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День ВДВ: какая новая военная техника пользуется спросом среди десантников

Александр Хохлов

Технологии
День ВДВ: какая новая военная техника пользуется спросом среди десантников
Фото: Официальный сайт Минобороны России

У России — сугубо оборонительная с тратегия. Об этом постоянно говорят нашим «вероятным партнерам» на Западе Владимир Путин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Но если на нас нападут, то мы способны быстро перенести вой ну на вражескую территорию. Первыми тогда пойдут в бой Воздушно-десантные войска. Сейчас они активно перевооружаются на новейшие образцы оружия и боевой техники. Переоснащение соединений и воинских частей ВДВ на современные вооружения подняло их боевые возможности на качественно новый уровень. Самые мобильные войска России готовы в любой момент ответить на любой вызов.

В объятиях «Спрута»

«Эти леденящие душу фотографии показывают, как Россия проверяет возможности нового смертоносного боевого танка-амфибии, — так завораживающе-пугающе начинается июльская статья в британской газете The Mirror об испытаниях у нас нового образца вооружения для ВДВ.— Очень маневренный «Спрут» может двигаться со скоростью семь узлов (13 км/час) в воде и 45 миль в час (72 км/ час) на суше… Растет ощущение, что Россия готовит расширение демонстрации своей военной силы вокруг Средиземного моря. Или русские могут готовить наступление на Украину, для которого может потребоваться большое танковое соединение с возможностью десантирования...»

Жуть на англичан навели начавшиеся в этом году государственные испытания самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1».

Да и пусть боятся! Есть от чего заранее подпустить в памперсы: вооруженная артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, транспортируемая кораблями и самолетами, способная десантироваться посадочным и парашютным способом, эта уникальная самоходка должна значительно повысить боевые возможности российской «крылатой пехоты».

Комплекс вооружения «Спрута» способен поражать бронированную технику противника на дальности до пяти километров. Стрельба гарантированно эффективна: у пушки-самоходки новейшие прицельные устройства и средства управления огнем, а калибр 125 мм — это точно такой же, как у наших танков Т-72 и Т-90.

Авиадесантируемую амфибийную самоходную пушку «Спрут-СДМ1» планируется принять на вооружение наших Воздушно-десантных войск в 2023 году. Но и сейчас ВДВ России обладают мощнейшим бронированным кулаком, способным пробить оборону любого противника.

Хищники боя

Накануне Дня ВДВ в гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поступил батальонный комплект новой техники — боевые машины десанта нового поколения БМД-4М. От предшествующих образцов они отличаются повышенной огневой мощью, усиленной защищенностью и автоматизацией процессов управления.

Новейшая БМД-4М превосходит аналоги, которые стоят на вооружении аэромобильных войск блока НАТО. Маневренная, скоростная, плавающая, десантируемая, имеющая систему навигации боевая машина способна вести огонь на дальности до 7 километров и бороться с самыми современными танками на расстоянии до 5 километров. БМД-4М вооружена 100-миллиметровым орудием, которое одновременно служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Аркан».

Боекомплект орудия — 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 ПТУР. Также на БМД4М установлены 30-миллиметровая автоматическая пушка с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и пулемет калибра 7,62 миллиметра. БМД4М развивает скорость до 70 км/ч и способна плавать со скоростью до 10 км/ч. Экипаж машины состоит из трех военнослужащих, в десантном отделении есть места для пяти человек.

Для выброски 14-тонной боевой машины десанта из самолета созданы специальные средства десантирования. В состав основного комплекта входит парашютная бесплатформенная система ПБС-950У и многокупольная парашютная система МКС-350–12М серии 2. Общая площадь парашютной системы специально разработанной для десантирования БМД-4М из самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России составляет более 4000 квадратных метров.

