От сим-карт до интернета вещей: кто создает современное информационное общество

Росэлектроника. Фото компании

За последние несколько десятилетий наша жизнь с информационной точки зрения изменилась до неузнаваемости. Эту трансформацию отражает теория «сжимающегося мира», когда современные технологии дают человеку возможность нажатием одной кнопки на компьютере или телефоне связаться с любой точкой на другом конце земного шара, получить доступ к книгам зарубежных библиотек или попасть на онлайн-экскурсию не только в музей, но даже на высокотехнологичное производство за 10 тысяч километров от дома.

Сегодня информация правит миром, и успех практически любого дела во многом зависит от скорости ее передачи. О том, какие разработки московских промпредприятий делают темп нашей жизни еще выше и как благодаря этим нововведениям меняются сами производства, читайте в нашем материале, посвященном Всемирному дню электросвязи и информационного общества.

Информатизация и цифровизация

Сегодня Москва остается лидером среди российских регионов по информатизации и трансформации промышленных предприятий, ее главная задача — создавать благоприятные условия для этих процессов. Чтобы эффективно ее решать, столица цифровизирует многие процессы. Так, для поддержки столичных предприятий на Инвестиционном портале Москвы появился специализированный раздел «Промышленности», который упрощает онлайн-доступ к различным услугам для промышленных компаний города. Здесь можно подобрать площадку для локализации производства, выбрав ее на интерактивной инвестиционной карте. На ней содержится ключевая информация об интересующем объекте: название, местоположение, кадастровый номер с указанием границ и другие данные. В этом же разделе можно получить необходимое сопровождение при локализации производств, а также другие варианты поддержки, которые Москва готова предложить своим промышленникам.

— Это и подбор оптимальных площадок под локализацию или расширение производства, и гибкая система мер поддержки, которая позволяет не только получить субсидию или заем на определенные цели, но и воспользоваться налоговыми льготами, также дающими значительную экономию. Помимо этого, для производителей высокотехнологичной продукции мы создали своеобразный маркетплейс — «Банк технологий», где они могут представить свои решения и найти потенциальных клиентов в промышленном сегменте. Сегодня в банке уже около 70 решений, и их число продолжает расти, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Все — на карту

Сим-карты, обеспечивающие работу наших смартфонов, сегодня используют все сотовые операторы, а более функциональные и сложные — смарт-карты — уже давно применяют в своей работе банки и системные интеграторы.

Изготовлением таких карт занимается компания «Исткомпис Рус», резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва». В составе группы компаний Potevio (Китай) она ежегодно поставляет крупнейшим операторам связи около 60 миллионов сим-карт. Эта продукция реализуется в России, странах СНГ и Евросоюза.

— В 2019 году мы начали выпускать банковские карты для России и стран СНГ. Кроме того, наша компания стала первой в стране по локализации RSP-сервисов для загрузки профилей сим-карт на абонентские устройства (eSIM). Следуя глобальному тренду нашего производственного сегмента на виртуализацию, мы активно развиваем и это направление, занимаясь разработкой программного обеспечения для виртуальных смарт-карт, — рассказал генеральный директор ООО «Исткомпис Рус» Константин Шимолин.

Статус резидента особой экономической зоны столицы компания получила в 2020 году. На территории ОЭЗ она локализует новое производство сим-карт, которое будет отвечать всем международным стандартам. Статус резидента позволит компании получать различные льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое развитие.

Исткомпис Рус, фото предоставлено ДИиПП

Под обшивкой кабеля

Сегодня самый мощный информационный поток формируется за счет интернета. Онлайн можно сделать практически все: управлять банковскими счетами, работать, заключать контракты или связываться с родными на другом конце земного шара. И все это — не выходя из дома.

Доступность этого средства связи в России — во многом результат работы столичной компании «Спецкабель». Ее производство начиналось с разработки LAN-кабелей — стандартной витой пары, которая подключает компьютер к интернету. Сегодня ее слаботочные кабели для передачи данных востребованы в промышленности, телекоммуникации, аэрокосмической, оборонной, машиностроительной и других отраслях.

— В числе наших передовых продуктов — серия сверхлегких симметричных кабелей, работающих по технологии Spacewire. Мы единственное предприятие в России, которое производит эту продукцию. Такие кабели применяются, например, на космических аппаратах, где ключевое значение имеет минимальный вес при максимальной прочности и устойчивости к внешнему воздействию. Работает наша продукция и в других экстремальных условиях. Так, герметизированные кабели применяются на подлодках и военных кораблях, а плавучие — помогают функционированию роботов в глубинах озера Байкал, — рассказал коммерческий директор завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Сейчас компания занимается разработкой конструкций и технологии изготовления волоконно-оптических кабелей для высокоскоростных систем передачи данных 5G и 6G.

Спецкабель, фото предоставлено ДИиПП

Вещи выходят в интернет

Сегодня в интернете общаются не только люди, но и вещи. Передавая данные друг другу и взаимодействуя с внешней средой, они постепенно формируют целую сеть, способную в итоге перестроить экономические, производственные и общественные процессы, фактически исключив из них человека.

Такие решения предлагает столичная компания «Радиотех», работающая под маркой GoodWAN, — разработчик и изготовитель оборудования для интернета вещей.

— Мы разработали новую технологию энергоэффективных беспроводных сетей дальнего радиуса действия. Также предлагаем датчики и приемники, позволяющие подключать различные вещи к интернету. Такие датчики, работающие более пяти лет на автономном питании, передают сигнал на десятки километров, что позволяет мониторить состояние различных объектов — от крышек канализационных люков до линий электропередачи, — рассказал Денис Муравьев, генеральный директор ООО «РадиоТех» (GoodWAN).

Сегодня компания предлагает целый ряд таких решений: ее датчики работают на птицефабриках, позволяя контролировать уровень температуры и влажности в помещениях, определяют наполненность мусорных баков и подсказывают, когда их нужно вывозить, а также распознают наличие вредных примесей в воздухе.

Гудван, фото предоставлено ДИиПП

Коммуникабельный завод

Интернет вещей эффективно работает не только при организации быта или городской среды, но и на предприятиях, где он решает еще более комплексные задачи. Например, координирует промышленные процессы, одновременно выполняя функцию мониторинга и обеспечивая производственную безопасность. Проще говоря, интернет вещей делает «умным и общительным» все производство — от датчика или станка до всей системы управления заводом.

Такие решения предлагают предприятия холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», которые производят не только радиоэлектронную аппаратуру, но и необходимое программное обеспечение. Также они специализируются на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, автоматизированных систем управления, средств и систем связи, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. На долю холдинга приходится более половины рынка электронных компонентов и восемь процентов выпуска продукции радиоэлектронной отрасли России.

— Сегодня мы ведем свои разработки сразу в нескольких направлениях: это «умные» приборы учета электроэнергии, воды и метеоусловий, а также целая платформа интернета вещей, в том числе промышленного. Она способна агрегировать большое количество данных, обработать их и выдать аналитическое заключение, на основании которого люди принимают необходимые решения. Весь комплекс позволяет привести производство в единый контур, создав по сути цифровой двойник предприятия, который будет контролировать его работу и позволит более эффективно планировать производственные процессы, — рассказал эксперт по информационным технологиям «Росэлектроники» Виталий Александров.

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