Как пандемия помогла священнику-байкеру переосмыслить приоритеты

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Мы продолжаем двигаться навстречу вековому юбилею главной газеты столицы и вспоминаем героев ярких публикаций прошлых лет. С наступлением весны в столице начался мотосезон. О священнике-байкере Сергии Лабунском, который служит в подмосковной Опалихе, мы писали три года назад. С тех пор произошло много событий в России и мире, которые не остались незамеченными и для церкви. Спустя годы корреспондент «Вечерней Москвы» снова встретился с отцом Сергием.

Байкер в священном сане — явление такое же редкое, как краснокнижный дальневосточный леопард. Этим и привлек «ВМ» священник Сергий Лабунский — три года назад он впервые появился на страницах газеты. Сегодня наш герой по-прежнему оптимистичен и весел. И снова позирует на своем стальном коне, зимующем на территории храма, — в момент нашего визита до открытия мотосезона было еще далеко.

Что же изменилось в жизни человека, для которого возиться с мотоциклом так же привычно, как и служить у Престола? Как и три года назад, отец Сергий принимает корреспондентов «ВМ» в трапезной, где проходят еще и занятия воскресной школы. Сюда по-прежнему приходят ученики: даже пандемия не отбила у верующих желания изучать библейские истины. Правда, есть в окружающей обстановке и изменения. Теперь у входа в трапезную стоят антисептики, а любые массовые мероприятия — только в масках. Своим священноначалием он доволен.

— Никаких препятствий мне никто никогда не чинил, не угнетал меня и не преследовал, — говорит отец Сергий.

Благотворительный календарь

Три года назад отец Сергий вдохновенно делился планами. Он и другие священники-байкеры (да, их довольно много: неформальное Мотосообщество Православного Духовенства насчитывает около 80 человек) хотели запустить благотворительную акцию. Идея возникла после знакомства с календарем на 2016 год «Поп плюс кот», для которого служители церкви снимались со своими пушистыми любимцами. Отец Сергий и его единомышленники развили идею на свой лад. На каждой странице их православного календаря на 2018 год священники позируют около своих мотоциклов.

— Слава Богу, нам удалось это осуществить! — с радостью говорит отец Сергий Лабунский. — Многие люди, которым впервые попадался на глаза наш календарь, были очень удивлены. Ведь духовенство в таком виде они не привыкли видеть. Проект удалось реализовать без привлечения сторонних меценатов, за счет средств самих участников календаря и неравнодушных волонтеров.

Они добровольно и бесплатно вкладывали свои силы, время и мастерство, чтобы наш православный календарь стал настоящим качественным изданием. Сначала мы просто дарили календарь всем желающим, но люди добровольно предлагали пожертвования за него, и в итоге мы решили все вырученные средства передать семьям священнослужителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а таких мы лично знаем немало, к сожалению.

Календарь листаем уже в комнате отдыха священников. Здесь отцы могут поработать на компьютере, переодеться, попить чаю. Со страниц календаря смотрят бородатые батюшки в рясах, а рядом блестят хромом их мотоциклы. Среди этих батюшек — и наш герой.

— Мы хотим и дальше помогать нашим нуждающимся собратьям, — делится мыслями отец Сергий. — Сейчас думаем, как это осуществить, ищем новые идеи и возможности.

Среди последних реализованных проектов — документальный фильм о некогда разрушенных, а теперь возрождающихся церквях Европейской России. Один из священников Мотосообщества Православного Духовенства, челябинский отец Иоанн Карабидович, на своем мотоцикле проехал более 8000 километров до Крыма и обратно, посещая восстанавливающиеся храмы. По итогу поездки был выпущен новый календарь и создан документальный фильм под названием «Путями Твоими», его легко найти на Ютубе, — рассказывает отец Сергий. Главная идея фильма — показать и рассказать о тех храмах и приходах, которые все еще нуждаются в помощи — и финансовой, и посильной.

— Я тоже есть в этом фильме, хотя лишь в эпизоде, — улыбается отец Сергий.

Фото: Youtube.com /Евгений Ремизов

Неоднозначный символ

Звезда о четырех лучах, которая украшает жилет отца Сергия, очень напоминает эмблему Североатлантического альянса. Эмблема сопровождена надписью Thy ways: Orthodox Priests Bikers Union, что означает «Путями Твоими: Мотосообщество Православного Духовенства».

— Не все понимают эту символику, потому что многим она напоминает звезду НАТО, — рассуждает отец Сергий. — Но это совершенно не наш случай, ведь для нас это — Вифлеемская звезда, следуя за которой волхвы пришли к родившемуся в этот мир Христу Спасителю. Таким образом, название «Путями Твоими» является призывом к поиску Бога и следованию Его путями, а визуальный логотип продолжает и развивает идею, заложенную в названии.

