«Максимум удовольствия»: как правильно выбрать шлем виртуальной реальности

Фото: Pexels

Технология виртуальной реальности с каждым годом становится все популярнее. Особым спросом среди россиян пользуется VR-шлем. О том, как правильно выбрать гаджет, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт Центра национальной технологической инициативы ДВФУ Олег Рудзейт.

Как и где купить

По словам Рудзейта, неважно, где приобретать шлем виртуальной реальности: в российском или зарубежном магазине. Функционал гаджета от этого не изменится. Но если заказывать шлем на зарубежных платформах, возможно, придется доплатить 20 процентов от стоимости товара в связи с российским законодательством. При этом цена любого VR-шлема превышает 200 евро. Для покупки гаджета можно использовать платформы как самих производителей, так и официальных дилеров.

— Если вам нужно примерить шлем перед покупкой, проверить его работу и впервые ощутить нахождение в условиях виртуальной реальности, то вы также можете приобрести шлем в обычных магазинах. Но учтите, что большинство аксессуаров, чехлы для контроллеров или шлемов, дополнительные провода и другое, возможно, вы не найдете в офлайн-магазинах и придется все искать на онлайн-площадках, — поделился Рудзейт.

Новый или поддержанный

Можно купить и бывший в употреблении шлем. Но лучше этого не делать, считает эксперт. Чтобы проверить стационарный шлем, потребуется подключение к компьютеру или ноутбуку. Чтобы протестировать автономный VR-шлем, потребуется достаточно большое время и также по возможности подключение к стационарным устройствам.

— Также при покупке б/у шлема могут быть дефекты в виде пропадающего звука, поломанного наушника, неисправного микрофона, перегнутых кабелей. Если вы не разбираетесь в VR-оборудовании, то вам могут подсунуть другое поколение шлема, — предостерег собеседник «ВМ».

Если все же принято решение о покупке поддержанного шлема, то стоит заранее попросить подключить стационарный шлем к устройству, проверить звук и микрофон. Также надо обратить внимание на то, как отслеживаются контроллеры в шлеме, не подвисают и не пропадают ли они во время движения руками. Немаловажно посмотреть, нормально ли синхронизируются базовые станции между собой, не горит ли сигнал на одной из них постоянно красным цветом: ошибка отслеживания и синхронизации.

— Стоит убедиться, не наклоняется ли виртуальное окружение после настройки виртуальной зоны. Осмотрите внешний вид устройства. У б/у шлемов могут быть царапины и трещины в области камер, что может отразиться на отслеживании объектов. Запомните, как выглядят различные поколения шлемов, чтобы отличать их друг друга с целью избежать обмана, — добавил Рудзейт.

Автономный или стационарный

Выбор типа шлема зависит от задач покупателя. Если ему важна графика, погружение и он не планирует пользоваться шлемом в различных местах, кроме своего дома, то лучше приобрести стационарный.

— Он доставит вам максимум удовольствия от погружения в виртуальную реальность. Но учтите, что для такого шлема требуется мощное аппаратное обеспечение, — подчеркнул эксперт.

Если у покупателя ограниченный бюджет, шлем ему нужен для развлечений, просмотра видео, общения с друзьями и он планирует использовать приложения с не особо качественной графикой, то однозначно подойдет автономный гаджет. Он работает от заряда аккумулятора, не требует подключения компьютера, а значит, деньги будут потрачены только на шлем, а не на шлем и ПК.