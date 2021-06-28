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Искусственный интеллект распознает пневмонию

Марьяна Шевцова

Технологии
Искусственный интеллект распознает пневмонию
Фото: YouTube / Еuronews по-русски

28 июня в ссообщили о начале тестирования нового программного обеспечения для распознавания вирусной пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Технологию разработали в научно-техническом центре «Модуль», а тестирование проходит на базе Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений.

— В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию, — рассказали в столичном агентстве инноваций. — Завершены уже 79 пилотных тестирований, еще 33 находятся в стадии реализации.

В учреждении отметили, что эта городская программа позволяет опробовать инновационные технологии в действии, понять их эффективность и подготовиться к использованию в повседневной жизни.

Новая технология для определения пневмонии у человека анализирует рентгенологические снимки пациентов и позволяет за несколько минут выявить патологию легких.

— Заболевание можно распознать с точностью в 97 процентов, — уточнили разработчики. — Программное обеспечение значительно экономит время высококвалифицированного медперсонала, который вынужден работать с большими объемами клинической информации.

Важно, что эту разработку можно легко интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру больниц. Она входит в состав нейросетевого программно-аппаратного комплекса на основе отечественных микропроцессоров NeuroMatrix для анализа «больших данных» в области медицины.

Испытания технологии помогут усовершенствовать ее, значительно расширить функционал. В итоге программу смогут применять не только в пульмонологии, но и в других сферах медицины.

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