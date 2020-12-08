Туристические пирамиды: как мошенники пытаются заработать на покупателях заграничных путешествий

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные юристы опубликовали в интернете разоблачение новой схемы мошенничества в туристической сфере. Жертвами злоумышленников стали десятки людей, которые хотели сэкономить на услугах турагентств. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертами о различных видах обмана в этой отрасли и выяснил, связан ли рост криминальной статистики с пандемией коронавируса.

По стопам криминалитета

В одну из столичных адвокатских коллегий обратилась жительница Москвы Елена Тарасова (имя и фамилия изменены по просьбе героини. — «ВМ»). В этом году она пыталась организовать отдых для своих родителей в Турции. Девушка решила воспользоваться услугами туристического агента, которого нашла в социальных сетях. Однако очень скоро пожалела об этом. Когда ее отец и мать прилетели на курорт, выяснилось, что проживание в отеле не оплачено. Турагент Ольга Овсяник заявила, что платежи не прошли по вине сотрудников гостиницы.

Елене предложили оплатить счет повторно, чтобы решить вопрос оперативно, и москвичка отправила деньги. Правда, ее родителей заселили в номер более низкого качества и без включенного в стоимость завтрака. К тому же при выезде им выставили полную сумму за проживание. Елене снова пришлось раскошелиться. В итоге отдых в Турции обошелся семье чуть ли не в два раза дороже. Ольга извинялась, искала оправдания и обещала вернуть деньги.

Среди других клиентов этого турагента тоже нашлись недовольные. Например, еще один житель столицы отправил в Турцию жену с ребенком за 52 тысячи рублей. В отеле заявили, что проживание оплачено только за три дня вместо семи. Семья переслала через турагента новый платеж, но он «потерялся». Женщине пришлось на собственные средства покупать билет, чтобы прилететь домой.

В другой истории люди и вовсе не смогли выехать из России. Семейная пара хотела отдохнуть на Мальдивах. За это Ольге перевели почти 300 тысяч рублей. Турагент даже прислала фотографии квитанций. Но по факту ни билеты, ни проживание в отеле не были оплачены. Ольга сказала, что вернет деньги и даже написала расписку, но потраченных средств семья до сих пор не получила. И таких случаев десятки. Турагент поддерживает связь со всеми клиентами, извиняется, представляет скриншоты общения с туроператорами и даже частично возвращает деньги. Ее деятельность проанализировали адвокаты. По их мнению, дама придумала новую схему мошенничества, схожую с финансовыми пирамидами.

— Она зарабатывает не на обмане конкретных людей, а на том, что ее услугами начинают пользоваться все новые и новые клиенты. И потерпевших уже достаточно много. Система работает не первый год. Суть ее заключается в том, что агент крутила деньгами клиентов по своему усмотрению, искусственно увеличивая стоимость тура. Затем свои долги перед первыми клиентами частично погашала, используя средства новых туристов. И это колесо продолжало крутиться до недавнего времени. Видимо, произошел сбой, и все посыпалось, — рассказал адвокат Станислав Мальцев.

Он добавил, что по факту мошенничества в отношении этого агента потерпевшими уже поданы заявления в полицию. В ближайшее время может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Шансы добиться справедливого решения очень высоки. Тем более что, по данным адвокатов, Ольга Овсяник вводила в заблуждение не только своих клиентов, но и туроператоров.

— Она отправляла компаниям поддельные платежные поручения. Одна из турфирм получила от этого агента документ на определенную сумму с измененными данными. Ольга даже звонила в компанию и скандалила. Пыталась доказать, что отправила всю необходимую информацию. Но служба безопасности туроператора легко распознала подделку. Кроме того, оформлялись недостоверные гарантийные письма.

Здесь налицо состав преступления, а именно мошенничества. Мы считаем, что Ольга Овсяник планировала ввести в заблуждение как туропе раторов, так и своих клиентов с помощью поддельных скриншотов и переписок, — заключил Станислав Мальцев.

Женщина к тому же могла без ограничений распоряжаться средствами клиентов для получения дополнительного дохода. Ведь на ее счете хранились крупные суммы от разных людей.

