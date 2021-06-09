Подписка на автомобиль: стоит ли брать и сколько это стоит

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На российском автомобильном рынке набирает популярность «подписка на авто». Этот формат аренды машин предлагают несколько известных брендов. Клиент может взять у дилера транспортное средство напрокат и ездить без ограничений определенное время. О плюсах и минусах услуги, а также о том, во сколько она обходится, — в материале «Вечерней Москвы».

Как это работает?

Подписаться на авто можно у автопроизводителей, которые предоставляют новую машину на 6, 12, 24, 36 или даже 60 месяцев.

Каждый месяц человек за пользование транспортным средством должен платить определенную сумму — в среднем от 20 тысяч рублей в зависимости от срока аренды и модели. В эту сумму включены страховка, техническое обслуживание, налоги и замена резины по сезону, а также максимальный пробег без ограничений по регионам. Гражданин тратится только на бензин и парковку.

Для того чтобы взять авто «по подписке», нужно иметь возраст не менее 25 лет и доказать свою платежеспособность. У каких-то автопроизводителей и дилеров условия помягче.

Вице-президент Российского объединения автомобильных дилеров Денис Мигаль напомнил, что услуга «авто по подписке» появилась в России в 2019 году и сейчас ею можно воспользоваться у семи автопроизводителей: Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Skoda, Audi и УАЗ. При этом к 2025 году перечисленные бренды планируют реализовывать таким способом около 10 процентов объема новых автомобилей.

— Данная услуга представляет собой промежуточный вариант между каршерингом и владением личным транспортом. В рамках договора клиент получает авто для эксплуатации на любой срок, не ограничен в перемещениях, как в случае каршеринга, а также может хранить в автомобиле личные вещи, однако транспортное средство не является его собственностью, — объяснил собеседник «ВМ».

О плюсах

Как считает автоэксперт и автожурналист Петр Баканов, прелесть подписки на автомобиль заключается в том, что клиент, по сути, платит один раз и сразу за все — ему не нужно думать о прохождении техосмотра, о покупке страховки, зимней резины и ее смене и о прохождении ТО.

— У арендатора есть просто дата, когда нужно пригнать машину на сервис, и все. Автомобиль находится в полном вашем распоряжении, с определенным лимитом пробега, в зависимости от программы. Кто-то 15 тысяч километров в год может накатать, кто-то — больше. Но благодаря этому все больше автопроизводителей предлагают реализацию автомобилей, — рассказал специалист.

Аналогичное мнение высказал и Денис Мигаль. Помимо всего прочего, пользователю не нужно будет заниматься оформлением в ГИБДД, а также платить налоги и вносить первоначальный взнос. От лизинга это отличается тем, что авто в любом случае не перейдет к арендатору в собственность.

Кому «подписка» выгодна?

С точки зрения Баканова, такой формат аренды может быть выгоден небольшим компаниям, которым не хочется заниматься обслуживанием собственного автопарка. Также бывают ситуации, когда машина нужна временно.

— Например, человек приехал из региона в Москву и взял автомобиль на три месяца, на зимний сезон. Ну не нужно ему покупать машину, и он не хочет заморачиваться с покупкой, продажей. Или если статус обязывает его передвигаться на авто премиум-класса, которых в рамках таких услуг немало, — поделился мнением автоэксперт.

Мигаль говорит, что в таком формате выгоднее брать в аренду машину стоимостью более миллиона рублей или бизнес-премиум-класса, поскольку расходы на их содержание довольно высокие. А вот машины до миллиона рублей лучше оформлять в собственность, считает эксперт.

Недостатки

Минусы здесь вырисовываются на калькуляторе. Главный из них в том, что эти деньги пойдут за чужое авто и его нельзя будет выкупить, как в лизинге. По мнению экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», выгода здесь в целом сомнительная.

Как объяснил Баканов, когда машину человек приобретает в кредит или сразу за наличные, она становится рано или поздно его собственностью, активом. И автовладелец сможет в любой момент ее продать, вернув значительную часть денег с учетом утери товарной стоимости и амортизации.

— Арендованное авто придется вернуть обратно собственнику. По сути, автомобилист спускает сумму, часто сопоставимую со стоимостью автомобиля, в выхлопную трубу, — сказал специалист.

Примеры «подписки»

В основном для «подписки» предлагаются авто комфорт, премиум и бизнес-класса. Но можно найти и экономварианты. И использование их в аренду, на первый взгляд, будет даже выгоднее, чем покупка.

Например, за три года эксплуатации Skoda Rapid придется заплатить 864 тысячи рублей, по 24 тысячи в месяц, тогда как новая машина стоит в максимальной комплектации 1 миллион 200 тысяч рублей. В кредит она обойдется дороже с учетом переплат и ежемесячных платежей при минимальном первом взносе.

Эксплуатировать, правда, арендованный автомобиль получится только в личных целях, поскольку 30 тысяч километров в год, а это максимально возможный пробег для авто «по подписке», для коммерческой работы недостаточно.

О сомнительности выгоды можно узнать на примере BMW X3. При трехлетней аренде придется отдавать ежемесячно за пользование данным автомобилем 93 тысячи рублей или 3,4 миллиона рублей за все время. Тогда как новое авто стоит в районе этой же цены.

Популярно не будет

Между тем, по мнению автоюриста Сергея Радько, используя авто «по подписке», пользователь экономит только на техобслуживании. Но если собственный автомобиль не убивать на дороге, а бережно эксплуатировать, то и расходов на него будет немного. К тому же и арендованный автомобиль необходимо заправлять и платить за парковку.

— С одной стороны, это может быть выгодно, с другой — думаю, многие предпочли бы взять в кредит авто на те же сроки и с меньшим платежом. Если брать авто в аренду, то с учетом расходов на бензин выйдет примерно та же сумма, что и при покупке нового в собственность. Тем более, с авто есть еще и гарантия на те же три года. Явной выгоды я тут не вижу, — отметил эксперт.

Он не уверен, что подобные способы реализации автомобилей, несмотря на то что все больше брендов к ним присоединяются, получат развитие в России и станут популярны. Хотя своих клиентов благодаря этому варианту пользования транспортным средством они, конечно же, найдут, заключил собеседник «ВМ».

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