Мотоцикл для передвижения по льду MIG R придумали в Москве

Заведующий лабораторией Smart Moto Center Центра московского инжиниринга Московского политеха Семен Земцев работает над модернизацией мотоцикла MIG R. Электробайк сможет ездить не только по льду, но и по городским дорогам / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Команда Центра инжиниринга Московского политеха создала мотоцикл для передвижения по льду MIG R. Электробайк уже установил мировой рекорд скорости. Но это не предел. К концу года его планируют усовершенствовать.

Буквально год назад электробайк MIG R покорил лед самого глубокого озера мира на фестивале «Байкальская миля — 2020». Там мотоцикл выполнил свою главную миссию — установил новый мировой рекорд скорости на льду: 210 километров в час.

— Мы уже участвовали на фестивале и ранее, но с другим своим изобретением. В 2019 году у нас был заезд на мотоцикле MIG V. Его создавали для фестиваля Barcelona Smart Moto Challenge. Попробовали изобретение и на «Байкальской миле», взяли первое место в общем зачете и решили, что теперь нужно сделать уникальный байк и установить рекорд. Так задумали нынешнего чемпиона MIG R, — рассказала маркетолог Центра развития инжиниринга Московского политеха Анастасия Ковалева.

Над проектом работали 10 инженеров, а в процессе изготовления и сборки приняли участие уже 30 человек: студенты, преподаватели Московского политеха, кураторы и специалисты партнерских технических компаний.

— За основу мы взяли устройство нашего старого мотоцикла для кросса на пересеченной местности MIG V. Нужно было от чего-то оттолкнуться. Но с технической точки зрения мы поменяли практически все. Мотоцикл стал мощнее в четыре с половиной раза. У него обтекаемая форма, он длиннее и ниже. Это нужно для того, чтобы на высокой скорости он был более устойчивым, — рассказал заведующий лабораторией Smart Moto Center Центра московского инжиниринга Московского политеха Семен Земцев.

Инженеры заменили аккумуляторную систему: установили шесть модулей по 100 вольт каждый. В случае поломки будет удобно поменять одну из частей, чем ремонтировать устройство полностью. Кстати, такое техническое решение подойдет и для других видов транспорта, например, для небольших аналогов спортбайков.

Заведующий лабораторией Smart Moto Center Центра московского инжиниринга Московского политеха Семен Земцев работает над модернизацией мотоцикла MIG R. Электробайк сможет ездить не только по льду, но и по городским дорогам / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сами по себе мотоциклы не приспособлены для езды по льду. Чтобы MIG R смог мчать по скользкой поверхности, в его шины изобретатели вставили титановые шипы.

— Это достаточно легкий и прочный материал. Шипы мы изготовили по индивидуальному проекту, — рассказал Семен Земцев.

Достигать высоких скоростей мотоцикл может только при прямой езде. А с маневрами уже сложнее: из-за того, что колеса электробайка расположены на большом расстоянии друг от друга, ему нужно много места для разворота.

Конструкция двигателя MIG R такова, что в рабочем состоянии он практически беззвучный. Слышно только, как прокручивается цепь передачи. Как объяснили инженеры, ее можно заменить на ремень, тогда мотоцикл будет ехать совсем бесшумно, и его можно будет использовать в военных целях. Впрочем, для изобретателей звук цепи совершенно не важен, ведь у них на MIG R другие планы.

— Сейчас мы хотим усовершенствовать наш мотоцикл. Мы уже делаем новое универсальное шасси. Это позволит гонять на электробайке не только по льду, но и по другим поверхностям. Мы сможем, например, ездить по городским дорогам или даже получить на мотоцикл спортивный паспорт и участвовать на нем в мотосоревнованиях, — поделился Семен Земцев. — А еще мы модифицируем и «внутренности» MIG R. Он будет более мощным.

Закончить работу инженеры планируют к концу года. На усовершенствованном байке изобретатели собираются установить новый мировой рекорд скорости на предстоящей «Байкальской миле».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Снаряженная масса — 260 килограммов.

— Максимальная скорость — 210 километров в час.

— Пиковая мощность — 120 киловатт.

— Номинальное напряжение — 605 вольт.

— Запас хода — 250 километров.

— Емкость аккумулятора — 15,7 киловатта в час.