— Теоретически у нее могло быть несколько способов использовать эти деньги ради прибыли. Первое, что приходит в голову, — начисление процентов на остаток по счету. Речь идет не о вкладах. Там проценты невелики. А вот если положить серьезную сумму на карту, то можно заработать. Многие банки сейчас предлагают такую услугу, как перечисление процентов от суммы остатка на счете. Еще один способ — вложить во что-то. Например, купить валюту или ценные бумаги на бирже. Современные технологии позволяют сделать это в два клика. С другой стороны, если человек занимается мошенничеством, то голова у него забита другим. А для получения прибыли на инвестициях нужно следить за процессом. В принципе эта проблема решается при наличии помощника, — сообщил кандидат экономических наук Максим Марков.

По словам эксперта, существует еще один вариант — давать деньги в долг. То есть работать как микрокредитная организация. Раздавать средства знакомым на короткий срок и получать деньги с процентами. Такой механизм тоже возможен. Есть и другие финансовые инструменты, но управлять ими гораздо сложнее. Так что вряд ли их предпочтет человек без соответствующего образования.

Пандемия развязала руки

Оказалось, что в 2020 году в туристической сфере людей стали обманывать не только отдельно взятые личности, но и целые компании. В социальных сетях пользователи обсуждают, как им вернуть деньги за билеты на заграничные рейсы, которые отменили.

— Были случаи, когда зарубежные авиакомпании, заранее зная, что рейс будет отменен, продолжали продавать на него билеты. А после — разводили руками и предлагали перенести деньги на другие перелеты в будущем, не возвращая их на руки. По закону состав преступления, в данном случае мошенничества, предполагает обман. И хотя напрямую обвинить авиаперевозчика нельзя, элемент обмана тут присутствует, — считает управляющий партнер юридической компании Владислав Кочерин.

Он добавил, что такие случаи характерны именно для 2020 года, когда ситуацию осложнила пандемия коронавируса.

Недобросовестная компания также может нанять агента, которому будет перенаправлять претензии. При этом посредник будет зарегистрирован на каких-нибудь Сейшельских островах, и тогда на него крайне сложно подать в суд.

— Отмечу, что защититься от такого полумошенничества практически невозможно. Единственный способ себя обезопасить — выбирать проверенных перевозчиков с хорошей репутацией. Знакомиться с отзывами, обсуждать с опытными путешественниками, проверять по базам. К сожалению, пандемия повлияла на рост цен как на перелет, так и на проживание в отелях и другие услуги. Люди очень стараются сэкономить и ищут дешевые варианты, часто забывая о поговорке «Скупой платит дважды». В таких условиях они становятся жертвами нечистых на руку граждан. Ведь чаще всего злоумышленники заманивают именно низкой стоимостью, — рассказал Владислав Кочерин.

Не стоит забывать о развитии технологий, которые позволяют использовать новые способы обмана. Сейчас многие предлагают свои услуги через интернет, и в ряде случаев доверчивые россияне отправляют деньги непонятно кому. Часто они не имеют возможности проверить компанию или частное лицо, с которым работают. Многие не приезжают в офис, чтобы заключить договор, как должно быть по закону.

Это облегчает жизнь мошенникам, которые просто собирают деньги и исчезают в неизвестном направлении. Бывает, что злоумышленники специально часть возложенных на них задач выполняют. В случае скандала они даже могут вернуть деньги или часть долга. Делается это для того, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Но чаще всего аккаунты, с которыми поддерживали связь потерпевшие, блокируются их владельцами после получения средств от клиентов. А счета для перечислений предварительно оформляются на третьих лиц, и найти организаторов преступной цепочки не так просто, как кажется.

В офлайн-среде мошенники работают реже, поскольку пресечь махинации там легче. Хотя встречаются и те, кто все-таки имеет офис по определенному адресу. Правда, если на них жалуются клиенты, об этом быстро узнает местная полиция и применяет меры.

Визовый режим

Еще один способ обмана набрал популярность за последние несколько лет. Он связан с получением визы для посещения ряда стран.

