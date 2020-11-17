Лавры «Савеловской». Два проекта метро отмечены на международном конкурсе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Проект станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии занял второе место на международном архитектурном фестивале «Зодчество-2020».

Серебряную медаль проект станции завоевал в номинации «промышленная архитектура и инфраструктурные объекты».

Кроме того, проект реконструкции Единого диспетчерского центра мосметро взял диплом Союза архитекторов России в той же категории.

— Конкуренты были самые достойные: конструкторско-технологический центр ГК «Калашников», комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и другие. Жюри выбрало наши проекты среди 44 других — спасибо коллегам за такое признание, — отметили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция «Савеловская» была открыта 30 декабря 2018 года. Ее строительство было очень непростым, ведь работы велись в сложнейших условиях. Сама станция пилонная, трехсводчатая с платформой островного типа длиной 163 метра и шириной 19 метров. Два ее подземных вестибюля выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.

Дизайн станции выдержан в серой гамме — по цвету Серпуховско-Тимирязевской линии. В отделке использованы серый и белый мрамор, серый и черный гранит. Стены и пилоны облицованы сибирским камнем, пол выложен гранитной плиткой. Главной особенностью станции стали чугунные тюбинги, которые создают контраст с остальной отделкой станции. С помощью светопрозрачных элементов на пилонах, светодиодной подсветки и окраски тюбингов в графитовый цвет в центральном и боковых залах станции создано ощущение глубины пространства. Такое архитектурное решение сразу же привлекло внимание фотографов и блогеров к станции. Да и многие пассажиры не проходят мимо, не сделав селфи или просто красивую фотографию.

В ведомстве также рассказали, что Единый диспетчерский центр расположен на Дмитровском шоссе, в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Ереван». Он объединил на одной площадке различные службы столичного метро: движения, электромеханическую, эскалаторную службы, систему электроснабжения и ситуационный центр.

— В нем сплетаются технологии и традиция — на здании можно увидеть новейший медиафасад, а внутри отреставрировали советское мозаичное панно, — подчеркнули в Департаменте транспорта города Москвы.

ЦИФРЫ

65 метров — глубина заложения станции «Савеловская» Большой кольцевой линии.

КСТАТИ

Станция «Савеловская» входит в состав одноименного ТПУ, который обеспечивает комфортную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным транспортом и вокзалом.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В диспетчерском центре есть система поддержки принятия решений. При инциденте система предложит диспетчерам оптимальный порядок действий.

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