Ремонт пяти мостовых сооружений начали в Москве

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Россия, Москва, Лужнецкий мост Карта всех событий

В столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений в 2021 году. К настоящему моменту ремонт пяти из них уже начался. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов и выполняют капитальный ремонт.

Заммэра уточнил, что до конца лета планируется завершить ремонт Лужнецкого метромоста, Дорогобужского моста, Велозаводской эстакады, путепровода Вешняковский над Северо-Восточной хордой, а также путепровода Косино над МКАД.

В первую очередь у конструкций и сооружений заменяют гидроизоляцию, а на прилегающих дорогах обновляют асфальтобетонное покрытие и заменяют разметку.

Отмечается, что работы проводятся с частичным ограничением движения.

Для обеспечения безопасности граждан в строительных зонах установлены временные дорожные знаки, а также смонтированы ограждения с сигнальными огнями.

Кроме того, пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная.

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