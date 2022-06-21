Запрет на софт: лишатся ли россияне Skype и Outlook

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Пока компания Microsoft не объявляла о приостановке работы своих сервисов в России. В случае полного ухода из страны российские пользователи могут частично лишиться доступа к Skype и Outlook, однако у этих приложений существует большое количество альтернатив. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, компания Microsoft ограничила свое присутствие в России, однако не ушла полностью.

— Уйдут ли от нас Skype и Outlook — сказать сложно. Microsoft после определенной выдержки все-таки идет на то, чтобы заканчивать работу в России: уже нельзя купить Office, обновить Windows. Может быть ситуация, при которой мы лишимся того же Skype. Гипотетически могут уйти все сервисы, работающие на платформе live.com, но ситуация пока непонятная, никто точно не скажет, — заметил эксперт.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблемы с сервисами Microsoft в России наблюдаются в основном у корпоративных пользователей.

В данный момент корпорация продолжает предоставлять большинству пользователей доступ к своим продуктам, подчеркнул он.

— Представить, что Microsoft отключает все сервисы — да, это возможно. Вопрос: для всех или отдельных категорий граждан? Но пока компания продолжает поддерживать всех своих клиентов (за исключением попавших под санкции). Исходя из этого нельзя говорить о том, что ситуация изменится в какой-то момент, — рассказал собеседник «ВМ».

Кусков заметил, что и Skype, и Outlook имеют большое количество альтернатив. Zoom, российский TrueConf и ряд других приложений позволяют проводить видеоконференции, а Outlook можно заменить на любую почту, подчеркнул Кусков.

По мнению Муртазина, переход на альтернативные варианты — самый простой выход в случае блокировки сервисов Microsoft.

— Мы уже это видим: уход и запреты на какой-то софт приводят к тому, что люди и компании начинают пользоваться другим софтом. Для того же Skype есть замена в виде российских программ. Зависит от области применения, но в целом проблем с этим нет, — уверен собеседник «ВМ».

По мнению Муртазина, хорошими заменами для Skype будут Zoom, «Яндекс.Телемост» и звонки от VK. TrueConf — корпоративное решение, которое не всем подойдет, но тоже может быть одним из вариантов. Telegram поддерживает видеозвонки и будет удобен тем, кому нужны видеозвонки один на один, уточнил эксперт.

У Outlook также есть большое количество альтернативных вариантов, подчеркнул Муртазин.

— Количество почтовых клиентов огромно: только российских — больше десятка. Плюс встроенные в сборке Linux (Red Hat Linux, Astra Linux). Почтовых клиентов очень много, это вообще не проблема, — уверен он.

Кусков отметил, что запреты можно будет обходить при помощи VPN. Однако такой способ снижает скорость, что может сказаться на качестве связи в Skype и на загрузке больших файлов в Outlook, предупредил специалист.

По мнению Муртазина, Skype может работать через VPN. С проблемами столкнутся только те, кто использует это приложение для работы, уточнил он.

— VPN «режет» скорость, но для Skype не нужна максимальная скорость, поэтому это не играет большой роли. Если его вдруг запретят, не думаю, что начнут выискивать российских пользователей, поэтому можно будет обойти через VPN. Вопрос возможен исключительно в том случае, если у вас Skype для бизнеса — как вы будете его оплачивать? Можно оформлять лицензию на третьи страны: Армения, Казахстан и т. д. Либо второй вариант: если у вас не платная версия, не думаю, что вас будут ловить и по признаку присутствия в России как-то ограничивать ваши возможности, — заключил специалист.