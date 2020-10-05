Заграничный отдых неприятно удивит ценой

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С 1 октября Зимбабве и остров Пхукет снова доступны для иностранных туристов. Эксперты рассказали, какие экзотические направления будут актуальны зимой и осенью.

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией и все еще закрытыми со многими странами границами выбор, куда отправиться отдыхать, у москвичей небольшой. Однако любопытные направления все же есть.

Экзотические страны

Малопривычные, но интересные места для отдыха, которые сейчас доступны россиянам, это страны Африки — Танзания, Кения, границы с которыми открыты с августа. В октябре к списку прибавилась Зимбабве.

— Цены на перелет в Танзанию сейчас очень высокие. Неделя отдыха на двоих обойдется примерно в 200 тысяч рублей. Но уже несколько туроператоров объявили, что готовы возить туда туристов напрямую. С 25 октября российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы. Думаю, что к концу октября будет снижение цен. И Танзания с ее белоснежными пляжами архипелага Занзибар и теплым морем этой зимой сможет стать отличной альтернативой холодной Турции, — рассказала руководитель одной из столичных туристических компаний Диана Фердман.

Остров Пхукет в Таиланде, который стал доступен россиянам с октября, в этот раз утратит лидерские позиции по спросу, считают эксперты. Препятствием станут строгие требования к въезду в королевство. Иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. На острове они должны будут провести не менее 30 дней, 14 из которых — на карантине в номере отеля. Параллельно необходимо сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Только при всех этих условиях возможны экскурсии по острову, походы на пляж и другие развлечения.

Такие же проблемы могут возникнуть при прилете в Южную Корею, авиасообщение с которой открылось с конца сентября. Граждане за 48 часов до вылета должны пройти медицинский осмотр и получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Документ нужно будет перевести на английский и корейский языки и предъявить при регистрации на авиарейс. По прибытии в страну путешественникам придется сдать тест прямо в аэропорту и вне зависимости от его результата провести 14 дней на карантине в специальном помещении, которое предоставят местные власти. Оплачивать его туристам придется самостоятельно.

— Чтобы отпуск был похож на отдых, а не спецоперацию, я рекомендую москвичам этой осенью или зимой ограничиться Турцией. Там соблюдены все меры безопасности — социальная дистанция, ограничение количества людей в отелях, но при этом нет строгих мер, таких как в Южной Корее, — рассказал заместитель генерального директора другой туристической компании Сергей Толчин.

Эксперт отметил, что в зимнее время для туристов готовят множество культурных программ, экскурсии по архитектурным достопримечательностям и природным памятникам. Можно посетить Каппадокию, Анталью, Анкару, Стамбул.

— Это страна с огромным культурным наследием, и не стоит воспринимать ее как многолюдное туристическое место. У вас не получится полежать на пляже, но будет возможность посетить интереснейшие экскурсии, — добавил Толчин.

Еще один пример экзотических стран, которые открыты для россиян, — это Арабские Эмираты, Египет и Мальдивы. Отправиться туда можно без каких-либо сложностей, но билет сейчас обойдется дороговато.

— В этих странах приняли определенные меры безопасности. Например, чтобы отдохнуть в Египте, вам нужно иметь справку об отрицательном результате на коронавирус. А в ОАЭ вам необходимо будет пройти ПЦР-тестирование в аэропорту. Кроме того, во многих странах понадобится паспорт здоровья, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Некоторые опасаются планировать отпуск из-за пандемии коронавируса и боятся, что билет будет куплен, а границы снова закроются.

— Многие столичные туроператоры сейчас предлагают опцию бронирования билетов без предварительной или с минимальной оплатой. Человек может выкупить путевки за пару дней до начала тура, — успокаивает москвичей Дмитрий Горин.

Временная конкуренция

Министерство культуры и туризма Турции представило официальные данные по количеству отдыхающих иностранцев в летнем сезоне 2020 года. Оказалось, что в этом году россияне не заняли традиционное первое место по численности, нас обогнали немецкие туристы. Вице-президент Национального туристического союза Инна Пехова считает, что уменьшение потока иностранцев в Турции произошло, потому что россияне предпочли отдыхать на родине.

