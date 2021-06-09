«Корпорации будут знать о вас все»: чего ждать от последних обновлений iOS и Android

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В мае-июне на iOS и Android вышли масштабные обновления, добавившие в конкурирующие операционные системы много нового. «Вечерняя Москва» узнала у IT-экспертов, какую роль играют эти апдейты, а также попросила сопоставить последние модели систем.

История вопроса

Ближе к середине мая Google выпустил в свет крупнейшее, по словам разработчиков, обновление ОС — Android 12. На сегодняшний день работает публичная бета-версия системы — Android 12 Beta 1. Помимо серьезного изменения дизайна, интерфейса и виджетов, разработчики сделали упор на повышение безопасности и приватности пользователя. В частности, для этого в новой ОС ввели функцию скрытия точного местоположения, а также добавили специальное меню, которое позволяет юзеру закрывать или открывать для тех или иных программ доступ к контактам, хранилищам и т. п.

Помимо этого, Android 12 можно будет использовать в качестве пультов управления ТВ-приставками на Android. В целом система, как обещают авторы обновления, будет работать до 22 процентов быстрее на фоне предыдущей сборки.

Позднее, в начале июня, другой интернет-гигант Apple решил не отставать от извечного соперника и выкатил свое обновление — iOS 15. Эта операционная система позволит владельцам «айфонов» меньше отвлекаться на нерелевантные сообщения благодаря новому режиму организации уведомлений. Для этого также ввели статусы («свободен», «на работе», «занят» и т. п.), чтобы смартфон понимал, какие сообщения нужно показать владельцу, а какие можно отложить.

Кроме того, камеры на продукции Apple теперь будут уметь определять текст на снимках. Его можно скопировать и вставить в другом приложении. Не менее интересным выглядит и такое нововведение: с помощью новой ОС «айфоны» сумеют заранее определить, что человек теряет равновесие. Это может сохранить здоровье или даже жизнь, так как пользователя заранее уведомят, что он может вскоре потерять сознание и упасть.

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«Центральная тема — настройки приватности»

Оба обновления в первую очередь призваны улучшить настройки приватности, объяснил «ВМ» эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. По его словам, теперь, учитывая нововведения, пользователи будут в большей степени защищены от телефонных мошенников и спам-звонков.

— Мы ограничиваем сбор данных о нас, уменьшая вред от мошенников. В этих обновлениях это центральная тема, и я это, безусловно, приветствую, — сказал специалист.

Он уточнил, что iOS позволяет скрывать IP-адрес, в то время как Android дает возможность не выдавать точного местоположения.

По мнению Корнейчука, набор опций, которые разные ОС предлагают своим клиентам, будет примерно одинаковым, поскольку они «присматриваются друг к другу». При этом собеседник «ВМ» в большей степени хвалит Android за подход к защите приватности, тогда как у «айфонов» нет некоторых системных функций, ограничивающих утечку личной информации.

— А когда у iOS спрашиваешь, где эти функции, она как бы спрашивает в ответ: «Если тебе они нужны, что с тобой не так?» — отметил эксперт.

Фото: Pixabay

«Сначала сообщения от мамы»

Не менее важной новинкой, по мнению Корнейчука, стала работа Apple над фокусом внимания человека. Обновление позволяет владельцам «айфонов» отсекать все лишние уведомления, когда, например, на работе нужно работать, а не отвлекаться на уведомления от мобильной игры, разъяснил собеседник «ВМ».

— Приоритизация уведомлений работает таким образом, что то, что написала мама, например, мы видим в первую очередь, а если это игра какая-нибудь пишет, то сообщение от нее «уезжает» ниже, и мы увидим его потом, — уточнил он.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин добавил, что у «Андроида» уже давно есть подобная функция, «чтобы уведомления не доставали пользователя».

Вместе с тем Android, в отличие от Apple, не может похвастать экспериментами с нейросетью, признал Корнейчук. Он назвал полезной новую способность iOS предупреждать владельца смартфона о возможной скорой потере сознания и падении.

— Но здесь приходится смотреть на такую штуку сразу с двух сторон: да, это полезно, но опять же встает вопрос о сохранности личных данных. Сколько бы Apple ни говорила, что у нее доступа к ним нет, все они лежат у нее на серверах. И когда парадигма изменится, государства ослабнут, на первый план выйдут IT-корпорации и банки, наступит киберпанк, и эти интернет-гиганты, включая «Эпл», будут знать все о вас, в том числе когда вы упадете, — предупредил эксперт.

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«Прикольная штука»

Собеседник «ВМ» Шатилин также отметил новую функцию в iOS — распознавание текста на фотографии. По мнению эксперта, это интересное нововведение, но сейчас не совсем понятно, насколько оно надежно.

— Это прикольная штука, но уже есть аналогичные приложения, и очень часто они работают с ошибками, криво, особенно если не на английском. А на русском это будет работать? Вроде бы об этом даже не заявляли, — обратил внимание специалист.

Среди иных новинок он отметил способность «айфонов» дублировать паспорт владельца, водительские права и даже ключи от машины. Это может быть очень удобно, но имеет свои риски, так как потеря смартфона означает утрату всех перечисленных элементов, подчеркнул Шатилин.

— Складывание яиц в одну корзину — это слишком опасно, — считает он.

В заключение эксперт назвал общий пакет изменений в системе iOS минорным, призванным доработать незначительные моменты.

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Будут ли новые ОС работать быстрее?

Сказать, что новые системы будут функционировать «без тормозов», не получится, полагает Корнейчук. По его мнению, пользователи просто не ощутят улучшений в этом направлении и не почувствуют, что гаджеты с новой начинкой заработали быстрее.

— Глобально я не верю, что новые ОС сделают устройства быстрее, — резюмировал собеседник «ВМ».

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