— С юридической точки зрения это не мошенничество. Скорее большая хитрость. В агентстве клиенту предлагают страховку от невыезда. На случай, если ему не дадут визу. А на деле, как правило, агенты даже не тратят время на ее оформление. Они выжидают до последнего. Когда до вылета остается два дня, сообщают, что в визе человеку отказали, и предлагают тур в другую страну. Конечно же, по более высокой цене. И клиент соглашается, ведь у него уже собраны чемоданы и не хочется терять отпуск, — отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Чтобы не попасться на такую удочку, следует самостоятельно оформлять документы. Существует множество визовых центров, где с клиентами работают представители различных стран. Кроме того, в посольство можно обратиться с помощью электронного письма. Но это требует времени. Эксперты советуют при бронировании билетов и проживания в отеле обратить внимание на сайт, где производятся все операции. В последние годы участились случаи, когда мошенники создавали полную копию официальных страниц отелей и авиаперевозчиков. Проверить их подлинность в интернете достаточно просто. У всех крупных туроператоров и гостиниц есть странички в социальных сетях, которые гораздо сложнее подделать. На настоящих будут сотни отзывов и подписчиков. Там же можно найти ссылку на оригинальный сайт.

Вера в лучшее будущее

Психологи отмечают, что в 2020 году уровень стресса людей вырос в несколько раз. Причины просты: новости, посвященные коронавирусу, ухудшение эпидемической обстановки, рост числа заболевших. Все эти события негативно влияют на внутреннее состояние человека, и мошенники активно пользуются этим.

— Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на психику. Ведь каждый в той или иной мере ощущает, что он в опасности. Изменились и взаимоотношения. Но при этом мысли людей устремлены в будущее, и непременно лучшее. Все ищут что-то, что их спасет. Поэтому вместе со страхом перед пандемией возникает доверие к любой положительной информации. Людям хочется верить, что им искренне стараются помочь. Неконтролируемое желание найти что-то хорошее в жизни открывает широкие перспективы для мошенников.

Особенно подвержены обману представители старшего поколения. Их психологическое состояние очень нестабильно, и подсознательно возникает желание довериться кому-нибудь. В результате злоумышленники выбирают их в качестве жертв, — прокомментировал сложившуюся тенденцию психолог Леонид Китаев-Смык.

Только официально

Часто агенты просят перевести средства не на счет компании, а на карту одного из сотрудников. Особенно такая «услуга» получила распространение в связи с коронавирусной пандемией. Людей склоняют войти в положение и проявить сочувствие. Однако оплачивать туристические продукты переводом на личные карты нежелательно. Если возникнут сложности, будет непросто доказать, что клиент все добросовестно выплатил согласно договору. Сотрудник компании может заявить, что перевод на карту не связан с туристическим продуктом, а производился в счет оплаты долга. Кроме того, до перечисления денег необходимо узнать подробности о деятельности своего агента. Следует проверить, сотрудничают ли с ним туроператоры. Списки агентов есть на официальных сайтах компаний.

СПРАВКА

Пирамида — это система, в которой проект получает доход за счет средств, вложенных новыми участниками. В классическом смысле эта схема используется как инвестиционный проект. Люди вкладывают свои деньги, надеясь получить прибыль.

При этом организаторы обещают увеличение дохода, если участники будут приглашать новых членов. В итоге полученные средства выплачиваются организаторам и самым первым вкладчикам в качестве дохода. А остальные люди остаются ни с чем.

РЕПЛИКА

Внимательность —лучшая защита

Надежда Ефремова, руководитель правовой службы ассоциации туроператоров России:

— Лучший способ поставить заслон мошенникам — проявлять бдительность при подписании договоров. Если вы планируете отдых за границей, то без такого документа никак нельзя. Он регламентирует продажу туристического продукта, а также нюансы перемещения в другую страну на том или ином транспорте и проживания там. Вся информация должна быть в одном договоре. В документе следует обратить внимание на указание туроператора, ведь агент в данном случае лишь посредник. Туроператором не может быть индивидуальный предприниматель.

Почти всегда это акционерное общество. Если сведений о такой компании нет, то это первый сигнал, что что-то не так. Стоит задуматься о добросовестности агента, если он утверждает, что связываться с туроператором не нужно. Когда вам говорят, что якобы все дешевле и удобнее оформлять самим, это ложь.

Хотя даже наличие туроператора в договоре еще не гарантия успешной сделки и хорошего отпуска. Лучше уточнить у компании состояние вашей заявки, если вы начали сомневаться в добросовестности агента. В большинстве случаев, как только турист передает всю сумму агенту, тот должен перевести деньги туроператору сразу или на следующий день. Обычно заявка получает статус «оплачена» в течение суток-двух. Иногда бывают небольшие задержки. Однако если агент получил деньги, но по прошествии десяти дней статус заявки не изменился, пора бить тревогу. В таком случае лучше обращаться напрямую к туроператору. Вам могут помочь в правовом отделе или службе поддержки.

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