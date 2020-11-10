Систему цифрового профиля водителя планируют запустить в тестовом режиме до конца года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Общественной палате Москвы прошел круглый стол «Проблемы и векторы развития таксомоторных услуг». Его участники обсудили, как изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону, при этом сохранив баланс интересов между агрегаторами, таксомоторными компаниями и пассажирами.

На сегодняшний день в Москве и области более 145 тысяч автомобилей такси. Ежедневно на дороги столицы выезжает порядка 80 тысяч из них.

— Средний возраст такси в Москве 2,7 года. Таксопарк столицы — самый молодой в Европе, — рассказал замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, из года в год такси становится доступнее для пассажиров. К примеру, существенно сократился по сравнению с прошлым годом средний чек на поездку. Кроме того, на сегодняшний день столица — единственный субъект, который субсидирует такси по лизинговым программам.

Сейчас средняя заработная плата у водителей 40–60 тысяч рублей. При этом работать им приходится больше. При опросе водителей 57 процентов говорят, что работают более 12 часов. А это прямой фактор, который влияет на аварийность. И эту ситуацию необходимо срочно исправлять.

По мнению участников круглого стола, эти перекосы можно решить с помощью внедрения так называемого цифрового профиля таксиста. Он позволит агрегаторам получать доступ к проверенным базам таксистов, контролировать режим труда и отдыха водителей, не допустит регистрации в базе водителей без опыта водительского стажа, судимых и так далее. Помимо прочего, внедрение этой системы поможет снизить затраты на ремонт автопарка.

Планируется, что тестовый запуск системы цифрового профиля водителя, который носит название КИС «АРТ», состоится в четвертом квартале этого года.

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