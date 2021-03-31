Психофизиолог объяснил, как смартфон влияет на человеческий мозг

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Смартфон может выступать для человека своего рода внешней памятью, которая частично забирает на себя функции внутренней памяти мозга. Доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан сообщил, что если человек очень активно использует гаджет для запоминания того, что должен был запоминать мозг, то это может значительно ухудшить память.

— Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события, для фиксирования на фото чего-то на всякий случай — все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней. Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости, — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что если сильно перенапрягать мозг ненужной информацией, то это тоже может отрицательно сказаться на состоянии памяти человека.

При этом Каплан призвал не отказываться от электронных устройств из-за страха ухудшить память. Он порекомендовал подходить к использованию смартфонов разумно и не проводить в них все свободное время.

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