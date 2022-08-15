Кеша отличается умом и сообразительностью
Студенты Московского института электроники и математики разработали робота-помощника «Кешу», который может быть официантом, курьером, гидом или даже простым собеседником, адаптируясь к любым задачам.
Лидер проекта, студент третьего курса Артем Кацнельсон с помощью небольших колесиков разворачивает «Кешу» «лицом», а точнее, экраном к себе. Экран загорается, и робот смотрит на молодого человека своими большими голубыми глазами.
— Когда мы думали, как его назвать, то хотели использовать какое-то русское название. Пришла идея взять за прототип попугая Кешу из известного советского мультфильма, смешав его с образом птицы-говоруна, которая отличается умом и сообразительностью, если судить по другой мультипликационной картине, — рассказывает Артем.
Действительно, робот чем-то похож на свои пернатые прообразы. Его грушеобразная форма напоминает сидящего на жердочке попугая.
Изначально идея создать робота-помощника возникла у Артема и его товарища Данилы Костикова.
— Мы хотели сделать интересную курсовую работу, которая не просто «уйдет в стол», а будет полезна в университете и за его пределами, — говорит Артем Кацнельсон.
И ребята не прогадали: функционал у «Кеши» действительно огромный.
— По сути это платформа, которую можно легко адаптировать к любой задаче. Например, он может быть консьержем в доме и принимать оплату за коммуналку, проводить экскурсии в музее. В роботе установлена серия датчиков, которая позволяет ориентироваться в пространстве. А у нас в вузе мы его используем в качестве милого помощника, — рассказывает лидер проекта.
Сейчас «Кеша» позволяет студентам оперативно получить информацию о расписании занятий, при необходимости подсказывает, как дойти до нужного кабинета. Кроме того, с ним можно просто поговорить и получить забавные ответы на свои вопросы.
Кроме того, над проектом сейчас работает большая команда. Артем Кацнельсон отвечает за электронику и интерфейс, студентка Мария Кофанова «обучает» робота разговаривать, Данила Костиков настраивает ориентирование в пространстве, Максим Федотов выступил в качестве программиста, а Дмитрий Максимук — 3D-моделлером.
— В дальнейшем мы планируем облегчить и удешевить корпус, добавить сенсорный экран и подготовить робота к серийному производству. Также в будущем очень хочется разработать ходячего робота, — рассказывает о планах своей команды Артем Кацнельсон.
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