— Проводились многочисленные социологические опросы, которые показали, что волнует людей при выборе путешествия в этом году. Результаты исследований показали, что главным пунктом стали безопасность и отсутствие двухнедельного карантина после перелета. Россияне посчитали, что в стране отдохнуть будет проще, и в случае каких-то проблем со здоровьем им будет легче вернуться домой. Туроператоры зафиксировали увеличение количества отдыхающих в Алтайском крае, Хакасии, Бурятии, на Крымском полуострове, в Краснодарском крае. Кроме того, государство осуществляло активную поддержку внутреннего туризма. Сейчас действует кешбэк при путешествиях по России. Но не думаю, что такая тенденция станет постоянной. В следующем году, если эпидемическая ситуация позволит, количество желающих отдохнуть за границей снова увеличится, и внутренний туризм не станет конкуренцией Турции или Египту, — считает Инна Пехова.

Сколько будет стоить отдых?

Традиционных скидок и горящих осенних предложений в этом сезоне ждать не стоит. Основная причина этому — отсутствие предложений.

— Одна из немногих доступных стран сейчас — это Турция. Все едут туда, и цены на билеты дешевыми, естественно, не будут. Все стараются отбить потери за счет возобновившихся продаж. А после того, как мэр Москвы объявил о продлении школьных каникул, все стали скупать туры и цены взлетели в два раза. Родители решили воспользоваться этим временем не для того, чтобы отсидеться дома, а чтобы отвезти детей на море, — рассказала руководитель туристической компании Диана Фердман. — Но поздняя осень и начало зимы в Турции не сезон, поэтому отели активно снижают цены. Правда, получается так, что на жилье вы сэкономите, а на перелете — нет.

Другая причина высоких цен — отсутствие регулярных рейсов.

— У нас восстановлено авиасообщение с Арабскими Эмиратами, Мальдивами. Эти направления и так никогда не были дешевыми, а когда частота полетов снизилась, например, на Мальдивы рейсы сейчас ходят только два раза в неделю, билеты подорожали. И ситуация получается точно такая же, что и с Турцией — на отели скидки, но стоимость перелета кусается, — добавила Фердман.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Давыденко, председатель общественного совета при федеральном агентстве по туризму:

— Этой осенью людям выбирать не приходится. Россияне полетят туда, куда возобновились авиаперелеты — в Турцию, Танзанию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Грецию — вот и все предложения, которые есть на международном рынке. Побережье Крыма, Краснодарский край никогда не были популярны в холодное время года, и в этот раз наплыва туристов ожидать не стоит. Думаю, осенью россияне возьмут курс на оздоровительные путешествия, отправятся в санатории, пансионаты, например на Кавказ. Ситуация с коронавирусом при этом не повлияла на цену таких мест.

Сергей Горлов, президент союза туристических агентств:

— К сожалению, в этом осеннем и зимнем сезоне желания туристов вряд ли совпадут с возможностями по причине того, что границы с некоторыми странами все еще закрыты. И каких-то необычных путешествий планировать не стоит. Думаю, самыми популярными направлениями этого сезона станут поездки на горнолыжные курорты России. Горящих предложений и скидок ждать не стоит и там. Поскольку интерес со стороны туристов высокий. Сейчас активно развивается внутренний туризм, государство внедряет программы кешбэка. Но не думаю, что это станет конкуренцией заграничному отдыху, и многие так же будут предпочитать Турцию Крыму.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии

— Эксперты туриндустрии подвели итоги летнего сезона. В этом году количество туристов уменьшилось по всем направлениям. Люди опасались ехать путешествовать. Тесты на коронавирус, справки, паспорта здоровья, двухнедельный карантин по прилете — все это тоже стало причиной уменьшения потока отдыхающих. В этом году россияне чаще всего отправлялись на Черноморское побережье, в Крым, Сочи, Санкт-Петербург. Меньшей популярностью пользовались Калининград, Байкал, Хакасия. Что касается заграничных поездок, то люди выбирали, конечно же, Турцию. Эти направления сохранят популярность и осенью.

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