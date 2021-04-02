Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы места, где необходимо выключать сотовые телефоны
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Названы места, где необходимо выключать сотовые телефоны

Татьяна Плотникова

Общество

Использование смартфонов может быть опасным в определенных местах. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Эксперт напомнил, что прежде действовал запрет на использование мобильных устройств в самолетах: считалось, что гаджеты могут сбить с курса навигационные приборы. В связи с этим требовалось отключать на борту любой поиск сети, выход в Интернет, Wi-fi и Bluetooth.

Однако в 2014 году Европейское агентство авиационной безопасности сняло запрет на использование электроники на борту, разрешив использовать устройства даже с включенными радиомодулями во время полета.

Не следует пользоваться телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Также необходимо выключать устройство в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции.

Теоретически смартфон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ, предупредил Косарев.

Кроме того, в медицинских учреждениях телефон может оказать влияние на чувствительное медицинское оборудование, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее Роскачество рассказало, как с выгодой избавиться от старого смартфона.

Читайте также: Психофизиолог объяснил, как смартфон влияет на человеческий мозг

смартфонысотовая связькомментарии экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в