Также мы сознательно отказались от использования в эмблеме тех православных символов, которым воздается религиозное почитание (кресты, иконы и т.д.) и выбрали более нейтральный, поскольку нашивки предполагается нашивать на дорожную одежду мотоциклиста, а сами мы не понаслышке знаем, какой грязной и мокрой она может быть при езде под дождем или по слякоти. Иногда доводится насквозь мокрую и грязную куртку скидывать на пол при входе, чтобы не тащить грязь в дом, а нам бы не хотелось, чтобы православный крест или образ святого оказались бы в таком неподобающем положении.

Правда, всякий раз, когда речь заходит о Мотосообществе духовенства, отец Сергий подчеркивает, что это не мотоклуб в привычном смысле слова.

— Наше сообщество — это лишь приватный чат в социальной сети. Изначально в этом и состояла идея — познакомить друг с другом многих священников-мотоциклистов, которые существуют, но которые не всегда знают о том, что они не одиноки в своем увлечении. Потом уже из этого общения родились идеи помощи неимущим приходам и семьям духовенства, активизации волонтерского движения в Церкви, в целом укрепления положительного образа Церкви в обществе… А изначальная идея познакомить мотоотцов друг с другом принадлежала мирянину Андрею Бажкову и по праву основателя он единственный мирянин в нашем Мотосообществе, — говорит священник.

Фото: pixabay.com

С Господом по пути

— «Байкерам в Русской православной церкви не место!» Мне много раз приходилось слышать эти слова, — вспоминает Лабунский. — Но я полагаю, что в церкви есть место для всех, лишь бы человек стремился приближаться к Богу. Да, я мотоциклист, и это приносит мне радость.

Я занимаюсь любимыми делами — служу Господу в Алтаре и вожусь с мотоциклом в свободное время. Я не пытаюсь при этом влезать в души людей и заниматься «активной миссией». Православная миссия рождается сама, потому что когда человек спрашивает — он тем самым дает мне санкцию на ответ, то есть на рассказ о Православии. А спрашивают много: «Священник на мотоцикле? А так можно? А как начальство реагирует? Надо же!.. Слушай, а что там у вас в церкви такое, расскажи...» — и начинается беседа, после которой человек уходит, узнав о православии больше, чем знал до того за всю жизнь. И многие возвращаются.

Отец Сергий вспоминает случай, который показывает, как работает такая миссия на практике.

— Как-то раз во время короткой поездки мой мотоцикл сломался, я остановился на обочине, чтобы его починить, — рассказывает священник. — Это летом было. И скоро со мной рядом остановился еще мотоциклист и предложил помощь. У байкеров вообще, вне зависимости от клубной принадлежности, очень развито чувство локтя. Пока оживляли моего железного коня, разговорились за жизнь. Я сказал, что служу в церкви, чем вызвал большое удивление у решившего мне помочь человека, который никогда так близко с настоящим священником не сталкивался. Пользуясь случаем, он задал мне вопросы о церкви, которые его интересовали, а я на них честно ответил.

И было видно, что многие негативные представления моего случайного собеседника о вере и церкви если уж не рухнули совсем, то поколебались. Вот так это работает. Я не лез к человеку с проповедью, к которой он, может, и не был готов. Но когда меня спросили, я дал ответ. Про мотодвижение отец Сергий рассказывает много и интересно. Кстати, отцы, которые ездят на байках, не одиноки в своем стремлении.

Даже среди сегодняшних архиереев есть те, кто очень увлечен мототемой. Например, вятский митрополит Марк. С окладистой бородой он похож на православного богатыря. Также почетным членом Мотосообщества Православного Духовенства является и владыка Феоктист, епископ Переславский и Угличский.

Ковидная Пасха

Не могли мы обойти и такую острую тему для церкви, как пандемия коронавируса. Духовенство Елисаветинского храма в период ограничений выполняло все санитарные требования: использовались антисептики для обработки икон, дезинфицировали лжицу при причастии, находились в масках. Призывали к этому и прихожан.

Вместе с отцом Сергием выходим на улицу из комнаты отдыха, чтобы посмотреть деревянный крестильный храм в честь Ксении Петербургской. Окна его сделаны в форме креста во всю стену. Когда лучи солнца проходят через стекла, внутри храма создается удивительное освещение.

— Как и во многих храмах столицы и Подмосковья, Пасху в прошлом году мы встретили при закрытых дверях. Праздничная служба проходила без прихожан. Они могли видеть ее только по прямой трансляции в интернете. Но именно во время этой Пасхи произошло очень отрадное для меня, да и не только для меня, событие. Когда мы вышли на пасхальный крестный ход, то я увидел, что вдоль ограды, вокруг храма горит множество маленьких огоньков. Поскольку было темно, я не сразу понял, что это такое.

