой. По сути, человек невротизируется, постоянно ожидая внешнего «наблюдателя». Ничего хорошего это реально не дает, потому что нужно искать причину нарушения осанки. Необходимо работать с проблемой, а не со следствием.

Умная вилка и бутылка

Вилка Hapifork призвана помочь ее хозяину есть медленнее: чтобы не переедать и не набирать лишний вес. Гаджет способен следить за движением руки и даже засекать время между укусами. В случае если человек принимает пищу слишком быстро, вилка начинает вибрировать и подавать световые сигналы. По внешнему виду гаджет не отличается от обычной вилки. Единственная особенность — чуть расширенное основание. Цены на устройство начинаются от пяти тысяч рублей.

Фото: Youtube / MobileReviewcom

— Это одна из возможностей для торопыг значительно улучшить пищеварение, — уверена врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. — Будет улучшен процесс переваривания, человек начнет понимать вкус, начнет быстрее правильным объемом пищи насыщаться. Это один из инструментов улучшить пищеварение и после начать меньше есть.

Еще одним необычным гаджетом можно назвать бутылку Icewater. Она создана для того, чтобы поддерживать водный баланс в организме на нужном уровне. Устройство оснащено датчиком, который ведет счет выпитого. Если хозяин долго не пил воду, бутылка световым и звуковым сигналами привлекает к себе внимание.

Фото: pixabay.com

Устройство работает совместно с мобильным приложением, где собирает историю потребления воды и рассчитывает необходимую норму в зависимости от уровня активности хозяина. Кроме того, оно легкое и прочное и сделано из пищевой нержавеющей стали с вакуумной изоляцией. Вода в гаджете остается горячей в течение 12 часов, а холодной — в течение 24 часов. Цены на устройство начинаются от четырех тысяч рублей.

— Очень актуально, — считает Дианова. — У меня полно худеющих, которые не пьют правильно. А вечером начинают пить. Эта такая мелочь, которая принесет гораздо больше пользы, чем таблетки или чеки на iHerb. Гаджет практического применения.

Для тех, кто следит за фигурой, среди приложений сегодня популярен сервис MyFitnessPal. Он подсчитывает съеденные калории в течение дня, а также выявляет привычки в еде: достаточно внести в приложение информацию о приемах пищи за день. Кроме того, приложение формирует для владельца аккаунта индивидуальные рекомендации по питанию и рациону с учетом физической активности. К тому же сервису можно передать информацию о своих тренировках или же синхронизировать его с другими фитнес-приложениями.

— Эти приложения невротизируют, на мой взгляд, — говорит Дианова. — Их можно использовать для первичной диагностики, чтобы убедиться, что переедаешь. Потом это может быть невротизацией. Главное, научиться правильно питаться, тогда не придется считать калории.

Легкое утро?

Маски для сна — для многих неотъемлемый атрибут для отдыха. С развитием технологий они меняются, модернизируются. Сегодня выбор масок для сна разнообразен и даже необычен. Так, Xiaomi создал помощника для отдыха — маску Xiaomi Brainwave Eye Mask. Устройство предназначено для спасения от бессонницы и повышения качества сна. Оно сканирует рецепторы мозга и синтезирует музыку в режиме реального времени, чтобы помочь человеку скорее уснуть и качественно отдохнуть.

Фото: Youtube / TECHNO MIND

Все показатели сна маска передает в мобильное приложение, через которое также можно настроить желаемое время пробуждения утром: громкость музыки плавно увеличивается для легкого пробуждения. Цены на гаджет начинаются от трех тысяч рублей.

— Таких устройств много, — заметил руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. — Но сейчас в международной классификации описано более 80 видов нарушения сна. В каждом случае подход индивидуальный для устранения этой проблемы. Это может использоваться людьми, которые, во-первых, переносят какие-либо устройства на своем лице. Во-вторых, если проблема со сном у человека хроническая, которая длится более трех месяцев, то посредством таких масок ее не решить.

Калинкин уточнил, что для считывания ритмов мозга необходим хороший контакт с кожей головы. В случае с маской «никакого крепкого прикрепления нет». Также эксперт обратил внимание на музыкальные способности маски: если перед сном включить белый шум — эффект будет таким же, как и от гаджета.

Приложение Sleep Cycle поможет хорошо спать и легко просыпаться. Для этого следует задать сервису получасовой промежуток времени, в который нужно проснуться, и положить смартфон рядом с кроватью на уровне тела. Приложение через динамик будет слушать и анализировать сон, выявит фазы короткого и глубокого сна. Кроме того, оно разбудит тогда, когда организму будет легче всего это сделать. Приложение хранит историю снов и дает советы, как лучше спать и высыпаться.

— Дыхание они более-менее анализируют. И то условно. Любые помехи, шум они не могут идентифицировать, — сказал Калинкин.

Также он отметил, что фазы сна определяются по двигательной активности, поэтому работа приложения еще «очень далека от истины».

За 10 секунд

Медицинский трикодер Scanadu Scout создан, чтобы за 10 секунд провести полную диагностику главных показателей жизнедеятельности. Для исследования достаточно приложить маленький прибор к виску, и вскоре гаджет сообщает о температуре тела, насыщенности кислородом крови, кровяном давлении, а также частоте пульса.

Фото: Youtube / Terry Knight

Все собранные данные устройство передает в мобильное приложение. Благодаря информации возможно выявить, как определенная деятельность, физическая активность и даже пища влияют на организм. Приобретение прибора обойдется в районе 15 тысяч рублей.

— Верю ли я в Деда Мороза? В Деда Мороза — да. В этот гаджет — нет, — сказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, преподаватель Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова Антон Родионов.

Он отметил, что подобные приборы могут показать более точно только, например, температуру тела, и ко всему напомнил о погрешности в показателях электронных бесконтактных термометров.

Одним из наиболее популярных приложений для поддержания здоровья сегодня также является сервис Medisafe. Он создан для того, чтобы напоминать о времени приема лекарств, а также витаминов. Кроме того, в приложение можно ввести список лекарств, которые были приняты по мере необходимости, например при головной боли или аллергической реакции. Сервис может быть использован всей семьей для напоминания о том, что пора принимать витамины.

— Это очень полезные приложения и для пациентов, и для врачей, — считает врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева. — Если обращаются к доктору, он начинает спрашивать, когда и что пациент принимал… Если человек приходит и знает, что и когда он принимал, это очень хорошо. Каждому, думаю, было бы полезно ими пользоваться.

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