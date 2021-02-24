Перевод транзитных грузовиков на альтернативные трассы улучшил транспортную ситуацию

Патрульные Центра организации дорожного движения Олег Орлов (слева) и Евгений Шумаков у въезда на Третье транспортное кольцо со стороны московского ипподрома. Они оказывают помощь автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Накануне выходных ограничения по проезду транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн дали первые результаты. Уже с 20 на 21 февраля поток фур на МКАД сократился.

Как отчитывается транспортный комплекс, благодаря новым правилам интенсивность движения грузовиков на МКАД ночью снизилась вдвое — от 37 процентов до 49 процентов в зависимости от участка. Напомним, решение о направлении грузовых автомобилей в объезд в столице городские власти продлили до 23 февраля следующего года.

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте мэра Москвы приказе заммэра города, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

Это концептуальное решение касается множества сфер городской жизни: ретейл, работающий внутри столицы, который будет быстрее доставлять продукты до магазинов, сфера услуг, доставка, общественный транспорт и прочее.

— Решение ввести ограничения для грузовых автомобилей в целом связано с общей логистикой московской агломерации, которая будет выстроена на ЦКАД, когда кольцо замкнется, — подчеркнул зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян. — Это положительно скажется на транспортной ситуации в Москве. Те грузовые автомобили, которые осуществляют доставку для горожан, смогут добираться до мест назначения быстрее. Дороги станут свободнее, а МКАД будет обычной автомобильной улицей.

Первую проверку боем принятое решение городских властей прошло в выходные в связи с непогодой. Несмотря на все сложности, скорость на Кольцевой автомагистрали выросла на 11 процентов, а сам снегопад чуть ли не впервые за долгие годы не оказал влияния на движение. При этом необходимые для столицы грузы доставлялись в город в обычном режиме. Ведь ограничения коснулись только транзитных грузовиков. О ситуации с трафиком в прошедшие выходные рассказали сотрудники ЦОДД, которые оказывали помощь автомобилистам, попавшим из-за погоды в сложную ситуацию.

— Во время прошедшего снегопада часто приходилось буксировать грузовой транспорт, — рассказал патрульный ЦОДД Евгений Шумаков. — Мы с коллегой работали на внутренней стороне МКАД, перед Дмитровским шоссе, там довольно длинный подъем, на который фуры не могли заехать. Сейчас транспортная ситуация гораздо лучше, до часу дня помогли только одному мужчине с колесом.

На подъездах к Москве было организовано дежурство сотрудников ГИБДД и ЦОДД, которые помогали водителям с выбором пути объезда города.

Кстати, введенные Москвой ограничения пошли на пользу и области: нагрузка на дороги Подмосковья в зоне, приближенной к МКАД, снизилась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Благодаря ограничениям интенсивность движения грузовиков на МКАД уменьшилась примерно на 37–49 процентов, а скорость движения по кольцу возросла на 11 процентов. При этом прирост грузового трафика на объездной А-107 возрос до 16 процентов, на бесплатном участке ЦКАД — до 46 процентов. В общей сложности было перенаправлено около 2 тысяч фур, которые раньше шли по МКАД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Евсин, заместитель руководителя — начальник ситуационного центра ЦОДД:

— Прошедшие выходные показали, что перевод транзитного трафика в обход Москвы сделал движение в столице и области быстрее и безопаснее. В первые два дня после введения ограничений на МКАД не было зафиксировано аварий с грузовиками. Снегопад, прошедший в воскресенье, 21 февраля, практически не повлиял на качество движения, серьезных проблем на дорогах Москвы не наблюдалось. Отсутствие интенсивного грузового трафика ночью на МКАД позволило быстро и эффективно очистить дорожное полотно от снега.

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