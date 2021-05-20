Неудобные дорожные знаки заменили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В одной из социальных сетей появился пост: на улице Демьяна Бедного установили невероятно высокие дорожные знаки. Жители попросили разобраться.

Перед выездом связываюсь с автором поста.

— От Карамышевской набережной до улицы Мневники все заставлено дорожными знаками-«великанами», — рассказал москвич Дмитрий Костюкевич. — Даже въезд в ковидную поликлинику оформили так же. Получилась улица «великанов».

Автор поста сообщил, что этим недовольны многие жители района: знаки неудобные и оформлены не в соответствии с ГОСТом.

Выезжаю по адресу. Оказалось, что на участке дороги идет капитальный ремонт. Улица заставлена строительной техникой, из-за которой не всегда возможно увидеть маленькие знаки.

Узнаю у специалистов, что установкой дорожных знаков на проезжей части должен заниматься Центр организации дорожного движения, а на дворовой территории — управляющая компания. Направляю запрос в ЦОДД и прошу решить вопрос с установкой нормальных знаков. На следующий день получаю ответ.

— Все знаки на улице Демьяна Бедного уже поправили сотрудники Департамента капитального ремонта, — сообщили в пресс-службе ЦОДД. Выезжаю на место и убеждаюсь, что на улице стоят уже нормальные, не «великанские» знаки. Беседую с жителями.

— Сейчас претензий нет, хотя раньше приходилось задирать голову, чтобы разглядеть знак, — говорит москвич Сергей Кудряшев.

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