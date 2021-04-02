Названы места, где необходимо выключать сотовые телефоны

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Использование смартфонов может быть опасным в определенных местах. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Эксперт напомнил, что прежде действовал запрет на использование мобильных устройств в самолетах: считалось, что гаджеты могут сбить с курса навигационные приборы. В связи с этим требовалось отключать на борту любой поиск сети, выход в Интернет, Wi-fi и Bluetooth.

Однако в 2014 году Европейское агентство авиационной безопасности сняло запрет на использование электроники на борту, разрешив использовать устройства даже с включенными радиомодулями во время полета.

Не следует пользоваться телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Также необходимо выключать устройство в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции.

Теоретически смартфон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ, предупредил Косарев.

Кроме того, в медицинских учреждениях телефон может оказать влияние на чувствительное медицинское оборудование, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее Роскачество рассказало, как с выгодой избавиться от старого смартфона.

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