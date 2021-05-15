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Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили

Полина Долганова

Общество

Машины могут подорожать на 15 процентов в связи с их дефицитом на авторынке и повышенным спросом на авто. Об этом сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле в России был зафиксирован рост спроса на автомобили почти на 300 процентов. Такой показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

— Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками, — пояснил специалист.

Он добавил, что дефицит некоторых моделей авто вызван долгим планированием новых поставок.

Целиков подытожил, что итоговый рост цены на автомобили будет напрямую зависеть от курса доллара к рублю. По его словам, если текущая ситуация будет иметь тенденцию к продолжению, то увеличение стоимости может составить около 10 процентов. Если же курс будет равен 80 рублям за доллар, то цены на автомобили могут возрасти до 15 процентов, сообщают «Известия».

Ранее автоэксперт рассказал о ситуации на рынке автомобилей. На сегодняшний день на российском авторынке отмечается дефицит некоторых марок машин. Также увеличивается количество автокредитов, потому что люди видят, что цены продолжают расти, и предпочитают покупать транспорт оперативно.

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