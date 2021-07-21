Мотоцикл для передвижения по льду MIG R придумали в Москве
Команда Центра инжиниринга Московского политеха создала мотоцикл для передвижения по льду MIG R. Электробайк уже установил мировой рекорд скорости. Но это не предел. К концу года его планируют усовершенствовать.
Буквально год назад электробайк MIG R покорил лед самого глубокого озера мира на фестивале «Байкальская миля — 2020». Там мотоцикл выполнил свою главную миссию — установил новый мировой рекорд скорости на льду: 210 километров в час.
— Мы уже участвовали на фестивале и ранее, но с другим своим изобретением. В 2019 году у нас был заезд на мотоцикле MIG V. Его создавали для фестиваля Barcelona Smart Moto Challenge. Попробовали изобретение и на «Байкальской миле», взяли первое место в общем зачете и решили, что теперь нужно сделать уникальный байк и установить рекорд. Так задумали нынешнего чемпиона MIG R, — рассказала маркетолог Центра развития инжиниринга Московского политеха Анастасия Ковалева.
Над проектом работали 10 инженеров, а в процессе изготовления и сборки приняли участие уже 30 человек: студенты, преподаватели Московского политеха, кураторы и специалисты партнерских технических компаний.
— За основу мы взяли устройство нашего старого мотоцикла для кросса на пересеченной местности MIG V. Нужно было от чего-то оттолкнуться. Но с технической точки зрения мы поменяли практически все. Мотоцикл стал мощнее в четыре с половиной раза. У него обтекаемая форма, он длиннее и ниже. Это нужно для того, чтобы на высокой скорости он был более устойчивым, — рассказал заведующий лабораторией Smart Moto Center Центра московского инжиниринга Московского политеха Семен Земцев.
Инженеры заменили аккумуляторную систему: установили шесть модулей по 100 вольт каждый. В случае поломки будет удобно поменять одну из частей, чем ремонтировать устройство полностью. Кстати, такое техническое решение подойдет и для других видов транспорта, например, для небольших аналогов спортбайков.
Сами по себе мотоциклы не приспособлены для езды по льду. Чтобы MIG R смог мчать по скользкой поверхности, в его шины изобретатели вставили титановые шипы.
— Это достаточно легкий и прочный материал. Шипы мы изготовили по индивидуальному проекту, — рассказал Семен Земцев.
Достигать высоких скоростей мотоцикл может только при прямой езде. А с маневрами уже сложнее: из-за того, что колеса электробайка расположены на большом расстоянии друг от друга, ему нужно много места для разворота.
Конструкция двигателя MIG R такова, что в рабочем состоянии он практически беззвучный. Слышно только, как прокручивается цепь передачи. Как объяснили инженеры, ее можно заменить на ремень, тогда мотоцикл будет ехать совсем бесшумно, и его можно будет использовать в военных целях. Впрочем, для изобретателей звук цепи совершенно не важен, ведь у них на MIG R другие планы.
— Сейчас мы хотим усовершенствовать наш мотоцикл. Мы уже делаем новое универсальное шасси. Это позволит гонять на электробайке не только по льду, но и по другим поверхностям. Мы сможем, например, ездить по городским дорогам или даже получить на мотоцикл спортивный паспорт и участвовать на нем в мотосоревнованиях, — поделился Семен Земцев. — А еще мы модифицируем и «внутренности» MIG R. Он будет более мощным.
Закончить работу инженеры планируют к концу года. На усовершенствованном байке изобретатели собираются установить новый мировой рекорд скорости на предстоящей «Байкальской миле».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
— Снаряженная масса — 260 килограммов.
— Максимальная скорость — 210 километров в час.
— Пиковая мощность — 120 киловатт.
— Номинальное напряжение — 605 вольт.
— Запас хода — 250 километров.
— Емкость аккумулятора — 15,7 киловатта в час.