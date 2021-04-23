Не драконовские меры. Что надо знать о новых поправках к ПДД

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В России может существенно расшириться список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Водителей начнут штрафовать за использование шин не по сезону, защитных пленок на стеклах фар и даже за неправильно установленный видеорегистратор на лобовом стекле. Также в черный список попали ошибки в бортовом компьютере, поврежденный бампер, отсутствие солнцезащитных козырьков и отсутствие цепей противоскольжения у грузовиков.

Ранее 23 апреля информация о готовящихся изменениях в правила дорожного движения появилась в российских СМИ. Отмечалось, что поправки пока не приняты, однако, возможно, они вступят в силу в следующем году. «Вечерняя Москва» узнала, усложнится ли таким образом жизнь автомобилистов и к чему им готовиться.

Никаких драконовских мер

По сути, текущие поправки в законодательство не являются чем-то новым, говорит партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Фактически они дублируют технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года.

— Основные положения к допуску транспортных средств, в которые входят ПДД, просто расширяются, добавляется несколько новых пунктов, которых не было. Появляется целый подглавок об автомобилях с газомоторным оборудованием. До этого не было прописано, при каких условиях их можно было эксплуатировать, а при каких нельзя. Ну и появляется требование о сезонной резине. До этого были требования по высоте протектора, а также чтобы все шины были одинаковые на всех колесах. Но нормальные люди и так ее меняют в положенные сроки, — отметил специалист.

Никаких драконовских мер по отношению к автолюбителям со стороны ГИБДД спикер не видит, и, на его взгляд, потенциально это не приведет к увеличению их затрат. По мнению эксперта, если тот же регистратор установить не в зоне работы дворников, никаких проблем не будет. Да и многие участники дорожного движения будут наверняка за то, чтобы инспекторы останавливали машины, где из протектора уже «корд торчит».

— По поводу защитных пленок. Если наклеена прозрачная, ее никто и не заметит. Но есть люди, которые тонируют фары. Поврежденные бамперы нельзя будет эксплуатировать только в том случае, если из них торчит уже металл и это может нанести повреждение пешеходу. Все объяснимо и нормально. Единственный пункт, который меня смущает, — козырьки солнцезащитные, которые нельзя отрывать. Я не представляю человека, который будет этим заниматься. Требования в целом остаются те же, только написаны они немного другим языком, — добавил Моржаретто.

Все на откуп инспекторов

Однако не все специалисты поддерживают изменения. Автоэксперт и журналист Петр Баканов подобного рода поправки считает полным фарсом и издевательством над людьми, не влияющим существенно на безопасность дорожного движения. Проблему он видит в субъективности инспекторов.

— Например, видеорегистратор, если стоит в определенном месте, вполне может не мешать обзору, тем более если самому водителю удобно. То же самое касается трещин на лобовом стекле. Это все отжившие вещи, которые только усугубляют положение. При нынешних поправках они создают огромный простор для коррупции и вымогательств со стороны сотрудников ГИБДД. Любой пункт ПДД, который дает оценку или суждение на откуп инспектору, всегда субъективен. Когда используются методы инструментального контроля, когда есть фиксация правонарушений на камеру — это одно. Так что непонятно, как это все будет трактовать и оценивать, — считает собеседник «ВМ».

По его мнению, вопросы безопасности на дороге необходимо решать другими способами — в первую очередь созданием условий для комфортного и безаварийного вождения. Это могут быть искусственные неровности, ограждения, высокое качество дорожного покрытия, даже сужения в некоторых местах проезжей части. Плюс, конечно же, необходимо работать над тем, чтобы граждане могли себе позволить приобрести хороший автомобиль.

— Граждане вынуждены покупать подержанный транспорт и не следить должным образом за его состоянием, так как это очень затратно, — уверен специалист.

Дальнобойщики будут выкручиваться, а остальные не заметят

Впрочем, пока, скорее всего, для автомобилистов принципиально не изменится ничего, предполагает юрист Сергей Радько. По крайней мере, для владельцев легковушек.

— Если поправки будут приняты, серьезное бремя может лечь на плечи владельцев автобусов и грузовиков. Им обойдется в солидную сумму замена летней резины на зимнюю. Штраф хоть и небольшой, но, если его платить каждому инспектору, будет накладно. Да и через какое-то время мы можем услышать, что меры не помогли — нужно штрафы поднять. Думаю, компании и отдельные дальнобойщики запасутся всесезонными шинами и как-то будут выкручиваться, — говорит эксперт.

Также он не исключил изменений в правилах прохождения технического осмотра. И если раньше на что-то не обращали внимания и закрывали глаза, теперь будут. А автомобилистам придется внимательнее следить за состоянием своей машины.

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