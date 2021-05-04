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Тематический поезд расскажет истории врачей
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский (на заднем плане) осматривают тематический поезд перед запуском / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Тематический поезд расскажет истории врачей

Алексей Хорошилов

Транспорт

В прошедшие выходные, 1-го и 2-го мая, в Московском метрополитене запустили тематический поезд «Спасибо врачам», который курсирует по Арбатско-Покровской линии.

Оформление тематического поезда было выбрано в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Внутри состава пассажиры могут прочитать реальные истории 22 московских медиков.

— Поезд посвящен людям, которые с самого начала были на передовой борьбы с коронавирусом. Внутри поезда — реальные истории медиков с описанием их жизни и взглядами на ситуацию, с которой они столкнулись, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Помимо историй врачей состав также украсили надписи «спасибо» на разных языках.

— Среди тех, чьи истории украсили поезд, много моих знакомых коллег, — отметил заведующий отделением лечения острых эндотоксикозов Института имени Склифосовского Евгений Рябов, принявший участие в церемонии запуска поезда. — Я горд за своих сослуживцев. Очень приятно, что на врачей обращают внимание, что их ценят.

Максим Ликсутов также добавил, что в Московском метрополитене продолжат проводить все противоэпидемические мероприятия, рекомендованные санитарными врачами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по опросам социального развития:

— Я рада, что мы имеем возможность отдать дань уважения медицинским работникам. Больше года длится марафон борьбы с коронавирусом. Локомотивом борьбы стали врачи и медсестры поликлиник, скорой помощи и больниц — их пандемия вынудила на дни и недели покидать свои семьи и отдавать себя пациентам.

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