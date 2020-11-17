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Лавры «Савеловской». Два проекта метро отмечены на международном конкурсе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Лавры «Савеловской». Два проекта метро отмечены на международном конкурсе

Марьяна Шевцова

Транспорт

Проект станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии занял второе место на международном архитектурном фестивале «Зодчество-2020».

Серебряную медаль проект станции завоевал в номинации «промышленная архитектура и инфраструктурные объекты».

Кроме того, проект реконструкции Единого диспетчерского центра мосметро взял диплом Союза архитекторов России в той же категории.

— Конкуренты были самые достойные: конструкторско-технологический центр ГК «Калашников», комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и другие. Жюри выбрало наши проекты среди 44 других — спасибо коллегам за такое признание, — отметили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция «Савеловская» была открыта 30 декабря 2018 года. Ее строительство было очень непростым, ведь работы велись в сложнейших условиях. Сама станция пилонная, трехсводчатая с платформой островного типа длиной 163 метра и шириной 19 метров. Два ее подземных вестибюля выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.

Дизайн станции выдержан в серой гамме — по цвету Серпуховско-Тимирязевской линии. В отделке использованы серый и белый мрамор, серый и черный гранит. Стены и пилоны облицованы сибирским камнем, пол выложен гранитной плиткой. Главной особенностью станции стали чугунные тюбинги, которые создают контраст с остальной отделкой станции. С помощью светопрозрачных элементов на пилонах, светодиодной подсветки и окраски тюбингов в графитовый цвет в центральном и боковых залах станции создано ощущение глубины пространства. Такое архитектурное решение сразу же привлекло внимание фотографов и блогеров к станции. Да и многие пассажиры не проходят мимо, не сделав селфи или просто красивую фотографию.

В ведомстве также рассказали, что Единый диспетчерский центр расположен на Дмитровском шоссе, в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Ереван». Он объединил на одной площадке различные службы столичного метро: движения, электромеханическую, эскалаторную службы, систему электроснабжения и ситуационный центр.

— В нем сплетаются технологии и традиция — на здании можно увидеть новейший медиафасад, а внутри отреставрировали советское мозаичное панно, — подчеркнули в Департаменте транспорта города Москвы.

ЦИФРЫ

65 метров — глубина заложения станции «Савеловская» Большой кольцевой линии.

КСТАТИ

Станция «Савеловская» входит в состав одноименного ТПУ, который обеспечивает комфортную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным транспортом и вокзалом.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В диспетчерском центре есть система поддержки принятия решений. При инциденте система предложит диспетчерам оптимальный порядок действий.

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