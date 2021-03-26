Священник объяснил, кому помогает молитва за усопших

Фото: instagram/pavelostrovski

Священник Павел Островский объяснил, кому помогает молитва за усопших.

— Думаю, что в нашей молитве за усопших больше любви и тоски по ним, чем осознанного обращения к Богу за проявлением милости к умершим. Если Бог — это абсолют любви, то милость будет проявлена к нашим близким независимо от того, молимся мы за них или нет, — пояснил Островский на своей странице в Instagram.

Священник считает, что молитва за умерших важна для тех, кто ее возносит.

— Даже когда мы вымаливаем почившего тяжкого грешника, то получается, что и себя делаем лучше: духовно растем, становимся внимательнее и серьезнее. Никто не знает, какой будет загробная жизнь. Мы, христиане, верим в то, что она будет радостной и счастливой с Христом, — считает священник.

По его словам, людям иногда не хватает веры, но они обращаются к Богу:

— Он знает, что мы любим своих родных и желаем им вечного блага и покоя. Любовь к усопшим не тщетна, молитвы не бесполезны, потому что в пасхальную ночь христиане верят, что смерти нет.

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