Оказалось, что наши прихожане пришли нас поддержать, и хоть внутрь пройти им было нельзя, но они встали вдоль забора с лампадками и свечами и подпевали нашему пасхальному крестному ходу. Этого никто не планировал, никто заранее не сговаривался. Они просто пришли на Пасху к своему храму и не бросили нас. Это была очень большая радость, — говорит отец Сергий по пути в деревянную церковь.

Обращаем внимание, что пейзаж вокруг как будто поджался: стало больше многоэтажных домов, которые близко подступают к Елисаветинскому храму.

— Кто-то из мирян смущается, когда мы ложечку для причастия дезинфицируем после каждого причастника. Но я всегда говорю: «Что же вы думаете, мы никогда богослужебные сосуды не моем, что ли? Обязательно моем после каждой службы. Такой порядок обязателен и существует уже веками. Единственное, что изменилось с доковидных времен, это то, что теперь мы лжицу моем чаще — после каждого причастника», — говорит отец Сергий в ответ на недоумение прихожан.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Внутри крестильного храма на полу наклеены метки, которые обозначают приемлемую социальную дистанцию между прихожанами. Благостный запах дерева вокруг. Камерно и в то же время — торжественно.

— Я полагаю, — говорит отец Сергий, — что нам еще долго придется соблюдать санитарные нормы, ведь вирус никуда не денется теперь. Конечно, кто-то не будет соблюдать требования и носить маску. Оставим это на их совести.

На вопрос, какие последствия эпидемии ощутил он сам, отец Сергий отвечает сразу и однозначно:

— Я стал чувствовать себя ближе к Богу, отчетливее понял, что все в Его руках. Ты не знаешь где коронавирус, не видишь его. В этой ситуации гораздо острее понимаешь, что твоя жизнь в руках Господа. На этом фоне по-другому расставляются жизненные приоритеты: важное и второстепенное нередко меняются местами и во всяком случае проявляются гораздо яснее, рельефнее.

Конечно, кто-то не будет соблюдать требования и носить маску. Оставим это на их совести.

Житие духовенства

Священники Русской православной церкви испытывают те же проблемы, что и прочие наши сограждане. Все как обычно: семейные хлопоты, служба Господу и попытки выделить время на какие-то свои увлечения. Если говорить о материальной стороне, то тут без изменений.

— Семье на жизнь более-менее хватает, а вот что-то накопить — пока не получается. Тем более что семья должна увеличиться, — говорит отец Сергий. Сейчас у него трое сыновей девяти, семи и трех лет, но скоро ожидается прибавление.

— Появилось и несколько новых увлечений, — говорит отец Сергий Лабунский. — Например, церковно-славянская каллиграфия. Я взялся от руки переписать Служебник, как это делали монахи в старину. Я вообще очень люблю русскую древность и историю. В этой же связи увлекся и старыми обрядами, которые существовали в нашей Церкви до реформ патриарха Никона и которые до сих пор остаются драгоценным наследием нашей Церкви. Я полагаю, что дореформенные тексты и пение были исключительно хороши. Сегодня к ним есть устойчивый интерес среди православной молодежи.

Кроме каллиграфии и старого обряда, отец Сергий занялся еще и музыкой. Вместе со своими детьми он играет на губных гармошках, а сейчас ждет из мастерской свою новую жалейку. Это старинный деревянный духовой инструмент. Звук его напоминает о чем-то изначальном, родном, подлинном. Дарит воспоминания о прошлом, которых очень не хватает в нашей повседневной хлопотливой, полной суеты и забот жизни.

ИСТОРИЯ

Одним из первых объединений священников-байкеров стал британский «Клуб 59». Он был основан в Лондоне в 1959 году отцом Джоном Оутсом, каноником церкви Сент-Брайдс с Флит-стрит, как молодежный клуб при церкви. Следующий его председатель, отец Вильям Шерголд, в 1962 году создал мотоциклетную секцию. Она стала популярной с первых дней существования. Сегодня в «Клубе 59» участвуют байкеры со всего мира. Первое официальное православное мотообъединение в России было организовано в сентябре 2013 года в Москве. Оно получило название «Мотобратия во Христе». Офис этого мотообъединения находится при Троицком храме у Салтыкова моста в Москве. Девиз байкерского клуба — «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них».

ЦИТАТА

Марк, митрополит Вятский:

— Мотоцикл является одним из средств познания себя и окружающего мира. Он позволяет ближе познакомиться с духовным, историческим и культурным наследием своей Родины.

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