День ВДВ: какая новая военная техника пользуется спросом среди десантниковФото: Минобороны РФ

Прикроемся «Ракушкой»

В одном батальонном комплекте вместе с 31 БМД-4М российские десантники получают и 8 БТРМДМ «Ракушка». Такой бронетранспортер — многофункциональная де- сантная модифицированная (МДМ) боевая машина, созданная специально для ВДВ. Непривычные ≪безбашенные≫ бронетранспортеры были впервые продемонстрированы на Красной площади в Москве на параде Победы в 2015 году.

≪Ракушка≫ предназначена для перевозки личного состава и эксплуатации в любых климатических условиях. Новый бронетранспортер способен десантироваться с воздуха, а также форсировать водные преграды и осуществлять высадку с моря, что делает его пригодным для использования в подразделениях морской пехоты.

Новейшая скоростная авиадесантируемая и плавающая гусеничная машина оснащена самыми современными высокотехнологичными системами управления и вооружения.

Четырехтактный многотопливный двигатель УТД-29 мощностью до 500 л.с. позволяет развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, до 45–50 км/ч по грунтовой дороге и до 10 км/ч по воде. Корпус летающей ≪Ракушки≫ сварен из легкого алюминиевого сплава. При этом противопульное бронирование корпуса и башни надежно оберегает экипаж и десантников от стрелкового оружия противника. Для дополнительного ≪оберега≫ в машине установлен еще и комплект антиосколочной защиты.

Бронетранспортер вооружен двумя 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Боекомплек т пулеметного вооружения ≪Ракушки≫ — 4000 патронов. Для ведения огня из курсового пулемета БТР-МДМ оборудован цифровой информационно-управляющей системой ИУС-Ш, приборами ночного видения и прицельным комплексом ТНП3ВЭ01–01.

На борту есть также четыре мортиры для запуска 81-мм дымовых гранат ≪Туча ≫. Унесенные «Тайфуном» В июле 2021 года в Воздушно-десантные войска России начались серийные поставки бронеавтомобилей ≪Тайфун-ВДВ≫. Новейший быстроходный броневик обеспечит десантно-штурмовым соединениям выполнение всего спектра решаемых ими по боевому предназначению задач.

Бронеавтомобиль создан на базе платформы с колесной формулой 4×4 КамАЗ-4386. Модификация для штурмового десанта отличается усиленной противоминной защитой. Броня предохраняет солдат от последствий подрыва 6 кг тротила под колесом или 4 кг под днищем, которое у нового бронеавтомобиля V-образное. Такая форма рассеивает энергию взрыва при наезде на замаскированный боеприпас и спасает экипаж от осколков. Автомобиль с большим дорожным просветом (420 мм) предназначен для перевозки личного состава (вместимость 7 военнослужащих) и воинских грузов.

Масса машины — 13,5 т, длина — 6 м, ширина — 2,5 м, высота — 2,96 м. При этих габаритах у ≪Тайфуна-ВДВ≫ отличные динамические характеристики, позволяющие маневрировать на всех видах местности. Двигатель мощностью 350 л.с. позволяет развивать скорость до 130 км/ч.

По огневой мощи ≪ТайфунВДВ≫ —один из самых вооруженных армейских бронеавтомобилей в мире. На нем установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Ожидается, что автомобиль также станет носителем предназначенной для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ новейшей минометной системы ≪Дрок≫. Это высокомобильное артиллерийское оружие десанта будет вести стрельбу обычными и новыми, с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом минами из боевого отделения машины, в которой предусмотрены также и возможность выноса миномета и стрельба с грунта.

День ВДВ: какая новая военная техника пользуется спросом среди десантниковБронемашина семейства «Тайфун» / Фото: remdizel.com / АО «Ремдизель»

Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения является способность десантировать его в тыл противника парашютным способом. Новая парашютная система для этой боевой машины была впервые представлена холдингом ≪Технодинамика≫ Госкорпорации ≪Ростех≫ на авиасалоне МАКС-2021.

Она состоит из нескольких куполов площадью по 770 квадратных метров каждый. В варианте с максимальной грузоподъемностью таких куполов — семь. Они позволят десантировать бронемашины ≪Тайфун-ВДВ≫ с личным составом внутри.

