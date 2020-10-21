Как дезинфицируют скоростные поезда в Москве

Дезинфектор депо «Подмосковная» Денис Большаков проводит обработку мест общего пользования в вагонах электропоезда «Ласточка»: он протирает сиденья специальным раствором, чтобы предотвратить распространение вируса / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В среду, 21 октября, в депо «Подмосковная» на севере столицы прошла дезинфекция поездов «Ласточка». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как проводится обработка.

Ежедневно в депо обрабатываются свыше 440 вагонов, которые курсируют по Московскому центральному кольцу и по маршрутам дальнего следования: в Иваново, Кострому, Белгород, Смоленск и другие города. Выполнять эту работу необходимо для безопасной перевозки пассажиров, это требования Роспотребнадзора. Железнодорожники показывают, как вначале обрабатывают специальным антибактериальным средством «Альфадез» ручки сидений, перила, окна, то есть те места, к которым чаще всего прикасаются пассажиры. Сотрудница Анна Макаренко тщательно протирает урну, стоящую в вагоне.

— Мы очень серьезно относимся к обработке, — говорит специалист. — Ведь я и мои родственники регулярно ездим в поездах, для меня это забота не только о пассажирах, но и о своих близких.

Затем другой сотрудник Денис Большаков пеногенератором обрабатывает пол, на это уходит несколько минут. А после этого в вагон заходит дезинфектор Шухрат Жаббаров, который с помощью генератора холодного тумана распыляет дезинфицирующее средство по всему помещению. Этот пар попадает на сиденья, стены и потолки.

— После такой обработки в салоне практически не остается микробов, — утверждает мужчина. — Действие такого средства длится практически сутки, после этого процедуру нужно повторить.

Всего на обработку одного вагона площадью 86 квадратных метров уходит 8 минут.

Железнодорожники отмечают, что каждый поезд «Ласточка» оснащен климатической установкой, в потолке вагонов встроены ультрафиолетовые лампы, которые включаются во время движения поезда и очищают воздух. При этом дезинфектор депо «Подмосковная» Анна Макаренко рассказывает, что во время курсирования поездов по Московскому центральному кольцу периодически проводится дополнительная очистка туалетных комнат с помощью антибактериальных средств.

— А в ближайшее время планируется установить санитайзеры во всех составах «Ласточка», — констатирует Анна Макаренко.

Железнодорожники рассказывают, что меры по обеспечению безопасности пассажиров соблюдаются особенно тщательно, с поездными бригадами проводятся инструктажи о том, что делать в случае выявления пассажиров с симптомами заболевания. В этом случае вызывают медиков и человека передают для проверки состояния здоровья.

Сотрудники депо напоминают, что обеспечивать свою безопасность должны и сами пассажиры. Для этого необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Пономаренко, начальник Московской дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД»:

— На балансе депо «Подмосковная» Московской железной дороги стоит 89 поездов «Ласточка», которые ежедневно перевозят по Московскому центральному кольцу около 500 тысяч человек. В связи с этим ежедневно все вагоны электропоездов дезинфицируются, чтобы обезопасить пассажироперевозки.

При этом всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза. Также форменная одежда работников поездных бригад после каждого рейса проходит обработку горячим паром.

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