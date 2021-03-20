Грустные, голодные и некрасивые. Главные заблуждения о Великом посте

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Великий пост призван научить христиан сопротивляться соблазнам, чтобы, очистившись, они смогли установить более прочную связь с богом. Количество ограничений, которые нужно соблюдать в это время, настолько велико, что может ввести в заблуждение. Дабы развеять сомнения, «Вечерняя Москва» попросила заместителя декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священника Филиппа Ильяшенко развенчать самые распространенные мифы вокруг поста.

В Великий пост все грустят

Это в корне неверно, подчеркнул собеседник «ВМ». По его словам, жизнь христианина в принципе должна быть радостной. Если же он несчастлив, это связано с несовершенством самого человека, а не с обстоятельствами.

— Нужно просто определить, что есть радость. Если это визит в ночной клуб, кинотеатр или иные места проведения зрелищных, развлекательных мероприятий, то такая область радости действительно должна быть сокращена до минимума или до нуля, — отметил Ильяшенко. — Но если мы говорим о радости от возможности обратить внимание на себя самого, от возможности больше уделить времени общению с богом, то, напротив, пост нам в этом помогает.

Во время поста люди жутко голодают

Современный мир в некотором смысле балует людей изобилием продуктов, считает священник. По его мнению, отказ от разных продуктов, в том числе внесезонных, не означает голодовку.

— Нет, это просто изменение рациона. С точки зрения смысла поста, если ты не можешь управлять желудком, то не сможешь управлять ничем большим. И пост, конечно же, вообще не про диету и похудение. Это время особого сосредоточения, когда можно обратить внимание на некоторые аспекты жизни и отучиться от них, — сказал собеседник «ВМ».

Пост вреден для детей

Ильяшенко опроверг этот миф на личном примере — он признался, что воспитывает 11 детей и никогда соблюдение поста для них не было проблемой. Безусловно, говорит священник, пост для грудного младенца и для здорового 20-летнего парня — это разные вещи от слова «совсем», но ни тому, ни другому ребенку пост не противопоказан.

— Малыша никто не лишит грудного молока, можете не переживать. Никаких проблем с постом не будет, если у человека нет проблем со здоровьем. Напротив, все только на пользу пойдет, — заверил священник.

В целом, добавляет он, при соблюдении поста нужно руководствоваться здравым смыслом, собственной совестью, рекомендациями врачей, нормами церковной жизни. Нелишним будет спросить совета у духовника — «он все подскажет».

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В период поста нельзя заниматься спортом

По словам собеседника «ВМ», спорт — это всегда полезно, и пост здесь вообще ни при чем. Им можно и нужно заниматься «параллельно».

— Поймите, пост нужен для того, чтобы быть ближе к богу. Самому богу пост не нужен. Это нужно мне, чтобы я, побеждая свои прихоти, научился побеждать то, что мне мешает быть с богом. В этой связи спортом можно заниматься безотносительно поста, — подчеркнул эксперт.

Одеваться в пост надо скромно

Нет, красивая и нарядная одежда, по словам Ильяшенко, не просто не запрещается, но иприветствуется в пост. Не стоит, однако, наряжаться так, будто вы идете в ночной клуб. Одежду, которая может «пробудить нечистые чувства» в других людях, особенно у представителей противоположного пола, лучше отложить в сторону, советует священник.

— В Евангелии Господь прямо говорит: если хочешь поститься, не делай, как делают лицемеры печальное лицо и во внешнем виде своем демонстрируют, что они постятся. Хочешь поститься — умой лицо, оденься в праздничную одежду и постись втайне. Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно, — пояснил он.

Главное, чего нельзя делать в пост

Поскольку многие правила поста подразумевают именно воздержание, а не запрет, Ильяшенко рассказал, что «железобетонно» нельзя делать в эти несколько недель. Если упрощать, говорит он, самое главное требование к верующему человеку — не грешить, нарушая заповеди божьи.

— Нельзя делать другим того, чего ты бы не хотел, чтобы сделали по отношению к тебе. Нельзя делать то, что противоречит нравственному закону, совершать поступки, о которых потом будешь жалеть, в которых совесть будет обличать тебя, — заключил он.

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