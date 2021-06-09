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Эксперт рассказал об ошибке, «убивающей» ноутбук
Фото: Pexels

Эксперт рассказал об ошибке, «убивающей» ноутбук

Юлия Курганова

Технологии

Многие пользователи совершают ошибку, из-за которой ноутбук может выйти из строя. Об этом рассказал IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

Он отметил, что в теплую погоду удаленный режим работы позволяет вместо офиса находиться даже на пляже с ноутбуком. Но это очень плохая практика с точки зрения сохранности устройства: она может просто «убить» девайс.

— Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах, — предупредил специалист.

В итоге придется обращаться в сервисную службу, и ремонт ноутбука с заменой компонентов будет дорого стоить, отметил Рябинин.

Эксперт добавил, что можно самостоятельно избавиться от песка, который забился в гаджет. Для этого необходимо приобрести в специализированном магазине баллон сжатого воздуха для очистки техники.

— Надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине, — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал потом попеременно ставить ноутбук на правый и левый край, чтобы максимально выдуть песчинки.

Ранее эксперт Роскачества перечислила популярные ошибки при зарядке смартфона.

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