Убойная сила

Главная задача десантников —захват и удержание плацдармов до подхода основных сил, а также рейды по тылам противника. Но как спустившимся с неба на парашютах бойцам удержать позиции и отразить контратаку врага, если нет мощных огневых средств, которые могут уничтожить атакующие танки? Для выполнения такой боевой задачи в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ российскими конструкторами в последние годы создана целая линейка самоходных авиадесантируемых артиллерийских систем с мощными двигателями, бронированием, системой управления огнем, прицельным оборудованием с улучшенными характеристиками и средствами связи, интегрированными в единую систему управления тактического звена.

Недавно заместитель министра обороны России Алексей Криворучко посетил испытательный полигон Смолино, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Ему показали ≪работу≫ новых артиллерийских комплексов для ВДВ.

Это самоходный миномет ≪Дрок≫, самоходное орудие ≪Лотос≫ и самоходная противотанковая пушка ≪Спрут≫. Артиллеристы вели огонь по стационарным и движущимся мишеням: поражение —тотальное! —Разрабатываемая техника отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе, —отметил замминистра обороны по итогам демонстрации.

Предназначенная для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника артиллерия значительно увеличит живучесть и огневую мощь воздушного десанта.

Ветер в стропах

Обеспеченность ВДВ современными управляемыми парашютными системами (ПС) составляет 100 процентов. Для выполнения высотного десантирования в войска поставлены комплекты ≪Юнкер-О≫, они обеспечивают безопасные прыжки с высоты до 10 000 метров. Их уже испытали на острове Земля Александры в Арктике.

Сейчас в войска планово поставляют современные ПС для личного состава Д-10 и ≪Арбалет-2≫ и системы ПБС-950У для техники и грузов.

День ВДВ: какая новая военная техника пользуется спросом среди десантниковФото: Предоставлено пресс-службой концерна «Техмаш»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аркадий Егоров, заместитель председателя Союза десантников России:

—Активный процесс перевооружения ВДВ уже привел к серьезному повышению мобильности и ударной мощи российской «крылатой пехоты». БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» — достойные образцы в линейке современных боевых машин десанта. У них хорошая бронезащита, проходимость, вместительность, а вооружением они превосходят все натовские образцы. При этом размеры новейших боевых машин позволяют им помещаться в грузовом отсеке самолета военно-транспортной авиации. Такая техника позволяет ВДВ России выполнять задачи по предназначению практически в любом регионе мира.

ЦИТАТА

Василий Маргелов, Герой Советского Союза, генерал армии:

— В случае войны парни в голубых беретах будут первыми брошены в пасть агрессору. С целью разорвать эту пасть.

МАГИЯ КИНО

«В зоне особого внимания»

На имидж ВДВ работала и советская киноиндустрия. Ребята засматривались боевиком режиссера Андрея Малюкова «В зоне особого внимания». После выхода картины в 1977 году чуть ли не каждый призывник заявлял в военкомате, что желает служить в ВДВ. Сыгравшие там Борис Галкин (лейтенант Тарасов) и Михай Волонтир (прапорщик Волентир) стали образцами для подражания для советских мальчишек.

Ответный ход

Историю приключений бравых десантников продолжает картина «Ответный ход» Михаила Туманишвили, снятая в 1981 году. Дуэт Бориса Галкина и Михая Волонтира, сыгравших теперь уже капитана Тарасова и все еще прапорщика Волентира, снова оказывается на острие атаки. Как и в первой части кинодилогии, по мере развития сюжета опасности их подстерегают отнюдь не учебные, а самые настоящие.

Между небом и землей

Про ВДВ снимали не только боевики, но и... мюзиклы! Таков жанр фильма «Между небом и землей» (1975) Михаила Бадикяну и Валерия Харченко. Главный герой Симеон Куку (Всеволод Абдулов) обожает музыку. Попав в ВДВ, он организует трио «Синева». Песни в картине исполняют Алла Пугачева, Валерий Ободзинский и ВИА «Ариэль».

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