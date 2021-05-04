Как работает народный каршеринг в Москве

В планах у москвички Анастасии Шпунтовой взять автомобиль в краткосрочную аренду — по новому столичному проекту «народного каршеринга». Машина принадлежит ее коллеге, который пользуется ею не так часто, как ему хотелось бы, и он не против получить от эксплуатации этого авто дополнительный доход / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве продолжается регистрация участников-тестировщиков нового проекта «народного каршеринга» — «Рули». 4 апреля «Вечерняя Москва» узнала подробности этой полезной новации.

Москвичи Анастасия Шпунтова и Ренат Тактаров работают вместе в одном спортивном центре. Своей машины у девушки нет, а вот желание сесть за руль возникает довольно часто — нравится ей водить машину. Но брать автомобиль на время она предпочитает только у знакомых людей — чтобы быть наверняка уверенной в его исправности.

Ренат признается: готов на время отдать свое авто коллеге. А чтобы, в свою очередь, быть уверенным в его сохранности, решил рассмотреть возможность присоединиться к проекту «народного каршеринга».

Эту идею предложил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Его глава, заммэра Максим Ликсутов, поясняет: с помощью нового сервиса можно сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом.

— Сейчас большинство людей воспринимают свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей, — объясняет он.

Работать это будет так: вы скачиваете мобильное приложение «Рули» и регистрируетесь в нем. Когда автомобиль вам не нужен — выставляете статус-объявление с вашими условиями. Затем отмечаете людей из своего списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Все условия обсуждаются онлайн — где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, сколько в баке должно быть бензина, мыть ее или не надо, сколько это стоит.

— Идея хорошая, — соглашается Ренат Тактаров. — Это здорово, что машина, которой я редко пользуюсь, не будет простаивать, и при этом есть возможность подзаработать.

Анастасия отмечает: авто ей чаще всего нужно по вечерам, когда хочется прокатиться по Москве с друзьями.

— Ренат может быть уверен, что все правила пользования его авто я буду соблюдать, — уверяет девушка.

Чтобы этот процесс сделать контролируемым, Департамент транспорта создал удобную интернет-платформу. Владелец будет знать все о своем авто в режиме реального времени — где оно находится, какая у него скорость и прочее.

— Для этого первым ста участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто, — говорит Ликсутов.

Помимо этого, им предоставят ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве по итогам прошлого года насчитывалось 3 808 384 легковых автомобиля, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат-Инфо». По данным центра Probok.net, жители города пользуются автомобилем около 3–4 процентов всего времени владения. На данный момент в столице пользуются сервисом кратковременной аренды автомобилей свыше 1 миллиона человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы:

— Идея «народного каршеринга» — хорошая. Она даст возможность людям задействовать свой автопарк, особенно если он редко используется. То есть перевести пассив в актив. Новый вид каршеринга отлично вписывается в концепцию мультимодальности транспорта. Согласно такому сценарию горожанин имеет возможность выбора, каким видом транспорта он хочет воспользоваться в зависимости от типа поездки, дня и времени года. Сейчас сложно строить прогнозы насчет успеха. Но когда-то в саму идею каршеринга никто не верил, а она себя оправдала.

Читайте также: Москва получит 400 новых электробусов в 2021 году