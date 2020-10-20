Карелия вместо Турции. Как изменится туризм в России

Фестиваль Карельской Культуры / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Туризм в России ждет перезагрузка. В условиях закрытия границ жители столицы начали корректировать отпускные планы и осваивать нетипичные направления для отдыха.

Один из крупных сотовых операторов проанализировал данные о передвижении своих абонентов нынешним летом и осенью. Как выяснилось, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые места силы и интересные маршруты — Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия.

В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35 процентов.При этом, что интересно, число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9 процентов. Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе — Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург, — в этом году посетили в среднем на 20 процентов меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6 процентов.

Зато почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка.

— В этом году в сфере туризма сработали два фактора. Первый и главный — пандемия. Многие просто побоялись куда-либо ехать, не хотели заразиться, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Второй фактор — деньги. Огромное число людей — в основном занятых в мелком и среднем бизнесе — потеряли былой уровень доходов. Либо им было не на что ехать, либо они решили экономить ввиду полной неопределенности будущего.

Тем не менее, по мнению экспертов, пандемия и экономический кризис дают российскому туризму шанс.

— Из-за роста курса доллара цены на путевки в Турцию выросли примерно на 15–20 процентов, — пояснил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — И часть пляжных туристов, конечно, переориентировались на Россию.

По мнению Виталия Караева, в ближайшие годы в России будет развиваться автомобильный туризм.

— Машины есть практически у всех, и, я думаю, у москвичей станут востребованы семейные путешествия: от Карелии до Питера и Крыма. Это дешевле, чем авиаперелеты, и куда интереснее, — пояснила эксперт. — Новый русский туризм будет на колесах.

Читайте также: Эксперт назвала шесть законных способов продлить отпуск