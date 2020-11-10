Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Систему цифрового профиля водителя планируют запустить в тестовом режиме до конца года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Систему цифрового профиля водителя планируют запустить в тестовом режиме до конца года

Юлия Зыкина

Транспорт

В Общественной палате Москвы прошел круглый стол «Проблемы и векторы развития таксомоторных услуг». Его участники обсудили, как изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону, при этом сохранив баланс интересов между агрегаторами, таксомоторными компаниями и пассажирами.

На сегодняшний день в Москве и области более 145 тысяч автомобилей такси. Ежедневно на дороги столицы выезжает порядка 80 тысяч из них.

— Средний возраст такси в Москве 2,7 года. Таксопарк столицы — самый молодой в Европе, — рассказал замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, из года в год такси становится доступнее для пассажиров. К примеру, существенно сократился по сравнению с прошлым годом средний чек на поездку. Кроме того, на сегодняшний день столица — единственный субъект, который субсидирует такси по лизинговым программам.

Сейчас средняя заработная плата у водителей 40–60 тысяч рублей. При этом работать им приходится больше. При опросе водителей 57 процентов говорят, что работают более 12 часов. А это прямой фактор, который влияет на аварийность. И эту ситуацию необходимо срочно исправлять.

По мнению участников круглого стола, эти перекосы можно решить с помощью внедрения так называемого цифрового профиля таксиста. Он позволит агрегаторам получать доступ к проверенным базам таксистов, контролировать режим труда и отдыха водителей, не допустит регистрации в базе водителей без опыта водительского стажа, судимых и так далее. Помимо прочего, внедрение этой системы поможет снизить затраты на ремонт автопарка.

Планируется, что тестовый запуск системы цифрового профиля водителя, который носит название КИС «АРТ», состоится в четвертом квартале этого года.

Читайте также: «‎Московский паркинг» подготовил онлайн-выставку об изменениях в столице

Работакруглый стол«Такси»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте